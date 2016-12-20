Выставка

Основным событием фестиваля стала масштабная выставка в Итальянском зале Академии художеств, где Алиса Порет училась – аккурат во время расцвета русского авангарда. Ее экспонаты раскрывают дух Ленинграда 1920-30-х: работы студентов класса Кузьмы Петрова-Водкина, сохранившиеся фотографии и дореволюционные школьные тетрадки, город в уличных филармонических и театральных плакатах, а также уникальная кинохроника.

До 21 декабря с 12:00 до 21:00