Хронометрист побед

Королевские гонки в княжестве Монако вот уже 75 лет вдохновляют любителей роскоши и азарта. Не случайно, в 1969 году компания TAG Heuer посвятила им свои самые необычные и новаторские часы того времени – TAG Heuer Monaco. Смелый дизайн с большим квадратным корпусом, синим металлическим циферблатом, ярко-красными стрелками и расположенной слева заводной головкой сломал стереотипы и показал новое лицо часовой отрасли. Годом позже легендарный актер и гонщик Стив МакКуин надел эти часы в блокбастере «Ле Ман», который вышел на экраны в 1971 году и придал часам Monaco знаковый статус. Корпус часов получился гораздо крупнее, чем было тогда принято, имел выпуклое пластиковое стекло с водозащитой и заводной головкой, расположенной слева, что намекало на то, что часы не нужно подзаводить. В 2012 году одни из часов, которые носил Стив МакКуин во время съемок фильма, были проданы за 800 тысяч долларов.