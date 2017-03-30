Художник зашифровал портрет участницы Pussy Riot в Музее стрит-арта
Испанский художник Рикардо Каволо одним из первых прибыл в петербургский Музей уличного искусства, чтобы внести свой вклад в создание экспозиции, посвященной столетию Октябрьской революции.
Каволо рассказал в интервью нашему сайту, что в своем граффити «Бунт» зашифровал портрет участницы Pussy Riot. И отметил: «Я много читал о выступлениях Pussy Riot; я верю, что такое искусство необходимо, и очень их уважаю, но я должен сказать, что это не мой тип искусства. Сам я никогда перформансов делать не буду».
Добавим, что Каволо делал принты для Syndicate, Cirque du Soleil, Nike, Urban Outfitters, а также создавал иллюстрации для журналов.
Музей стрит-арта 13 мая откроет новый сезон. Стены завода слоистых пластиков с экспозицией «Через границы / Сквозь ограничения» закрасят, а поверх нанесут новые рисунки, которые будут объединены темой столетия революции в России. Новый сезон носит революционный характер не только в из-за привязки к юбилейной дате и месту (музей расположен на Шоссе Революции), но и по сути жанра: тема революции крайне близка самому маргинальному из искусств – стрит-арту.
Экспозицию курируют директор Музея стрит-арта Андрей Зайцев и руководитель берлинского проекта Urban Nation Яша Янг. Под руководством тандема более 30 художников из девяти стран представят свой манифест на тему революции как бешеной энергии, разлома, объединенной силы толпы.
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