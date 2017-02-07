Виктор Кудряшов: «Главный музей города в гробу видел молодых художников из России»

Вчера в кафе Рубинштейн проходила лекция о выставке Фабра в Эрмитаже. Осмелился задать вопрос лектору, заведующему отделом современного искусства Эрмитажа – Дмитрию Юрьевичу Озеркову о поддержке локальных художников и, непосредственно, выставках молодых художников в Эрмитаже. На что получил ответ в форме притчи. Звучала она так... Господину Ипполитову (г-н И) однажды позвонил художник, его не было, и художник передал через господина Озеркова (г-на О), что хотел бы встретиться и показать свои работы. На следующий день г-н О спрашивает г-на И: "Г-н И интересно ли вам будет посмотреть работы одного молодого художника?". На что тот ему отвечает: "Я с удовольствием посмотрю работы этого художника, но только после его смерти." Ответ был воспринят веселым смехом и улыбками гостей. Чему я был очень удивлен, потому как по сути, сделано публичное заявление, которое говорит о том, что главная музейная институция города, в которой не так давно открылось огромное здание конкретно под современное искусство, в гробу видела молодых художников из России и уж тем более из Санкт Петербурга. Заявление сделано свысока в форме, а кто ты такой чтобы выставляться у нас ? То есть сверху декламируется не поддержка и готовность к реализации проектов, а наоборот отстранение от всего местного.

Многие скажут - ну это же Эрмитаж, что там делать молодым? Во-первых это Главный Штаб а не Зимний дворец. Во-вторых посмотрим вокруг себя. В Европе куда бы ты ни зашел из титанов-музеев современного искусства Модерна Музит, Бойманс, Гамбургер Баноф, Стейделик, МАКБА, да тот же Гараж - везде хоть небольшая, но есть выставка местных молодых. Окей, это могут быть 5 работ и одна комната, но она, эта выставка есть.

Зачем это надо? 1 Поддержка бэкграунда местных художников, которые могут сказать: "Я выставлялся в Эрмитаже". 2. Знакомство посетителей музея с тем что делается в современном искусстве в настоящее время в локации где находится сам музей. 3. Каталогизация и архивация всех и вся (тем чем сейчас занимается Гараж).

Главный Штаб Эрмитажа обладает огромнейшими площадями. Я всегда хожу по ним и сердце кровью обливается... Почему это все не используется? Непонятно.

Вообще ситуация с Петербургом так себе. У нас нет ни одной нормальной институции, которая постоянно поддерживала бы современное искусство и давала бы реализовывать проекты на высоком уровне. ГЦСИ (Росизо) Петербургское мертво(недавно смотрел на остальные филиалы и завидовал). Русский музей раз-два в год делает групповую выставку куда приглашает процентов 30 молодых художников и на этом все. Печально осознавать, что кроме нескольких галлерей, да пары -тройки самобытных формирований-коалиций никому современное искусство в Петербурге не надо.