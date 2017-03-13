Почему нужно идти на выставку «Сад наслаждений Карлы Толомео»?

Некоторые из них имели официальный статус в СССР. Я помню Чингиза Айтматова с его человеколюбием, помню его роман, главным героем которого является лошадь, который я читала своему отцу — опытному наезднику, когда он лежал в больнице. Эта книга вернула его из темноты и помогла ему поправиться.

Другие же писатели приезжали в Италию в самом начале своего эмигрантского пути, зная, что они никогда не смогут вновь возвратиться домой. Боль наполняла их глаза, когда они рассказывали о своей неразделенной любви, о наказании, которое вынудило их порвать с родной землей и жить в другой стране вечными изгнанниками. Я помню Аксенова, которого мой муж пригласил в Кортина-д’Ампеццо, где проходило вручение литературной премии.

Было лето, и итальянские писатели представляли себя, борясь за голоса публики. Мой муж и литература были единым целым (так же, как я — одно целое со своим искусством). В Кортине его слово было законом, он определял успех или провал романов, написанных за год. Он представил Аксенова взволнованному залу, и после первых слов люди прекратили улыбаться, поскольку они были поражены тем, что услышали. Это была речь о тяжелой жизни советской интеллигенции, о несвободе, лишении прав, невозможности издавать свои произведения, о гонениях, преследованиях за идеи, навязывании идеологии. Но это была также и речь о храбрости, трудном выборе и сохраненном достоинстве.