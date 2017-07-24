Королевские автогонки в Челябинске

Азарт, адреналин, жажда победы и завидный приз чемпиону – все это ждет участников мини-ралли, организованного в атриуме «Гостиного двора» при поддержке Часового дома TAG Heuer.
На этой неделе у вас есть еще возможность принять участие в гонках. Квалификационные заезды за главный приз – хронограф TAG Heuer, завершаться в пятницу, 28 июля!
Ни один другой часовой производитель не связан так тесно с гоночным спортом, как TAG Heuer. История этой швейцарской мануфактуры буквально переплетается с историей автоспорта. Компания выступает спонсором и официальным хронометражистом важнейших спортивных мероприятий и посвящает им свои лучшие хронометры.
Как и лучшие в мире автогонщики, марка часто бросает вызов установленным канонам, меняет вековые правила игры и устанавливает новые рекорды. Эта марка является синонимом точности, мастерства и дерзости разума. Соответствуя своему девизу «Don’t crack under pressure», TAG Heuer никогда не сдается под натиском.
Наша команда примерила роль гонщиков «Формулы-1» на себе, в компании таких же отчаянных и азартных игроков. О том, как это было в нашем фото и видео репортаже.
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