Меню ваших ресторанов — на вашем полном контроле или вы могли бы делегировать его составление кому-то другому?

Во всех моих ресторанах никто не может поменять ни одной позиции в меню или винной карте, пока я сам не понял, что нам это нужно. Единственное место, где я со спокойной душой смог делегировать эту задачу, — это Jerome, потому что Антонио Фреза и Андрей Мусихин являются моими партнерами. Иногда они интересуются моим мнением, а иногда сами меня удивляют. В основном все, что они делают — хорошо, я доверяю им и их вкусу.

Ваш телефон все время вибрирует от звонков и новых сообщений. У вас никогда не было желания отгородиться от внешнего мира хотя бы ненадолго?

В WhatsApp у нас есть несколько рабочих групп. Ты всегда видишь, что происходит в ресторанах. Если кого-то плохо обслужили, то человек тут же напишет отзыв, а мы этот отзыв моментально получаем в виде мейла. При этом мой телефон не разрывается от звонков, меня не дергают по поводу каждой рабочей задачи. Поэтому я не практикую какую-либо рабочую и социальную изоляцию или диджитал-детокс. К информационному потоку отношусь спокойно — раньше у меня была привычка читать утренние газеты, сейчас их заменил мобильный телефон.



И даже простого желания отдохнуть или расслабиться не возникает?

Иногда, может быть, мне бы и хотелось ничего не делать, но в жизни происходит столько всего интересного... Чтобы расслабиться, я люблю взять в руки книгу, например, открыть с любой страницы «Анну Каренину» и начать читать в 21-й раз. Или посмотреть хороший сериал. В моем личном топе — «Большая маленькая ложь», «Фарго», «Настоящий детектив», «Молодой папа», «Карточный домик», «Мост». Сериалы я смотрю в основном в дороге, иногда — по вечерам. На мой взгляд, самое пустое и бесполезное время года в России — это новогодние каникулы. Поэтому, вместо того чтобы отъедать живот в лучших традициях праздников, мы уже третий год подряд уезжаем с Натальей в Таиланд, на курорт Chiva-Som. Там усиленно занимаемся спортом и устраиваем себе детокс. Надеюсь, в этом году тоже удастся.

