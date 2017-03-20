Солист Михайловского театра продолжает дело Михаила Барышникова и Сергея Полунина и ведет балет от станка через фильмы и клипы в «Инстаграм». На сцене он — Филипп в «Пламени Парижа», Джеймс в «Сильфиде». Супермодель и приглашенный редактор The Love Magazine Кендалл Дженнер зовет его сняться для британского глянца и провести видеоэкскурсию по Петербургу для миллиона подписчиков журнала. По Дворцовой он рассекает на скейте. За Маккеем не успеть! Но мы попросили его ненадолго замереть — перед объективом классика петербургской фотографии Евгения Мохорева. Парню опять повезло!
Знакомьтесь, Джулиан Маккей — самый сексуальный солист Михайловского театра
Герой нового времени, Джулиан Маккей исполняет ведущие партии в четырех постановках Михайловского театра, собирает тысячи «лайков» в «Инстаграме», состоит в международном модельном агентстве IMG Models, представляющем Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Лили Коул и Сашу Пивоварову, снимается для журналов и в девятнадцать лет уже ставит первые хореографические спектакли. В отличие от меланхолика Барышникова или балетного бэдбоя Полунина, Джулиан при любых обстоятельствах освещает своей голливудской улыбкой и все пространства, где он появляется, и ленты соцсетей, в которых охотно рассказывает про себя и своих родных.
Вырванные из контекста факты о Маккеях складываются в предсказуемую историю. Балетная семья? Наверняка родители были танцорами и строили карьеру детей по своему образу и подобию. Старших сестер зовут Мария-Саша и Надя, а сами братья живут в Петербурге и свободно говорят по-русски? Похоже, предки артистов эмигрировали после 1917 года. Но нет. Тереза Кхан-Маккей даже не считала балет профессией, все, что знала о танцах, дизайнер и педагог по системе Монтессори почерпнула на занятиях художественной гимнастикой в детстве, а Грег Маккей, программист и компьютерный консультант, из всех искусств занимался музыкой, только когда был конферансье небольшого кантри-бэнда. Имена сестер братья считают больше индийскими, чем русскими, а в Петербурге оказались не в качестве репатриантов.
«Мы выросли в маленьком городке Бозмен, штат Монтана, и там больше коров, чем людей, — шутит самый младший член семьи, шестнадцатилетний Николас. — Было бы вполне нормально стать ковбоями. Но наши родители всегда выступали за то, чтобы мы разносторонне развивались. Честно говоря, перепробовали все: занимались фехтованием, шахматами, Мария и Джулиан играли на виолончели, Надя на арфе, я на скрипке. Все ходили в танцкласс».
Первой профессиональной балериной в семье стала Мария-Саша: она поступила в Кировскую академию балета в Вашингтоне, практически сразу ее примеру последовала Надя. На Рождество вся семья приехала в американскую столицу, чтобы посмотреть выступление старшей дочери в «Корсаре», но четырехлетнего Джулиана покорила не сестра, а со де баски и гран пируэты солиста Бруклина Мака. Тогда малыш впервые увидел мужской балет и после финальных оваций сказал родителям, что хочет выступать так же. Кстати, старшие Маккеи никого из детей не наводили на мысли о балетной карьере, и каждый раз, слыша о желании дочерей и сыновей посвятить себя сцене, спрашивали, знают ли они, что это сложный путь.
«В нашем родном штате всегда были сильные спортивные школы — хоккей, футбол. А балет только сейчас начинает развиваться, и в моем детстве с моими амбициями было необходимо искать учебные заведения в других местах. Я ездил на летние курсы в Нью-Йорк, в Коннектикут, и везде лучшие педагоги были из России. Тогда решил, что и учиться должен в России», — рассказывает Джулиан.
Оставить одиннадцатилетнего ребенка, поступившего в Московскую академию хореографии, в интернате при школе Тереза не хотела, да и с этим были связаны бюрократические сложности: для иностранных граждан в государственной русской школе пансион не предусматривался. А через год учиться в столицу России приехал и девятилетний Николас. Поэтому миссис Маккей, удивляясь внезапной космополитичности своей семьи, которая вполне могла бы еще несколько поколений жить среди реальных декораций фильма «Выживший», стала постоянным пассажиром трансатлантических авиарейсов, курсируя между Москвой, Римом, где выступает в театре Оперы дочь Надя, Лондоном — Мария-Саша танцует в Английском Национальном балете и входит в труппу Сергея Полунина и родным Бозменом — Грег Маккей так и живет в Монтане, и на каникулы все собираются на родине вместе. Помимо английского, сестры говорят на испанском, итальянском, французском, а русский во всей семье знают только Джулиан и Николас, поэтому они в шутку называют его своим секретным языком.
Джулиан стал первым американцем, получившим и среднее, и высшее образование в Московской академии хореографии. На последнем курсе академии Джулиан принял участие в пяти международных конкурсах и везде заработал награды. Ключевой стала победа в учрежденном при участии Мориса Бежара Prix de Lausanne и годичная стажировка в Лондонском королевском балете в качестве приза. Но уже через шесть месяцев артисту стало не хватать именно русского балета.
