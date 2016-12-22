Почему Айвазовскому нужно дать второй шанс?

Юбилейная экспозиция в Русском музее — возможность без миллионов в кармане вдоволь испить морских пейзажей, за однообразность которых — «одинаковые голубые моря, лиловые горы, розовые и красные закаты и вечно дрожащий лунный свет» — художника бранили критики. Стоит признать: Айвазовский был настолько последователен в своем самоповторении, что сумел убедить всех, что он тут главный. Его предприимчивая дальновидность очевидна, на выставке останется понять одно: действительно ли он так хорош, как сумел себя подать. И продать.

Выставка «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения». Русский музей, с 22 декабря по 10 марта