Бакст-портретист

Урожденный Лейб-Хаим Розенберг вопреки воле отца, еврейского коммерсанта, учился вольнослушателем в Академии художеств и первую персональную выставку устроил еще юношей, взяв в качестве псевдонима сокращенную фамилию бабушки по материнской линии. В начале 1890-х Бакст был последователем реалистов-передвижников — правда, под изрядным влиянием живописной манеры французских импрессионистов. Дальнейшая эволюция карьеры художника — одна из самых впечатляющих историй российского модерна, однако академическая выучка сказалась в знаменитых бакстовских портретах. Он запечатлел на холстах самого странного русского философа Василия Розанова, неистовую символистку и хозяйку моднейшего салона Зинаиду Гиппиус в образе лукавого андрогина с огненными волосами, мать будущего писателя Набокова в нежной дымчато-розовой пастельной гамме, углем нарисовал автора наиболее пронзительных русских пейзажей Исаака Левитана с его огромными и скорбными иудейскими глазами, а цветными карандашами и той же пастелью — всклокоченного кумира декадентской молодежи начала 1900-х Андрея Белого, сумев уловить присущее тому упрямое безумие.