Художник-оформитель Юрий Сучков виртуозно рифмует неваляшек и классицизм, антикварные платья — со сновидческим кинопоказом. В Шереметьевском дворце до 14 февраля проходит созданная им выставка «ОбличьЯ», а в ГМЗ «Петергоф» до 26 марта — «Как одевался великий немой».
Кто создал выставку из неваляшек в Шереметьевском дворце?
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Юрий Сучков
Идея выставки «ОбличьЯ. Больше, чем реальность» в Шереметевском дворце, приуроченной к фестивалю «Дягилев P.S.», родилась примерно год назад. По образованию я театральный художник, и мне хотелось создать проект, основой которого была бы тема образа как высказывания. Для реализации концепции я пригласил кураторов Елену Дьякову, которая сформировала этнографический блок, и Лизавету Матвееву, отвечавшую за современное искусство.
Все участники выставки — Малевич, Гончарова, Курехин, Агузарова — в каком-то смысле ряженые и трикстеры, и странно, что кого-то из них зритель понимает и принимает, а кого-то — пока нет. Хотя, например, основная идея использования ритуальных масок та же, что и у футуриста Андрея Бартенева или мастера перформанса, примерившего на себя тысячи образов, Владислава Мамышева-Монро. Наша задача была показать преемственность и сделать связи более очевидными.
Один из лейтмотивов экспозиции — это слом. Ряженые вели себя вызывающе, нарушая устоявшиеся законы. Настоящими разрушителями были Казимир Малевич, решивший повесить в красный угол вместо икон «Черный квадрат», Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и другие футуристы-будетляне. Также и «ОбличьЯ» стихийно вторгаются в исторический интерьер Шереметевского дворца, и целью было создать диалог между пространством и художником, найти экспонату правильное место и интересное соседство, которое иногда может раскрыть его по-другому. В идеальном музее для идеального зрителя дизайнер не нужен — экспонаты говорят сами за себя, но ни того, ни другого, увы, не существует. Необходимо соблюдать тонкую грань и не идти на поводу у зрителя, устраивая шоу, — иначе можно испортить его вкус и способность воспринимать искусство.
В экспозиции есть фрагмент желтой кофты Маяковского. Чтобы почувствовать энергию, стоящую за отрезом ткани в 15 сантиметров, увидеть за ним поэта, над собой нужно поработать — домыслить, дофантазировать, и тогда это станет твоим культурным багажом.
В ГМЗ «Петергоф» открылась выставка «Как одевался Великий немой», при оформлении которой я учел, что зрителю довольно сложно смотреть на костюмы, особенно если они лишены мемориальной составляющей, — на это способны только ценители. Основа экспозиции — коллекция платьев начала XX века Натальи Костригиной. В Петергофе когда-то прошел первый киносеанс в России: один из братьев Люмьер демонстрировал императору Николаю II свои ожившие фотографии. Я пофантазировал и создал сновидческое пространство, в котором пыль от кинопроекторов превращается в снегопад, а костюмы становятся участниками этого показа.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Сергей Мисенко, архивы пресс-служб
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