Михаил Пиотровский: «После Исаакия слово "музей" зазвучало иначе — даже Шнуров откликнулся стихами»

Благодаря музею Исаакий стал гражданской святыней, обрел значение, которое выдвинуло его в первый ряд памятников Петербурга. Музеи всегда оказываются на передовой линии борьбы за цивилизацию. Они подчеркивают наднациональное, надрелигиозное значение наследия.

Недавно я имел удовольствие встречаться с нобелевским лауреатом замечательным писателем Орханом Памуком. Мы говорили о многом, в том числе о музеях. Памук написал книгу «Музей невинности». В ней много о психологии собирательства, о том, что надо в своей жизни коллекционировать. История любви воплощена в романе и в вещах, которые писатель собирал. Памук открыл музей личной коллекции, связанной с романтической историей его жизни и с жизнью Стамбула. Он похож на наши музеи-квартиры.

С одной стороны, Памук теоретик музейного дела, с другой - практик. Мы обсуждали общие проблемы. Он спросил, за что меня больше всего ругают. Я сказал - за современное искусство.

Долгое время у нас существовало два представления о музеях. Одно - это пыльное малолюдное место, другое - хранилище сокровищ. Из жизни выпадало понимание музея - святыни, храма. Из-за целого ряда событий, которые мы наблюдаем, ситуация изменилась. Слово «Музей» зазвучало иначе, с большой буквы. Даже лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся стихами.

На новом этапе надо подумать о нашей вечной теме: Петербург - город-музей.

В одном из последних опросов студентов, что, с их точки зрения, прежде всего надо сохранить в Петербурге, на первое место вышел Исаакий. Никогда в предыдущих опросах такого не было, долгое время этот собор вообще считался плохой архитектурой. Благодаря музею Исаакий стал гражданской святыней, обрел значение, которое выдвинуло его в первый ряд памятников Петербурга. Точнее, шум, поднявшийся вокруг него.

Музеи всегда оказываются на передовой линии борьбы за цивилизацию. Они подчеркивают наднациональное, надрелигиозное значение наследия. И становятся важным символом для общества.

Вопрос сохранения музея как хранилища наследия возник в Херсонесе. Еще недавно он был известен как место, где ведутся раскопки. И только. Не у всех музейщиков было понимание важности Херсонеса. Это сквозило и при обсуждении концепции развития музея-заповедника в Министерстве культуры. Теперь понятна идеологическая роль Херсонеса.

К музею надо относиться с уважением, а уважение рождается в борьбе. В Петербурге, Херсонесе, Рязани, Владимире, Суздале возникают и выходят на первый план проблемы, связанные со значением музеев в обществе, их идеологической или градообразующей роли, взаимодействием с властями.

Особенно это важно для нашего города, где музеи долгое время воспринимались как туристические объекты. Они заслуживают большего.

Музеи-квартиры воссоздают атмосферу времени. Не так много у нас таких «говорящих» квартир.

Пригородные дворцы - бывшие императорские резиденции часто считают парками, где можно на красивое посмотреть, полюбопытствовать, как жили цари. Но это единый круг дворцов, которые хранят историю и сохраняют душу Петербурга. В 1918 году их объявили музеями-заповедниками. 100-летие этого события надо максимально использовать, создан комитет по организации праздников. Царское Село, Петергоф, Павловск, Гатчина будут отмечать дату вместе. 18 мая следующего года, в День музеев, в ЦВЗ «Манеж» откроется выставка. Она покажет историю музеев-заповедников со всеми превратностями их судеб, от распродаж 1920 - 1930-х годов до послевоенного восстановления.

В нашем городе еще недавно был музей четырех соборов, такого нет нигде. Музей обеспечивал культурную составляющую четырех храмов. Смольный собор жил за счет Исаакия. Схема работала, ее можно было менять. Что теперь?

Часто говорят, церковь строилась не для музея, а для того, чтобы в ней молились. В Амстердаме в Новой церкви в самом центре города не молятся, там музей. Но, когда происходят важные государственные события, например, коронация или венчание кронпринца, она на время становится собором.

И дворцы строились не для музеев, а значит, не для того, чтобы туда ходили толпы народа. Зимний дворец, пригородные резиденции - музеи «самих себя».

Музеи либо любят, либо ненавидят. Эрмитаж многие любят и многие ненавидят за то, что он был великим при царях, при советской власти и теперь позволяет себе автономию взглядов. Музеи должны себе это позволять. Они откликаются на запросы времени и в какой-то мере их определяют. Об успехе выставок Серова и Айвазовского можно по-разному судить. Но музеи выявили запрос времени, определили его.

Атаки на Фабра никакого отношения к этому художнику не имеют. Это атаки на Эрмитаж. Большая часть тех, кто протестовал, выставку не видели. Людям не нравится западное влияние. Они не любят современное искусство, потому что оно не похоже на полотна Серова и Айвазовского. То, что делает Фабр, красивым не назовешь. А египетские мумии красивы? В тибетском искусстве сплошные свастики. Надо напоминать о различиях и о том, что разнообразие красиво.

Музеи просвещают, воспитывают, заставляют думать. Для человека одно из главных удовольствий в жизни - познание.

Выставка в Третьяковской галерее из Пинакотеки Ватикана напомнила, что такое Ватикан и его музеи, стала событием. Пришло время моды на период отечественной истории, известный как «эпоха оттепели». Ничего лучше об этом времени, чем выставочный проект в Третьяковской галерее, нет. Музейный рассказ во много раз превосходит фильмы и телевизионные сериалы.

Русский музей с выставкой «Петров-Водкин и его время» позволил увидеть замечательное искусство. Наша «Византия» стала событием в религиозной жизни Петербурга, люди молились на иконы. Выставка не просто красивые картинки. Сравнение выставок Зайцева и Фортуни - повод для размышлений. Телевидение и кино давно не дают такой пищи для размышлений.

Роль музеев осознается в том числе в конфликтах и спорах. В Петербурге, Рязани, Владимире, Суздале, Херсонесе музейные проблемы становятся заметными. Люди на них остро реагируют, это надо использовать.

Важная сегодня тема - войны памяти. Они идут на Кавказе, в Средней Азии и России. Новое язычество, викинги, псевдоистория... Большой проверкой для общества станет 100-летие революции. С экранов уже льется не весть что. И здесь у музеев громадная роль, необходим их взвешенный подход к истории.