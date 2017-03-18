Сегодня днем, 18 марта, у корпуса Бенуа Русского музея собралась огромная очередь посетителей. «Деловой Петербург» сообщает, что в очереди стоит не менее сотни желающих купить билеты и она постоянно растет. На ограде перед входом висит табличка: «Вход в музей ограничен в связи с большим количеством посетителей и будет осуществляться по мере освобождения мест в гардеробах».
На закрытие выставки Айвазовского выстроились очереди
Как изданию пояснили в справочной музея, такая очередь наблюдается в последние дни работы выставки «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения». Экспозиция работ известного живописца открылась в декабре прошлого года и закроется 20 марта. Ранее Русский музей продлил часы работы этой выставки и объявил специальную акцию — при приобретении единого билета на выставку произведений И.К.Айвазовского вместе с экспозицией Михайловского дворца и второго этажа корпуса Бенуа посетителям предоставляется скидка.
Вторая попытка попасть на выставку #Айвазовского ... Простояв 40 мин., мы все-таки не выдержали суровой питерской погоды и пошли греться в ресторанчик. В итоге пришлось заменить Айвазовского на "Красавицу и Чудовище" (мне кажется, неравноценная замена 🤔). Зато я окунулась в детство и это здорово 🙌 P.S. За фото спасибо @dmitrievachristi #этопитердетка #museum #saintpetersburg #russia #stpetersburg #russianmuseum #айвазовский #выставка #выставкаайвазовского
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