Почему нужно идти на выставку Льва Бакста?

В Театральном музее покажут эскизы Льва Бакста —  графика, живописца, звезды эстетского объединения «Мир искусства» и автора декораций к дягилевским балетам. Мы вспомнили главные ипостаси многоликого модерниста.

  • «Ужин». 1902 год (портрет Анны Кинд, жены Александра Бенуа)

  • Автопорт­рет Льва Бакста. 1893 год

  • Портрет Зинаиды Нико­лаевны Гиппиус. 1906 год.

  • Клеопатра

Бакст-портретист

Урожденный Лейб-Хаим Розенберг вопреки воле отца, еврейского коммерсанта, учился вольнослушателем в Академии художеств и первую персональную выставку устроил еще юношей, взяв в качестве псевдонима сокращенную фамилию бабушки по материнской линии. В начале 1890-х Бакст был последователем реалистов-передвижников — правда, под изрядным влиянием живописной манеры французских импрессионистов. Дальнейшая эволюция карьеры художника — одна из самых впечатляющих историй российского модерна, однако академическая выучка сказалась в знаменитых бакстовских портретах. Он запечатлел на холстах самого странного русского философа Василия Розанова, неистовую символистку и хозяйку моднейшего салона Зинаиду Гиппиус в образе лукавого андрогина с огненными волосами, мать будущего писателя Набокова в нежной дымчато-розовой пастельной гамме, углем нарисовал автора наиболее пронзительных русских пейзажей Исаака Левитана с его огромными и скорбными иудейскими глазами, а цветными карандашами и той же пастелью — всклокоченного кумира декадентской молодежи начала 1900-х Андрея Белого, сумев уловить присущее тому упрямое безумие.

  • Спящая принцесса

Бакст-иллюстратор

Настоящую известность Баксту принесли графические работы для журнала «Мир искусства» начиная с его первого номера: в обложках и иллюстрациях строго выдерживался изысканный стиль, отдаленно напоминающий гравюры Обри Бердслея и вместе с тем наполненный чисто славянским ощущением зыбкости, недостоверности реальности. Затем Бакст стал самым востребованным иллюстратором Серебряного века, оформлял символистские журналы «Аполлон» и «Золотое руно», а также рисовал уморительные карикатуры для аверченковского «Сатирикона».

 

Выставка «Весь Бакст» 29 апреля – 20 августа в Театральном музее 

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