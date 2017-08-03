На прошлой неделе закончились квалификационные заезды участников мини-ралли TAG Heuer в Гостином дворе. В августе гонки, вдохновленные юбилеем легендарного Гран-при Монако, выходят на финишную прямую – полуфиналы и финал, а значит скоро выявится обладатель главного приза – безупречно точных швейцарских хронометров TAG Heuer.
Хронометрист побед
Королевские гонки в княжестве Монако вот уже 75 лет вдохновляют любителей роскоши и азарта. Не случайно, в 1969 году компания TAG Heuer посвятила им свои самые необычные и новаторские часы того времени – TAG Heuer Monaco. Смелый дизайн с большим квадратным корпусом, синим металлическим циферблатом, ярко-красными стрелками и расположенной слева заводной головкой сломал стереотипы и показал новое лицо часовой отрасли. Годом позже легендарный актер и гонщик Стив МакКуин надел эти часы в блокбастере «Ле Ман», который вышел на экраны в 1971 году и придал часам Monaco знаковый статус. Корпус часов получился гораздо крупнее, чем было тогда принято, имел выпуклое пластиковое стекло с водозащитой и заводной головкой, расположенной слева, что намекало на то, что часы не нужно подзаводить. В 2012 году одни из часов, которые носил Стив МакКуин во время съемок фильма, были проданы за 800 тысяч долларов.
Пережив несколько обновлений, часы Monaco оставались по сути прежними, пока в 2004 году TAG Heuer не представил на выставке Baselworld модель Monaco V4, ознаменовавшую новый технический прорыв. Название V4 обусловлено V-образной формой платины, несущей на себе четыре заводных барабана, которые установлены на шарикоподшипниках и напоминают цилиндры двигателя гоночного автомобиля «Формулы-1». Непривычный вид их ременных передач до сих пор остается символом постоянного стремления к инновациям и авангардной роли TAG Heuer. Новое поколение TAG Heuer Monaco V4 имеет модели как в мужских, так и в женских размерах и по-прежнему громко заявляет об авангардном духе TAG Heuer и о страстной любви к автогонкам.
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