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Башня свободы
Blank pageАРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ, МЕНЯЮЩИЙ ГОРОДИ речь не только про облик города. Проект СК «Легион», получивший имя «Башня свободы», задает новую планку бизнес-класса в Челябинске.Построен перфекционистами – такой эпиграф проекта «Башня Свободы». Авторы не признают компромиссов – только лучшее. Рассказываем, почему этот концепт важен не только для будущих жителей Башни, но и для всех челябинцев.Проект «Башня Свободы» - особенный для компании «Легион». Впервые мы строили не «в чистом поле», а вписывали свой концепт в формировавшийся годами центр города. Мы изначально осознавали важность этого объекта для Челябинска и поставили перед собой задачу сделать Башню привлекательной со всех углов обзора, как с уровня пешеходных линий, так и любой существующей перспективы. Думаю, нам это удалось.
Большая ответственность строить в центре. На градостроительном совете высказывались мнения о сохранении малоэтажности зданий в этой черте, ведь старый купеческий Челябинск был именно таким. Я понимаю сторонников этой точки зрения, но реальность такова, что принцип малоэтажности центра давно нарушен в нашем городе. В такой ситуации имеет смысл развивать заданную тему, но делать это с любовью к архитектуре и городу.
Помимо эстетики, есть еще один важный фактор. Загруженность наших дорог породила запрос на смену транспортных потоков. Сейчас люди живут на окраинах и каждый день едут в центр на работу, а если они будут жить в центре, это решит проблему. Посмотрите на опыт Москвы, да и других мегаполисов - везде центр активно перестраивается, причем возводится именно жилье.
ЖК «Башня Свободы» выводит на новый уровень стандарт жилья бизнес-класса в Челябинске. Условно концепцию проекта мы назвали «круизный лайнер». С одной стороны Башня окружена активным городским пространством (бизнес-центры, театры, магазины, рестораны и так далее), с другой, она вполне автономна. Ее жители имеют внутреннюю историю – свой зеленый двор, скрытый от города, с игровыми и воркаут площадками и зонами отдыха. Здесь расположены тренажерный зал, ресторан, детская игровая. Практически любые бытовые вопросы поможет решить консьерж-сервис. Их роль хочу подчеркнуть особенно. В западных странах, как мы знаем, сфера сервиса развита и уважаема. Например, официантами работают взрослые серьезные люди, часто это целые династии. В России за советский период, увы, сложилось иное отношение. Мы же намерены построить систему служения, не прислуживания, а именно служения. То есть профессионального, качественного и доброжелательного подхода к помощи жильцам. Это не просто про налаженный быт, а про комфорт в целом.
Для «Легиона» это небольшой проект, но в «Башне Свободы» сконцентрированы все наши многолетние наработки. Это дорогой проект и мы понимаем, что все жилье в Челябинске невозможно сделать таким, но новая планка задана. В будущем нам и нашим коллегам нужно будет ей соответствовать.«Башня Свободы» выводит стандарт жилья бизнес-класса на новый уровень. Это «круизный лайнер», который с одной стороны окружен городским пространством, а другой – вполне автономен.Особое внимание уделено оформлению фасадов, выдержанных в духе передовых мировых тенденций. Нестандартное архитектурное решение, следование законам урбанистики, применение современных инженерных систем и технологий делают комплекс привлекательным и желанным местом для жизни.
Концепция «Башни Свободы» учитывает опыт лучших отелей мира. Для комфорта жителей: уютное лобби с зонами ожидания, бесплатным wifi и coffee point, детский клуб, тренажерный зал, подземный паркинг для жильцов и наземный - для гостей, специальные помещения для хранения колясок, велосипедов, багажа, собственная консьерж-служба 24/7, система безопасности.Архитектурная концепция создана собственным проектным подразделением СК «Легион»Беспрецедентное обилие «деревянных» фактур в наружной отделке и вертикальные акценты, придающие комплексу изящество и стройность.Руководство дало архитекторам карт-бланш. И мы постарались найти баланс между окрылившей нас творческой реализацией и практической целесообразностью. В Башнях много моментов, которыми я горжусь. Например, большая площадь «дерева». (Деревянные элементы в отделке здания - это панели из композитных материалов и из оцинкованной стали с текстурой под дерево – Прим.ред.). В этом нам нет конкурентов не только в региональной, но и в федеральной практике. Для нас такое решение было важным, ведь позволило органично вписать проект в существующую среду, коррелировать его с соседними памятниками архитектуры. Мы играли с пропорциями белого, серого и приоритетного материала «деревянных» панелей. Учитывали высотную эпюру города – как Башня смотрится по отношению к другим зданиям города.
