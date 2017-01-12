Рената Литвинова готовит новый спектакль с музыкой Земфиры и костюмами Рубчинского

Режиссер написала пьесу специально под тех артистов, с которыми ей хочется сотрудничать. Таким образом, в спектакле примут участие Борис Плотников, Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина. Кроме того, в специальную роль отвели режиссёру Константину Богомолову.

Напомним, что сегодня Рената Литвинова празднует юбилей — 50 лет.