Серебренников поставит биографический балет о Нурееве в Большом театре

Режиссер Кирилл Серебренников поставит биографический балет с историческими костюмами о знаменитом балетном танцовщике Рудольфе Нурееве. Премьера «Нуреева» пройдет в столичном Большом театре 11 июля.

«Это будет байопик про всю жизнь — от детства, улицы Росси, школы, от Вагановского, до финала, до смерти. Это жизнь в одном балете, про 1960-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, про несколько эпох», — рассказал Серебренников. И отметил, что имя исполнителя главной роли пока держится в секрете.

Добавим, что Нуреев родился в 1938 году, окончил Ленинградское хореографическое училище, а затем был ведущим солистом Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (Мариинский театр).

В 1961 году на гастролях в Париже он попросил у правительства Франции политического убежища. Разумеется, в СССР его объявили изменником родины и приговорили к 7 годам заочно. Нуреев был принят в труппу Королевского балета, где в течение 15 лет выступал постоянным партнером знаменитой балерины Марго Фонтейн. Именно его называют революционером в балете, которые смог изменить пассивную роль танцора.

Сейчас личность Нуреева привлекает все больше внимания деятелей искусства — в прошлом году в Петербург приезжал британский актер и режиссер Рэйф Файнс, который готовит биографическую картину о балетном танцовщике.