Рената Литвинова готовит новый спектакль с музыкой Земфиры и костюмами Рубчинского
Рената Литвинова работает над постановкой новой пьесы «Северный ветер», сообщает «ТАСС». Премьера состоится в 2017 году в МХТ им. Чехова.
Режиссер написала пьесу специально под тех артистов, с которыми ей хочется сотрудничать. Таким образом, в спектакле примут участие Борис Плотников, Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина. Кроме того, в специальную роль отвели режиссёру Константину Богомолову.
Напомним, что сегодня Рената Литвинова празднует юбилей — 50 лет.
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