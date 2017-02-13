World Press Photo назвал лучший снимок 2017 года

В Амстердаме сегодня, 13 февраля, подвели итоги самого известного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. В номинации «Фотография года» победил фотограф Бурхана Озбилиджи, который снял убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова.

Также жюри отметило работы четырех фотографов из России. В категории «Повседневная жизнь» второе место заняла Елена Аносова с серией «Не по пути» — она сняла жизнь в маленьком поселке на реке Нижняя Тунгуска. В группе «События» также «серебро» взял Сергей Пономарев с циклом фотографий, сделанных в Ираке.

Снимки серии «Черные дни Украины» Валерия Мельникова победили в категории «Долгосрочные проекты». А третье место в группе «Люди» досталось Кристине Кормилицыной фотографией «Верность», сделанной на Кубе.

  • Фотосерия «Черные дни Украины», Валерий Мельников

  • Фото: Сергей Пономарев

  •  Фотография «Верность», Кристина Кормилицына

Все снимки можно найти на сайте премии.

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