В Петербурге проходит фестиваль, посвященный русскому авангарду и его музе – Алисе Порет. Мы выбрали самые интересные его события: лекции о Хармсе и модниках начала ХХ века, круглый стол о стратегиях выживания художников с участием Льва Лурье и красочный карнавал по мотивам немого кино и эрмитажных полотен.
Гид по фестивалю «Ленинград Алисы Порет»
Идея провести фестиваль имени петербургской художницы Алисы Порет – ученицы Петрова-Водкина, Филонова и закадычной подруги Хармса – возникла у главного редактора издательства «Барбарис» Ирины Тархановой. В свет вышла вторая книга о Порет: кропотливое исследование с красочными иллюстрациями о частной жизни на фоне больших потрясений. Первый том, выпущенный четыре года назад, стал бестселлером и презентацию нового издания «Алиса Порет. Записки. Рисунки. Воспоминания» решили совместить с масштабным просветительским праздником: с лекциями, круглыми столами и карнавалом.
Выставка
Основным событием фестиваля стала масштабная выставка в Итальянском зале Академии художеств, где Алиса Порет училась – аккурат во время расцвета русского авангарда. Ее экспонаты раскрывают дух Ленинграда 1920-30-х: работы студентов класса Кузьмы Петрова-Водкина, сохранившиеся фотографии и дореволюционные школьные тетрадки, город в уличных филармонических и театральных плакатах, а также уникальная кинохроника.
До 21 декабря с 12:00 до 21:00
Лекции
В Академии художеств 20 декабря пройдут и две лекции. В 16:00 Софья Азархи расскажет о моде и модных людях Ленинграда на рубеже 1920—1930 годов, которых в окружении Порет было множество. В ее доме на Фонтанке собиралась вся ленинградская богема, в том числе – Даниил Хармс, Александр Введенский, Вера Ермолаева, Мария Юдина, Татьяна Глебова, Исайя Браудо, Александр Осмеркин.
В 18:00 художник и писатель Михаил Карасик расскажет как раз о Данииле Хармсе и детских книгах 1930-х годов.
20 декабря, Итальянский зал Академии художеств
Круглый стол
22 декабря фестиваль перенесется на Новую сцену Александринского театра, где историк и культуролог Лев Лурье станет модератором круглого стола на тему «Художник в ХХ веке. Стратегии выживания». Дискуссия будет посвящена вечной и большой теме: как не потерять себя на фоне тотального преследования авангарда и оставаться честным, как быть востребованным в артистическом сообществе, как в тяжелые времена сохранить и уберечь от разрушения статус европейской культурной традиции.
22 декабря, 20:00, Новая сцена Александринского театр
Карнавал
Завершится фестиваль карнавалом, который пройдет также на Новой сцене Александринского театра. В своем кругу художницы Алиса Порет и Татьяна Глебова устраивали веселые сценки. По замыслу куратора фестиваля Ирины Тархановой — однажды разыгранная и запечатленная на старых фотокарточках буффонада, может быть достойно продолжена в современном живом действе. С ней согласна и модератор карнавала, художник кино Надежда Васильева.
Действа и розыгрыши будут включать знакомые эрмитажные полотна, красавцев и красавицы из модных драматических и оперных спектаклей 1920-х и страсти из немого кинематографа: неравные браки, а также злодеев и жертв.
23 декабря, 20:30, Новая сцена Александринского театра
Фестиваль «Ленинград Алисы Порет» проводится культурно-просветительским центром «Порядок слов» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга под эгидой V Санкт- Петербургского международного культурного форума.
В материале использованы иллюстрации из книги «Алиса Порет. Записки. Рисунки. Воспоминания».
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