На закрытие выставки Айвазовского выстроились очереди

Сегодня днем, 18 марта, у корпуса Бенуа Русского музея собралась огромная очередь посетителей. «Деловой Петербург» сообщает, что в очереди стоит не менее сотни желающих купить билеты и она постоянно растет. На ограде перед входом висит табличка: «Вход в музей ограничен в связи с большим количеством посетителей и будет осуществляться по мере освобождения мест в гардеробах».