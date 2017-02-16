Best of West: что смотреть на выставке Дина Уэста

Дин Уэст: Я считаю, что искусство фотографии заключается в ее определении — рисование светом. Я использую ее как средство воплощения моих идей. Разнообразие мифологических сюжетов дало мне прекрасную основу для понимания того, как строится кадр. После мне захотелось постичь процесс создания изображения изнутри, понять, из чего состоит фотография, уделяя при этом достаточное внимание современным цифровым технологиям. Сейчас я вдохновляюсь окружающим меня миром и нашел баланс между реальностью и воображением».