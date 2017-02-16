В Петербурге откроется масштабная выставка полотен Константина Сомова

В галерее KGallery 24 марта откроется масштабная выставка художника Константина Сомова — одного из самых видных мастеров Серебряного века.

В экспозицию войдут живопись и графика из собраний Русского музея, Музея-квартиры имени Бродского, Музея Анны Ахматовой, а также из нескольких десятков частных коллекций. Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии, которые предоставила семья Сомова.

Выставка продлится до 14 мая.

Добавим, что Константин Сомов — мастер портрета и пейзажа, иллюстратор, один из основателей общества «Мир искусства» и одноименного журнала. Две его картины на аукционе «Кристис» продали за рекордные для русской живописи суммы: «Русская пастораль» ушла с молодка за 5 млн долларов, а за «Радугу» заплатили 7, 327 миллионов долларов.