Завтра, 17 марта, в Эрарте открывается масштабная экспозиция австралийского фотохудожника Дина Уэста, создающего яркие цифровые работы в духе картин Дэвида Хокни и Эдварда Хоппера. Мы составили краткий ликбез по его творчеству.
Best of West: что смотреть на выставке Дина Уэста
Австралийский художник Дин Уэст работает в технике цифровой фотографии, с помощью переосмысления современных мифов создавая необычные миры. Его композиционные решения отсылают к Стэну Дугласу и Джеффу Уоллу, а эстетические – к картинам Дэвида Хокни и Эдварда Хоппера.
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Дин Уэст:
Я считаю, что искусство фотографии заключается в ее определении — рисование светом. Я использую ее как средство воплощения моих идей. Разнообразие мифологических сюжетов дало мне прекрасную основу для понимания того, как строится кадр. После мне захотелось постичь процесс создания изображения изнутри, понять, из чего состоит фотография, уделяя при этом достаточное внимание современным цифровым технологиям. Сейчас я вдохновляюсь окружающим меня миром и нашел баланс между реальностью и воображением».
На выставке Best of West в Эрарте покажут его работы из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры рекламных проектов. Среди заказчиков художника такие международные бренды, как Disney, MTV, Bombay Sapphire и Fox Sports.
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"Canary" – первая попытка Дина в области композиционной фотографии. В 2006 году фото было представлено на конкурсе Australian Photography Awards и набрало больше всего очков в категории "студенческие фотографии".
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Disney
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Съемка для агентства Jam3. Интерпретация процесса запуска нового сайта для клиента.
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Geordie Shore – британское реалити-шоу, транслируется MTV.
В 2008 году Saatchi & Saatchi включил Дина Уэста в «ТОП-100 подающих надежду фотографов мира», а международный конкурс Loupe Awards удостоил его звания «Лучший рекламный фотограф года». В 2009-м он получил престижную премию Arte Laguna в Венеции.
Выставка «Best of West. Выставка лучших фотографий Дина Уэста» с 17 февраля по 21 мая в Эрарте
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