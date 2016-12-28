Если вы все время откладывали поход на выставку Яна Фабра или опасались очередей на Айвазовского, зимние праздники – отличный период, чтобы восполнить все культурные лакуны: мы выбрали 16 отличных экспозиций, которые можно посмотреть в музеях и галереях Петербурга во время каникул.
16 лучших выставок во время новогодних каникул
«Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты»
Лично убедиться, настолько ли скандальна выставка Яна Фабра, можно до 9 апреля. В экспозиции более двухсот работ, часть из которых были специально созданы для Эрмитажа. Так, Ян, внук знаменитого энтомолога Жана-Анри Фабра, автора «Жизни насекомых», прогулялся по залам музея в рыцарских доспехах. Кроме того, он поселил в петербургском музее попугаев, павлинов и чучела собак.
До 9 апреля 2017, Зимний дворец, Новый Эрмитаж, Главный штаб
«Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали»
Эрмитаж несколько лет пытался организовать выставку Сальвадора Дали, но исполнить мечту удалось лишь сейчас. Упорство музея объяснимо: в его коллекции нет ни одной работы прославленного художника. В экспозиции прелставлены восемь работ Дали. Самым значительным событием стал привоз в Петербург знаменитой картины «Сон, вызванный полетом пчелы около плода граната, за секунду перед пробуждением» из собрания Музея Тиссена-Борнемиса в Мадриде. Помимо Дали, на выставке можно увидеть работы его менее известных широкой публике сотоварищей из ампурданской школы.
До 5 февраля 2017, Залы на третьем этаже Зимнего дворца
«Джованни Больдини. Художник Belle Èpoque»
Работы знаменитого итальянского художника Джованни Больдини в Россию привезли впервые. Мастер известен портретами звезд своего времени: Сары Бернар, Джузеппе Верди, Анри де Тулуз-Лотрека. Однако Больдини писал не только знаменитостей, роскошных светских дам и интеллигентов Прекрасной эпохи, но и пестрые городские пейзажи Парижа, нетривиальные натюрморты и даже гравюры, в чем до 11 марта можно лично убедиться в Главном штабе.
До 11 марта 2017, Главный штаб
«Волшебник из Венеции»
На первой в России экспозиции дизайнера и художника Belle Epoque Мариано Фортуни, создателя своего способа плиссировки шелка и полюбившихся Саре Бернар и Айседоре Дункан античных платьев-«дельфосов», его фирменные ткани и предметы одежды органично соседствуют с античной скульптурой и восточной керамикой из собрания Эрмитажа
До 13 марта 2017, Главный штаб
Выставка Ивана Айвазовского
Под выставку в честь 200-летнего юбилея главного российского мариниста отдали все выставочные залы Корпуса Бенуа Русского музея – масштаб экспозиции будто рифмуют с количеством созданных Иваном Айвазовским полотен. Впрочем, на выставке их будет около 120 (хочется добавить «всего лишь»), включая народный хит «Девятый вал» — подробнее о фигуре Айвазовского рассказывает в своей колонке наш арт-критик Наталья Карасева.
До 10 марта 2017, корпус Бенуа Русского музея
«Паоло Трубецкой. К 150-летию со дня рождения»
В честь юбилея скульптора Русский музей, которому принадлежит самая крупная в России коллекция его произведений, проводит масштабную выставку. Впрочем, самой известной работой Паоло Трубецкого – конная статуей Александра III – можно полюбоваться во внутреннем дворе Мраморного дворца когда угодно.
До 31 января 2017, Михайловский дворец
«Музейной Фотобиеннале современной фотографии»
До февраля в Русском музее проходит IV биеннале современной фотографии. В нее вошли около 350 работ 212 фотографов из 46 населенных пунктов страны. Экспозиция условно разделена на восемь тематических блоков: «Город», «Натюрморт», «Ню», «Пейзаж», «Повседневность», «Портрет», «Религия», «Сцена». Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся снимки.
