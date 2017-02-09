Фокин, Прилепин и Пересильд получили правительственные премии

Худрук Александринского театра Валерий Фокин, актриса Юлия Пересильд, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, дирижер Юрий Башмет, шоумен Михаил Турецкий и другие деятели искусства получили правительственные премии, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, каждый лауреат получит по 1 млн рублей. Всего вручили 16 премий.

Добавим, что кандидатов на вручение правительственной премии называет специальный межведомственный совет.