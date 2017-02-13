World Press Photo назвал лучший снимок 2017 года

Также жюри отметило работы четырех фотографов из России. В категории «Повседневная жизнь» второе место заняла Елена Аносова с серией «Не по пути» — она сняла жизнь в маленьком поселке на реке Нижняя Тунгуска. В группе «События» также «серебро» взял Сергей Пономарев с циклом фотографий, сделанных в Ираке.

Снимки серии «Черные дни Украины» Валерия Мельникова победили в категории «Долгосрочные проекты». А третье место в группе «Люди» досталось Кристине Кормилицыной фотографией «Верность», сделанной на Кубе.