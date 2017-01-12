Рената Литвинова готовит новый спектакль с музыкой Земфиры и костюмами Рубчинского

Рената Литвинова работает над постановкой новой пьесы «Северный ветер», сообщает «ТАСС». Премьера состоится в 2017 году в МХТ им. Чехова.

Режиссер написала пьесу специально под тех артистов, с которыми ей хочется сотрудничать. Таким образом, в спектакле примут участие Борис Плотников, Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина. Кроме того, в специальную роль отвели режиссёру Константину Богомолову.

Напомним, что сегодня Рената Литвинова празднует юбилей — 50 лет.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

БДТ вновь запускает спектакль-путешествие «Remote Петербург»

Константин Хабенский покажет в Петербурге «Маленького принца»

Премьера фильма «Последняя сказка Риты» — 10 октября

Рената Литвинова и Татьяна Друбич в ресторане Barbaresco — 10 октября

Пресс-конференция с Ренатой Литвиновой и Татьяной Друбич в Астории — 10 октября

Билеты на фильм «Последняя сказка Риты»

Рената Литвинова: «Мода придумана для тех, у кого нет воображения»

Дивы: Рената Литвинова