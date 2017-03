Фотовыставки Роберта Уитмена Baryshnikov by me и Аллана Танненбаума John & Yoko: a New York love story мощно привлекли молодежь. Все стали делать селфи для «Инстаграма» на фоне работ, отмечать локацию в галерее. Сначала я восприняла это скептически. Я такой брюзжащий ретроград, который считает, что без айфонов мы больше читали и тратили время на саморазвитие. Но вот говорю про арефьевский круг и нелюбовь этих художников к выставкам, а сама туда же: мол, где искусство, а где «Инстаграм»? И ведь знаю, что не права, что это нормальная примета времени, и вообще это круто, когда соцсеть заполняется не ерундой, мемами и дурацкими хештегами, а искусством. Кстати, «все побежали — и я побежал»: я ведь тоже поделилась этими моментами с подписчиками.

Сейчас я активно занята подготовкой крупнейшего события в юбилейном для галереи году — выставки Константина Сомова. Не знаю, будет ли у нас еще возможность так масштабно показать такого уникального автора — подобных имен, как Сомов, мало. Сын хранителя Эрмитажа, он вырос в искусстве. Учился в одной гимназии с Альбертом Бенуа, Дмитрием Философовым — с ними стоял у истоков «Мира искусства» — и объединения, и журнала. Посмотреть на работы Сомова будет интересно, даже если ничего о художнике не знаешь: его полотна дважды били рекорд стоимости русской живописи на аукционе Christie's — 2,4 миллиона фунтов стерлингов за «Русскую пастораль» в 2006 году и 3,716 миллиона фунтов за «Радугу» в 2007-м.

В конце марта мы покажем больше восьмидесяти работ Константина Андреевича из частных коллекций Петербурга и Москвы. Это громадная ответственность, эмоции от того, что у нас есть шанс сделать такую экспозицию, захлестывают. И хочется замедлить то, что происходит, на слоумоушн, насладиться процессом. Потому что это дико заводит, это настоящий драйв.

Выставка Константина Сомова с 24 марта по 14 мая 2017

Текст: Кристина Шибаева

Фото: Евгений Копалкин