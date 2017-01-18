В Парке Победы художник поставил «Невидимую работу»

У станции метро «Парк Победа» анонимный уличный художник Hioshi установил «Невидимую работу» — небольшую керамическую композицию: на белой стене разместились фигурки лодки, рыбака и спасателя.

Hioshi в комментарии сайту «Собака.ru»

Однажды я проходил мимо метро и увидел там белую каменную стену с фактурой, похожей на расколотые льдины. Я решил, что это хороший способ напомнить о той работе, которую проделывают спасатели каждую весну, снимая рыбаков со льдин по всей России — и на Финском заливе в том числе».

Добавим, что в конце декабря Hioshi подарил Музею стрит-арта шестиметровый скелет птицы, набитый денежными купюрами. Обычно он выставляет свои инсталляции прямо на улицах города, откуда они пропадают через нескольких часов. Однако работу «Чайка» Hioshi впервые отдал музею — теперь ее можно будет увидеть в пространстве «Цех Х1».

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