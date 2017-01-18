Кто создал выставку из неваляшек в Шереметьевском дворце?

Идея выставки «ОбличьЯ. Больше, чем реальность» в Шереметевском дворце, приуроченной к фестивалю «Дягилев P.S.», родилась примерно год назад. По образованию я театральный художник, и мне хотелось создать проект, основой которого была бы тема образа как высказывания. Для реализации концепции я пригласил кураторов Елену Дьякову, которая сформировала этнографический блок, и Лизавету Матвееву, отвечавшую за современное искусство.

Все участники выставки — Малевич, Гончарова, Курехин, Агузарова — в каком-то смысле ряженые и трикстеры, и странно, что кого-то из них зритель понимает и принимает, а кого-то — пока нет. Хотя, например, основная идея использования ритуальных масок та же, что и у футуриста Андрея Бартенева или мастера перформанса, примерившего на себя тысячи образов, Владислава Мамышева-Монро. Наша задача была показать преемственность и сделать связи более очевидными.