16 лучших выставок во время новогодних каникул

«Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали»

Эрмитаж несколько лет пытался организовать выставку Сальвадора Дали, но исполнить мечту удалось лишь сейчас. Упорство музея объяснимо: в его коллекции нет ни одной работы прославленного художника. В экспозиции прелставлены восемь работ Дали. Самым значительным событием стал привоз в Петербург знаменитой картины «Сон, вызванный полетом пчелы около плода граната, за секунду перед пробуждением» из собрания Музея Тиссена-Борнемиса в Мадриде. Помимо Дали, на выставке можно увидеть работы его менее известных широкой публике сотоварищей из ампурданской школы.

До 5 февраля 2017, Залы на третьем этаже Зимнего дворца