В Парке Победы художник поставил «Невидимую работу»
У станции метро «Парк Победа» анонимный уличный художник Hioshi установил «Невидимую работу» — небольшую керамическую композицию: на белой стене разместились фигурки лодки, рыбака и спасателя.
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Hioshi в комментарии сайту «Собака.ru»
Однажды я проходил мимо метро и увидел там белую каменную стену с фактурой, похожей на расколотые льдины. Я решил, что это хороший способ напомнить о той работе, которую проделывают спасатели каждую весну, снимая рыбаков со льдин по всей России — и на Финском заливе в том числе».
Добавим, что в конце декабря Hioshi подарил Музею стрит-арта шестиметровый скелет птицы, набитый денежными купюрами. Обычно он выставляет свои инсталляции прямо на улицах города, откуда они пропадают через нескольких часов. Однако работу «Чайка» Hioshi впервые отдал музею — теперь ее можно будет увидеть в пространстве «Цех Х1».
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