ЕЛЕНА ТЕРЕХ: «Оказалось, что товар собственного производства лучше уходит через интернет в другие города.»

Сбросить балласт

Экономическая ситуация у многих выбила почву из-под ног, в том числе и у нас. Пришлось отказаться от бренда Liviana Conty, хотя у него сформировался свой круг поклонниц. Но их в Челябинске оказалось недостаточно, в том числе из-за ценового фактора.

Так как общий уровень финансовой стабильности клиенток упал, я стала подыскивать более коммерческие бренды. Сложность состояла в том, что качество при низкой цене должно было соответствовать уже заявленному мной уровню в Mia Boutique. Методом проб и ошибок привозила разные марки, сейчас остановились на брендах DVROMA, MYF, Jijil.

Мы продаем коллекцию, внутри нее дизайнером сформированы капсулы и комплекты. Женщина, придя за юбкой, зачастую берет к ней еще и верх, а иногда завершает аутфит и обувью - так, как предлагает дизайнер. Поэтому выделить отдельный товар со стабильным спросом сложно. Наша аудитория часто приходит просто познакомиться с коллекцией, а не потому что закончились джинсы или донашивается последняя юбка. Познакомившись с новой коллекций, одни сразу влюбляются в какую-то вещь и покупают, другие - берут на заметку и возвращаются за покупкой позднее.

Тенденция, которую я могу выделить, - клиентки реже стали покупать вечерние платья. Предпочитают вещи более универсальные, которые можно обыграть аксессуарами и как вечерний, и как повседневный образ. Обувь выбирают удобную, на плоском ходу. Даже покупая платья к выпускному вечеру, девушки предпочитают дополнить их белыми кроссовками, нежели моими любимыми туфлями-лодочками. Все стали ценить свой комфорт и удобство.



Блокинг – модный токинг

Мне повезло, в Mia Boutique сложилась отличная команда, все девчонки - настоящие профессионалы. Мы постоянно рассуждаем, куда двигаться дальше, как можно еще быть полезными. Уже неэффективна реклама, которая работала даже пять лет назад! Сейчас надо знакомиться со своей аудиторией и продвигать свой продукт через социальные сети. Instagram, ВКонтакте, Facebook уже давно задействованы нами. Оставалась одна очень популярная платформа, за которой однозначно большое будущее – это YouTube. Катерина Шумай, маркетолог в нашей команде, на очередном совещании предложила мне запустить свой видео-блокинг, где основными темами будут мода, стиль и все, что с этим связано, а также закулисье фэшн-бизнеса – процесс написания коллекций. Это предложение одновременно напугало меня и показалось крутой идей продвижения. Спустя буквально месяц мы выпустили первый сюжет.

Лови подачу

В этом сезоне я сделала робкую попытку выпустить под брендом Mia Boutique капсулу из белых свитшотов и платьев, а также лимитированную коллекцию туфель-лодочек. Мне был интересен процесс: себестоимость товара, качество пошива, мнение клиентов, которые привыкли к итальянским брендам, к отечественному производителю. Оказалось, например, что товар собственного производства лучше уходит через интернет в другие города. Как гласит мудрость: «В своей стране пророка нет». Пока это был эксперимент, который, быть может, переродится в расширение бизнеса. Не хочу загадывать, поживем - увидим.

Что касается эмоциональной отдачи, больше всего радуют и вдохновляют благодарные клиенты. Когда я читаю добрые отзывы, невольно расплываюсь в улыбке. Самым показательным отзывом о нашей работе были цветы от клиентки, которая потратила свое время и приехала в бутик меня поздравить. Я радуюсь, когда моей команде клиенты приносят торт, зефир, шампанское на следующий день после покупки. В этот момент понимаешь: значит, все идет правильно, значит, все идет как надо!