Руководство дало архитекторам карт-бланш. И мы постарались найти баланс между окрылившей нас творческой реализацией и практической целесообразностью. В Башнях много моментов, которыми я горжусь. Например, большая площадь «дерева». (Деревянные элементы в отделке здания - это панели из композитных материалов и из оцинкованной стали с текстурой под дерево – Прим.ред.). В этом нам нет конкурентов не только в региональной, но и в федеральной практике. Для нас такое решение было важным, ведь позволило органично вписать проект в существующую среду, коррелировать его с соседними памятниками архитектуры. Мы играли с пропорциями белого, серого и приоритетного материала «деревянных» панелей. Учитывали высотную эпюру города – как Башня смотрится по отношению к другим зданиям города.



Много внимания уделено благоустройству. Двор поднят на уровень второго этажа, что потребовало разработки уникальных грунтовых «пирогов» (многослойного грунта) под озеленением. Так, чтобы растения не замерзли потом. Мы использовали более двадцати видов зеленых насаждений, по периметру заложили пояс из хвойных. Подбирали деревья и кустарники по форме, цвету листвы, высоте, учитывали, как они будут выглядеть в разное время года. Лоджии выходят во двор, и мы постарались сделать этот вид приятным глазу. Из опыта финских коллег взяли белую мраморную гальку для разграничения пешеходной зоны и газона. Дренажная полоса фильтрует воду с газонов, это поддерживает чистоту прогулочных дорожек, и при этом нет ограничений для передвижения в виде поребрика. В Челябинске такого никто еще не делал. В проекте реализован концепт безбарьерной среды: беспрепятственно можно попасть в здание с улицы, с первого этажа на лифте подняться на второй, во внутренний двор, где как я уже сказал никаких порогов тоже нет. Зато есть детская игровая зона в виде альпийской деревушки, которая окружена лесом, приватные беседки в зоне рекреации, где сосредоточено больше всего зеленых насаждений.



Из архитектурных достижений меньше привлекающих внимание - мы закрыли переходные балконы, ведущие к незадымляемым лестницам. Обычно они открытые и не ухоженные, люди там не ходят, поэтому застройщики экономят. Тем не менее, мы понимали, что это центр города, наше здание будут рассматривать со всех сторон, и закрыли эти переходы вертикальными элементами – ламелями. Они подчеркивают вертикаль здания, делают его более изящным по пропорциям, вытягивают вверх. Интересное решение у «короны» – коммуникации и технические помещения мы скрыты от глаз и дополнили подсветкой в вечернее время.



