В чем разница между барбером и парикмахером?

Слово «парикмахер» из-за исторической ошибки имеет искаженный смысл. Изначально так называли мастера, делающего парики. А тех, кто стрижет мужчин, правильно называть по-старорусски цирюльником или по-современному барбером, ну, или по-советски - мужской мастер. И если убрать в сторону все маркетинговые мифы, то барбер от обычного мастера из парикмахерской отличается умением стричь бороды, брить опасной бритвой и знанием всех модных трендов в мужских стрижках.



Ваш интерьер – первое, на что обращаешь внимание.

Нам повезло с помещением, расположенным в удивительном сквере в самом центре города, на проспекте Ленина, в историческом здании «профессорского гастронома». Ремонт выполнен по проекту Натальи Лукониной. К слову, она с этим проектом попала в рейтинг пятидесяти лучших дизайнеров на международном конкурсе ADD Awards. Интерьер выполнен в стиле английской классики, у нас много подлинной винтажной мебели. Все сделано для того, чтобы пребывание в барбершопе было максимально уютным и комфортным. Даже наша зона ожидания – это библиотека с камином.



Кто ваша аудитория?

Мы не ассоциируем себя с какой-либо узкой аудиторией, субкультурой или музыкальным лейблом. Мы — открытое место, и рады всем - от юных джентльменов и студентов до бизнесменов, депутатов и министров. Для каждого у нас найдется интересное предложение. К примеру, стрижка студента в будни со скидкой 50%, или спецпредложение «Отец+сын за 1600 рублей». Наше базовое правило – давать ценности больше, чем взятая оплата.



Чем отличаетесь от других салонов и барбершопов?

Мы фокусируемся на качестве стрижек, оформлении бороды и идеальном бритье. И в отличие от многих коллег совсем не уделяем внимания антуражу и тусовке. У нас нет игровых приставок и каких-то придуманных мифов и легенд. Мы просто стрижем мужчин. Разных. Без лишних слов. Но делаем это очень профессионально.



Кто входит в команду?

У нас сформировалась прекрасная команда Базовое требование к нашим барберам: их профессия – это их жизнь. За плечами каждого - не менее пяти лет опыта. Мы не верим, что стажер может за пару месяцев стать профессионалом. Профессия вошла в моду, кругом вчерашние «диджеи» и «танцоры» просыпаются с мыслью «а не стать ли мне теперь барбером?…». К нам невозможно попасть с улицы. Колоссальный опыт, постоянное повышение квалификации, изучение самых современных трендов – обязательное требование для барберов в Churchill Barbershop.

При открытии нас вдохновлял английский Pall Mall Barbers, который по версии Forbes входит в десятку лучших барбершопов мира, его история длится более ста двадцати лет. Там половина барберов - мужчины, а половина - девушки. Главное – наличие «золотых» рук и безупречное качество работы. Мы разделяем такой подход. А тот, кто говорит, что барберами могут быть только мужчины, либо лукавит, либо просто не компетентен. Повторюсь, мы не держимся за мифы, а ориентируемся на смыслы. А смысл один – стрижка или бритье должны быть безупречны. А вот пол своего барбера пусть выберет клиент.