Много внимания уделено благоустройству. Двор поднят на уровень второго этажа, что потребовало разработки уникальных грунтовых «пирогов» (многослойного грунта) под озеленением. Так, чтобы растения не замерзли потом. Мы использовали более двадцати видов зеленых насаждений, по периметру заложили пояс из хвойных. Подбирали деревья и кустарники по форме, цвету листвы, высоте, учитывали, как они будут выглядеть в разное время года. Лоджии выходят во двор, и мы постарались сделать этот вид приятным глазу. Из опыта финских коллег взяли белую мраморную гальку для разграничения пешеходной зоны и газона. Дренажная полоса фильтрует воду с газонов, это поддерживает чистоту прогулочных дорожек, и при этом нет ограничений для передвижения в виде поребрика. В Челябинске такого никто еще не делал. В проекте реализован концепт безбарьерной среды: беспрепятственно можно попасть в здание с улицы, с первого этажа на лифте подняться на второй, во внутренний двор, где как я уже сказал никаких порогов тоже нет. Зато есть детская игровая зона в виде альпийской деревушки, которая окружена лесом, приватные беседки в зоне рекреации, где сосредоточено больше всего зеленых насаждений.
Из архитектурных достижений меньше привлекающих внимание - мы закрыли переходные балконы, ведущие к незадымляемым лестницам. Обычно они открытые и не ухоженные, люди там не ходят, поэтому застройщики экономят. Тем не менее, мы понимали, что это центр города, наше здание будут рассматривать со всех сторон, и закрыли эти переходы вертикальными элементами – ламелями. Они подчеркивают вертикаль здания, делают его более изящным по пропорциям, вытягивают вверх. Интересное решение у «короны» – коммуникации и технические помещения мы скрыты от глаз и дополнили подсветкой в вечернее время.Мы создавали не просто здание, а особую среду, которая формирует иное отношение к жизни в городе.Архитекторы с большим уважением отнеслись к соседству с историческим зданием. Во время строительства, чтобы убедиться в сохранности объекта культурного наследия, на нем установили датчики. А чтобы вывести особняк Юдиной на первый план, восточный фасад Башни решено было сделать фоновым в строгом сером минимализме. Кроме того, это поддержало заданную тему союза деревянных и бетонных фактур в дизайне проекта.Ближайшим соседом Башень является памятник архитектуры - особняк Прасковьи ЮдинойКомфортная среда для всехДом был построен в начале 1900-х годов. Одноэтажное здание рублено из брёвен, перевязанных в «лапу», и поставлено на невысокий цоколь, сложенный из «дикого» камня. Цоколь на уличном фасаде облицован белым камнем. С северной стороны к дому примыкает высокая брандмауэрная стена, выступающая своим торцом за линию его уличного фасада. Объём дома выстроен «глаголем» с сильно вытянутым вглубь участка узким задним крылом, образующим с южной стороны единую линию фасада. Наиболее выразительно объёмно-пространственное решение передней части дома, акцентированной тремя высокими, массивными квадратными в сечении башнями, имеющими кубоватые покрытия. За центральной башней над крышей здания возвышается прямоугольный световой «фонарь», обеспечивающий естественное освещение вестибюля в доме. Весь комплекс, состоящий из дома, надворных построек и усадьбы, был самым дорогим в этой части города и оценивался в 1000 рублей.
(Информация взята с сайта arhistrazh.livejournal.com)Ценность проекта проявляется и в формировании комфортной городской среды. Пешеходная зона по улице Свободы плавно вливается в благоустроенную территорию вокруг Башни. Лестница парапета будет оборудована лавочками, где так удобно присесть отдохнуть, почитать книгу.Башни стали новой архитектурной доминантой города, которую видно со всех главных улиц и больших развязок. Этот проект приближает облик Челябинска к самым современным мегаполисам мира. Важно, что Башни красивы и при дневном свете, и в ночное время, с любого угла обзора.Адрес: ул.Свободы 85 А, «Башня Свободы»
Офис продаж: ул. Аношкина, 12, +7 (351) 77 88 700
башнясободы.рф