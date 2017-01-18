В Парке Победы художник поставил «Невидимую работу»

Hioshi в комментарии сайту «Собака.ru» Однажды я проходил мимо метро и увидел там белую каменную стену с фактурой, похожей на расколотые льдины. Я решил, что это хороший способ напомнить о той работе, которую проделывают спасатели каждую весну, снимая рыбаков со льдин по всей России — и на Финском заливе в том числе».