Королевские автогонки в Челябинске

Ни один другой часовой производитель не связан так тесно с гоночным спортом, как TAG Heuer. История этой швейцарской мануфактуры буквально переплетается с историей автоспорта. Компания выступает спонсором и официальным хронометражистом важнейших спортивных мероприятий и посвящает им свои лучшие хронометры.

Как и лучшие в мире автогонщики, марка часто бросает вызов установленным канонам, меняет вековые правила игры и устанавливает новые рекорды. Эта марка является синонимом точности, мастерства и дерзости разума. Соответствуя своему девизу «Don’t crack under pressure», TAG Heuer никогда не сдается под натиском.



