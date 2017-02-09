Фокин, Прилепин и Пересильд получили правительственные премии

Худрук Александринского театра Валерий Фокин, актриса Юлия Пересильд, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, дирижер Юрий Башмет, шоумен Михаил Турецкий и другие деятели искусства получили правительственные премии, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, каждый лауреат получит по 1 млн рублей. Всего вручили 16 премий.

Добавим, что кандидатов на вручение правительственной премии называет специальный межведомственный совет.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Михаил Боярский назначен послом ЧМ-2018 от Петербурга

Трек «Ленинграда» «В Питере — пить» назвали песней года

Как Александринский театр начинает юбилейный сезон?

Валерий Фокин ставит спектакль о Сталине: «Хочу понять, как он дошел до жизни такой»

Стали известны имена самых богатых деятелей культуры

Стала известна программа фестиваля «Звезды белых ночей»

Валерий Фокин: «Человек меняется только внешне, внутри он остается тем же»

Чтение: Захар Прилепин «Семь жизней»