Знакомьтесь, Джулиан Маккей — самый сексуальный солист Михайловского театра

Герой нового времени, Джулиан Маккей исполняет ведущие партии в четырех постановках Михайловского театра, собирает тысячи «лайков» в «Инстаграме», состоит в международном модельном агентстве IMG Models, представляющем Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Лили Коул и Сашу Пивоварову, снимается для журналов и в девятнадцать лет уже ставит первые хореографические спектакли. В отличие от меланхолика Барышникова или балетного бэдбоя Полунина, Джулиан при любых обстоятельствах освещает своей голливудской улыбкой и все пространства, где он появляется, и ленты соцсетей, в которых охотно рассказывает про себя и своих родных.

Вырванные из контекста факты о Маккеях складываются в предсказуемую историю. Балетная семья? Наверняка родители были танцорами и строили карьеру детей по своему образу и подобию. Старших сестер зовут Мария-Саша и Надя, а сами братья живут в Петербурге и свободно говорят по-русски? Похоже, предки артистов эмигрировали после 1917 года. Но нет. Тереза Кхан-Маккей даже не считала балет профессией, все, что знала о танцах, дизайнер и педагог по системе Монтессори почерпнула на занятиях художественной гимнастикой в детстве, а Грег Маккей, программист и компьютерный консультант, из всех искусств занимался музыкой, только когда был конферансье небольшого кантри-бэнда. Имена сестер братья считают больше индийскими, чем русскими, а в Петербурге оказались не в качестве репатриантов.

«Мы выросли в маленьком городке Бозмен, штат Монтана, и там больше коров, чем людей, — шутит самый младший член семьи, шестнадцатилетний Николас. — Было бы вполне нормально стать ковбоями. Но наши родители всегда выступали за то, чтобы мы разносторонне развивались. Честно говоря, перепробовали все: занимались фехтованием, шахматами, Мария и Джулиан играли на виолончели, Надя на арфе, я на скрипке. Все ходили в танцкласс».

Первой профессиональной балериной в семье стала Мария-Саша: она поступила в Кировскую академию балета в Вашингтоне, практически сразу ее примеру последовала Надя. На Рождество вся семья приехала в американскую столицу, чтобы посмотреть выступление старшей дочери в «Корсаре», но четырехлетнего Джулиана покорила не сестра, а со де баски и гран пируэты солиста Бруклина Мака. Тогда малыш впервые увидел мужской балет и после финальных оваций сказал родителям, что хочет выступать так же. Кстати, старшие Маккеи никого из детей не наводили на мысли о балетной карьере, и каждый раз, слыша о желании дочерей и сыновей посвятить себя сцене, спрашивали, знают ли они, что это сложный путь.