До 1 февраля 2017, Мраморный дворец
«ОбличьЯ»
Яркая и необычная выставка открылась в Шереметьевском дворце в рамках фестиваля «Дягилев P.S». В ней остроумно прослеживается страсть к переодеванию и перевоплощению от ритуальных масок и карнавалов к работам Малевича, Бартенева, перфомансам Мамышева-Монро и Петлюры. В экспозиции и гигантская пирамида из неваляшек (которая точно станет новой звездой Инстаграма), и фрагмент желтой блузы Маяковского, и пиджак Жанны Агузаровой.
До 14 февраля 2017, Шереметьевский дворец
Выставка «Восхитительный мир Феллини»
В Эрарте все еще можно увидеть самую масштабную в мире выставку костюмов из картин Федерико Феллини. В экспозиции – полсотни нарядов из легендарных фильмов итальянского режиссера: например, роскошное платье героини Аниты Экберг, в котором она купалась в фонтане Треви в «Сладкой жизни». Кроме того, в экспозицию включат редкие артефакты из частных коллекций: декорации, предметы интерьера, киноафиши и backstage-фотографии фильмов «Дорога», «Казанова», «Восемь с половиной» и других.
До 29 января 2017, Эрарта
«John&Yoko: a New York love story»
На новогодних каникулах в Kgallery все еще можно увидеть трогательную фотоисторию любви Джона Леннона и Йоко Оно в серии снимков Аллана Танненбаума «John&Yoko: a New York love story». В нее вошли кадры из последней совместной фотосессии культовый пары.
До 7 февраля 2017, KGallery
«Как одевался Великий немой»
В залах Большого петергофского дворца проходит фантазийная выставка предметов костюма и аксессуаров конца XIX – начала XX века из собрания известного петербургского коллекционера Натальи Костригиной. Экспозиция оформлена как сновидческое пространство – как могли выглядеть посетители первых киносеансов. Именно в Петергофе один из братьев Люмьер показывал императору Николаю II свои фильмы в 1896 году. На время выставки в Тронном зале дворца вновь расположится киноэкран.
До 26 марта 2017, Большой Петергофский дворец
«Razzle Dazzle / Чего я еще жду?»
В галерее Anna Nova – выставка художника Стаса Багса «Razzle Dazzle / Чего я еще жду?» Основные темы экспозиции – время, будущее и настоящее, внутренний диалог с собой, самокамуфляж и подражание другим. Помимо картин, на выставке представлены скульптуры и кинетические инсталляции.
До 12 февраля 2017, галерея Anna Nova
«Уликовая парадигма»
Выставка фоторабот Тимофея Парщикова в стиле саспенса. Снимки насыщены указаниями на то, что случилось, или то, что готовится произойти. При этом напрямую о печальном итоге или неминуемой опасности не говорится.
До 21 января 2017, Галерея Марины Гисич
«Космос.Love»
Филиал московского центра дизайна ARTPLAY открылся в Петербурге на Красногвардейской площади, 3. В честь старта там организована выставка «Космос.Love», в которой прослеживаются мечты человека об освоении новых миров: от работ авангардистов (за это отвечает мультимедийная часть) до полотен современных художников.
До 20 января 2017, Центр дизайна ARTPLAY
«Паноптикон»
В Эрарте проходит выставка стрит-арт художника Кристиана Геми, известного под ником C215. Его работы — аналитический инструмент и романтическая попытка трансформации городской среды. Геми сознательно играет с «обществом наблюдения», говоря, что считает себя не вандалом, поскольку он созидает, а не разрушает.
До 16 января, Эрарта
«Фотоклуб "Зеркало". После сказанного»
На выставке в Росфото можно увидеть работы авторов одного из лучших любительских фотоклубов Советского Союза «Зеркало». В экспозиции – снимки художественного документалиста Петра Лебедева, репортажного фотографа Бориса Булгакова и многих других, а также хрестоматийные виды города образца 1980х в объективе менее известных авторов.
До 30 января 2017, Росфото
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