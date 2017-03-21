Коллекцию русского искусства конца XIX — начала XX века, которая составляет большую часть фонда KGallery, начал собирать мой отец. Он доказал своим подходом к жизни: коллекционерами не становятся, а рождаются. Можно интересоваться искусством, любить или не любить его, но нельзя воспитать в себе настоящую страсть. Папа вообще уникальный человек в этой области. Дело в том, что арт-дилер практически никогда не собирает коллекцию, а коллекционер в свою очередь редко что-то продает. А мой отец всегда изящно совмещал два этих дела.

Если честно, подростком я не то что не ценила атмосферу старых вещей, в которой жила, все это меня вообще не трогало — классическая для переходного возраста история равнодушного отрицания. Помню, как однажды у нас дома я увидела работу Алексея Харламова и услышала, что усатая девушка на ней — вылитая я. «Барышня» мне настолько не понравилась, что на тот момент я решила: живопись — не мое.

Родители крайне мудро не давили на меня. Никто не может сделать из сына или дочери собственный клон. Окончив школу в шестнадцать лет, я вообще не понимала, куда идти учиться, в России ведь странная система образования: в одиннадцатом классе ты уже четко должен знать, врачом ты будешь или пожарным. Факультет международных отношений стал компромиссным вариантом для таких неопределившихся, как я. В 2000-х будущее его выпускников казалось очень многообещающим. Так оно и случилось, да только не по специальности. Думаю, Саша Малич, Саша Цыпкин, Родион Чепель меня поддержат. Было смешно, когда 1 сентября меня с нынешним помощником губернатора Настей Мусинской успешно выгнали с первой лекции первого курса. Это, правда, не помешало Насте окончить МГИМО с красным дипломом, ну а мне получить еще и диплом искусствоведа.

После окончания факультета я недолго попрактиковалась в Министерстве иностранных дел и в небольшой турфирме. И я никогда не забуду свой первый, и, как оказалось, последний, рабочий опыт продавцом в антикварном магазине. Было знойное лето, летали мухи, с ума сходила со скуки. Просидела положенные часы, за которые не то что ничего не купили, не заходил никто! Прочла чуть ли не весь архив журнала «Русский антиквар», вышла из магазина и еще раз пообещала сама себе: никогда я не буду работать с антиквариатом и искусством. Кто бы мне тогда сказал, что спустя два года откроется галерея.