Анонимный уличный художник Hioshi подарил Музею стрит-арта шестиметровый скелет птицы, набитый денежными купюрами. Обычно он выставляет свои инсталляции прямо на улицах города, откуда они пропадают через нескольких часов. Однако работу «Чайка» Hioshi впервые отдал музею — теперь ее можно будет увидеть в пространстве «Цех Х1».

По словам художника, «Чайка» отражает тему загрязнения мирового океана пластиковыми отходами.

Hioshi в комментарии сайту «Собака.ru»

Видимого загрязнения нет, парусники не вязнут в мусоре, однако пробы воды показывают пугающе высокое содержание пластиковых отходов в верхних слоях океана. Яркие пластиковые предметы птицы принимают за еду, и от такого питания через какое-то время умирают от голода или удушья. Позднее через кости скелета таких птиц проглядываются зажигалки, крышечки от бутылок и частицы одноразовой посуды. Мы используем пластиковые контейнеры, пакеты и бутылки всего несколько минут — только для того, чтобы потом отправить их в практически вечное путешествие по планете».

«Чайка» — это иллюстрация цены, которую платят птицы за отношение людей к окружающей среде; именно поэтому поначалу художник привез работу на Канонерский остров — проблемную экологическую зону в Петербурге.

Hioshi в своих последних инсталляциях стремится указать на болевые точки общества: так, в середине ноября он поставил фигурки чиновников в мясорубке на Университетской набережной. Работа «Золотое посмешище» из керамики и чугуна изображает сцену, «где Россию покидает молодой дипломированный специалист, а чиновник просит забрать с собой его ребенка, чтобы ему не пришлось взрослеть в мире реализованных отцовских законопроектов».