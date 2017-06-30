Байер и владелица Mia Boutique- самой популярной сети среди поклонниц итальянского глэм-шика, постоянно расширяет площадку продаж. Открыла первый в городе аутлет с ценником минус восемьдесят процентов, следом – интернет-бутик и профиль продаж в Инстаграм. В прошлом году начала вести видео-блокинг о стиле, где количество просмотров уже приблизилось к полумиллиону. А в этом – выпустила капсулу женской одежды, в которую вошли белоснежные свитшоты и платья-худи.
ЕЛЕНА ТЕРЕХ: «Оказалось, что товар собственного производства лучше уходит через интернет в другие города.»
Любовь по-итальянски
Когда пришла идея открыть в Челябинске бутик одежды высокого качества, вопрос, какие бренды рассматривать, даже не стоял. Конечно же, итальянские! Это общепризнанный эталон качества. Сначала по неопытности ориентировалась только на свои вкусовые предпочтения. Сегодня, как опытный байер, при написании коллекции учитываю и тенденции моды, и запросы челябинского клиента, мониторю цифры продаж последнего сезона. Хотя личный вкус по-прежнему играет роль, ведь я в принципе не возьмусь писать бренд, если концепция марки, стиль коллекции мне не близок по духу. А дух Mia Boutique – это романтичная сексуальность, женственность и характер.
Аутлетов бояться – в фэшн не ходить
Открытие аутлета - однозначно удачный ход. Он формирует замкнутый цикл продаж: продаются сливки коллекции в сезон, остатки отправляются в аутлет, а в основной бутик поступает свежая коллекция. Нормальная мировая практика. Прятать остатки на складе? Неразумно. Продавать прошлые коллекции рядом с новыми? Непрофессионально.
Российские бутики, особенно провинциальные, до сих пор привозят товар из итальянских аутлетов и здесь выдают его за новые коллекции, по сути обманывая потребителя. Слава Всевышнему, что женщины стали разбираться в трендах, брендах и отличать старую коллекцию от новой.
Я, как и любая нормальная женщина, обожаю покупать качественные вещи по сходной цене. С удовольствием посещаю распродажи в европейских странах. Недавно в центре Милана, на Дуомо, набрела на крутую красную сумку Valentino за семьдесят восемь евро! Песня ведь!
Из России с любовью
В клиентской базе интернет-бутика Mia-Boutique.ru действительно много девушек из европейских стран, в том числе и из Италии. Платье, которое приобрела у нас итальянская покупательница, не дождалось ее в бутике в родном городе, его продали. Девушка была в отчаянии и искала полюбившуюся модель в Сети. Наткнулась на наш сайт, где был ее размер, и цена радовала. Так платье Twin Set уехало к своей хозяйке на их общую родину.
Сбросить балласт
Экономическая ситуация у многих выбила почву из-под ног, в том числе и у нас. Пришлось отказаться от бренда Liviana Conty, хотя у него сформировался свой круг поклонниц. Но их в Челябинске оказалось недостаточно, в том числе из-за ценового фактора.
Так как общий уровень финансовой стабильности клиенток упал, я стала подыскивать более коммерческие бренды. Сложность состояла в том, что качество при низкой цене должно было соответствовать уже заявленному мной уровню в Mia Boutique. Методом проб и ошибок привозила разные марки, сейчас остановились на брендах DVROMA, MYF, Jijil.
Мы продаем коллекцию, внутри нее дизайнером сформированы капсулы и комплекты. Женщина, придя за юбкой, зачастую берет к ней еще и верх, а иногда завершает аутфит и обувью - так, как предлагает дизайнер. Поэтому выделить отдельный товар со стабильным спросом сложно. Наша аудитория часто приходит просто познакомиться с коллекцией, а не потому что закончились джинсы или донашивается последняя юбка. Познакомившись с новой коллекций, одни сразу влюбляются в какую-то вещь и покупают, другие - берут на заметку и возвращаются за покупкой позднее.
Тенденция, которую я могу выделить, - клиентки реже стали покупать вечерние платья. Предпочитают вещи более универсальные, которые можно обыграть аксессуарами и как вечерний, и как повседневный образ. Обувь выбирают удобную, на плоском ходу. Даже покупая платья к выпускному вечеру, девушки предпочитают дополнить их белыми кроссовками, нежели моими любимыми туфлями-лодочками. Все стали ценить свой комфорт и удобство.
Блокинг – модный токинг
Мне повезло, в Mia Boutique сложилась отличная команда, все девчонки - настоящие профессионалы. Мы постоянно рассуждаем, куда двигаться дальше, как можно еще быть полезными. Уже неэффективна реклама, которая работала даже пять лет назад! Сейчас надо знакомиться со своей аудиторией и продвигать свой продукт через социальные сети. Instagram, ВКонтакте, Facebook уже давно задействованы нами. Оставалась одна очень популярная платформа, за которой однозначно большое будущее – это YouTube. Катерина Шумай, маркетолог в нашей команде, на очередном совещании предложила мне запустить свой видео-блокинг, где основными темами будут мода, стиль и все, что с этим связано, а также закулисье фэшн-бизнеса – процесс написания коллекций. Это предложение одновременно напугало меня и показалось крутой идей продвижения. Спустя буквально месяц мы выпустили первый сюжет.
Лови подачу
В этом сезоне я сделала робкую попытку выпустить под брендом Mia Boutique капсулу из белых свитшотов и платьев, а также лимитированную коллекцию туфель-лодочек. Мне был интересен процесс: себестоимость товара, качество пошива, мнение клиентов, которые привыкли к итальянским брендам, к отечественному производителю. Оказалось, например, что товар собственного производства лучше уходит через интернет в другие города. Как гласит мудрость: «В своей стране пророка нет». Пока это был эксперимент, который, быть может, переродится в расширение бизнеса. Не хочу загадывать, поживем - увидим.
Что касается эмоциональной отдачи, больше всего радуют и вдохновляют благодарные клиенты. Когда я читаю добрые отзывы, невольно расплываюсь в улыбке. Самым показательным отзывом о нашей работе были цветы от клиентки, которая потратила свое время и приехала в бутик меня поздравить. Я радуюсь, когда моей команде клиенты приносят торт, зефир, шампанское на следующий день после покупки. В этот момент понимаешь: значит, все идет правильно, значит, все идет как надо!
Попасть в сети
Сказать честно, социальные сети съедают у меня уйму времени. Иногда прямо катастрофически много. Так много, что муж запретил мне дома что-либо постить в интернете, не говоря о том, чтобы просто листать ленту. (Смеется.) Он считает, что интернет крадет меня из семьи. В последний раз, когда муж попросил меня удалить все аккаунты, пришлось пообещать ему, что отныне соцсети будут открываться только в рабочее время.
С аудиторией я открыта ровно настолько, насколько считаю нужным. Как таковых табу я не ставила, но это не значит, что я все бездумно отправляю в онлайн. Моя жизнь – не реалити-шоу. Я неправильный блогер: посты пишу только по настроению и на важные для меня темы. У меня есть жесткий цензор – муж. Он совсем не любит появляться на моих фото в Сети и всегда против моих откровений с публикой. Но я такая, какая есть. Могу сделать в день пять постов, а потом молчать месяц. Не гонюсь за мнением и лайками. Хотя последние вскоре, видимо, станут международной валютой: у кого больше лайков, тот и круче.
текст: Валерия Рукавишникова
фото: Alex Che
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