«В России учат проживать каждое движение: делать тандю, как будто твоя нога — щетка и ты с усердием выметаешь ею пол. Или, например, выполняешь плие, сильно сжимая что-то на полу пятками, но при этом туго, пружинно, будто в любой момент можешь прыгнуть. И выглядеть внешне надо спокойно, чтобы никто и не знал, что ты сейчас взлетишь. Такие простые, буквально физкультурные азы в других школах могут оставить без внимания. Но не в России. Этого напряжения мне не хватало в Королевском балете», — объясняет Джулиан.
Спустя полгода он спросил, какое будущее как танцора его ждет. В ответ ему предложили подождать три-четыре года, попрактиковаться в кордебалете, потому что в тот момент нужно было использовать других людей. Джулиан ждать не хотел и по совету мамы отправился на смотр в Венгерский оперный театр в Будапеште. Потом она призналась, что знала: отсматривать претендентов будет в том числе главный балетмейстер Михайловского театра Михаил Мессерер, и надеялась, что он заметит Джулиана. Чаяния матери Терезы сбылись: Михаил Григорьевич не только оценил талант Маккея, но и сказал, что видел его видеозаписи в Интернете. Джулиан в свои восемнадцать стал солистом Михайловского, и первое, что исполнил на его сцене, — pas des esclaves в «Корсаре», том самом балете, который произвел на него впечатление четырнадцать лет назад. А через полгода ему отдали ведущие партии — Филиппа в «Пламени Парижа», Джеймса в «Сильфиде», графа Вишенки в «Чиполлино».
У аккаунта @julianmackay тридцать три тысячи подписчиков в «Инстаграме», которые каждый день смотрят его видео с репетиций, вечеринок с Кендалл Дженнер, поездок на скейте по Петербургу. За свою популярность вне сцены Джулиан благодарит именно «Инстаграм»: «Из-за фото и видео, которые я выкладываю, меня заметили в IMG Models — сегодня все бренды от Dolce & Gabbana до Burberry хотят видеть свою одежду не на моделях, а на талантливых людях, состоявшихся в какой-либо профессии. Поэтому меня пригласили в агентство. В „Инстаграме“ меня нашли представители Teen Vogue, я поучаствовал в их проекте, затем Кендалл Дженнер пригласила сняться для культового британского журнала The Love Magazine, потом — на вечеринку по случаю выхода журнала в Лондон. А однажды утром я обнаружил у себя десять тысяч новых подписчиков — из Китая. Я не покупал фолловеров, честно! (Смеется.) И теперь меня зовут на утренние ток-шоу на китайском государственном телеканале».
Свободу проводить жизнь не только у станка он видит именно в Михайловском театре. Руководство поощряет развитие артистов в других амплуа и дает согласие на отлучки — на фотосессии и в деловые поездки. В Михайловский — беспрецедентный случай! — братьям даже разрешают приходить с собакой: французский бульдог Лео, любимец всей труппы, тоже обзавелся собственным аккаунтом @theatre_dog и постит новости про «своих балетных людей». «Это была моя идея! — при любом упоминании о Лео Николас не может себя заставить не улыбаться. — Я долгое время хотел завести собаку именно этой породы, замучил всех родных умилительными фотографиями щенков. И когда брат стал зарабатывать первые деньги в Михайловском, я сказал: „Джулиан, это наш шанс на бульдога!“ Так у нас появился пес, и теперь его обожают все. Мы с Джулианом в свободное время часто вместе катаемся на скейтах и уже практически научили Лео. Скоро посмотрите видео в „Инстаграме“».
Братья вообще часто все делают вместе: Николас учится фотографии и практикуется на Джулиане — почти все его фото сделаны Николасом. В свою очередь, Джулиан поставил на младшего брата и своего одноклассника из Большого театра Михаила Баталова детский рождественский спектакль «Конек-Горбунок» в отеле Four Seasons Lion Palace. «История знает множество знаменитых братьев в разных сферах — кинематографисты Люмьеры, авиаторы Райты, писатели-фантасты Стругацкие, режиссеры Коэны. Я бы хотел, чтобы мы с Николасом стали знаменитыми балетными братьями Маккей. Впрочем, сегодня балет дает такую свободу развиваться в любом творческом направлении, что мы можем стать и хореографами, и режиссерами, и открыть свой продюсерский центр. Я знаю, что Михаил Барышников считает свою эмиграцию провидением и счастливым билетом. Слышал даже, что он никогда не приезжает в Россию, хотя однажды мне сказали, что он сидел в первом ряду на премьере „Сильфиды“, когда я был на сцене. Не знаю, возможно, это слухи. Так вот, во времена молодости Барышникова, может, все и было по-другому, но сейчас в России лучшая в мире балетная школа, которая дает возможность не только станцевать серьезные партии в юном возрасте, но и построить карьеру вне стен театра. Так, Сергей Полунин оставил Лондон ради Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приобрел бешеную популярность».
Пойти по стопам Барышникова и сыграть в кино у Джулиана есть шанс уже сейчас: IMG Models устроило ему кастинг в голливудский проект, о котором он пока не может распространяться. Зато артист рассказал о том, что Рэйф Файнс, как известно, уже второй год собирающий материал для фильма о русском балете и регулярно приезжающий в Петербург, сказал Джулиану, что у него очевидно есть яркий актерский талант. И с дважды обладателем «Оскара» мы дважды согласны.
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Евгений Мохорев, аккаунт Джулиана в Instagram
Стиль: Вадим Ксенодохов
Прически: Светлана Тилишевская (PARK BY OSIPCHUK)
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