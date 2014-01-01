-
Коллекция G&H Nourish+™
Нежное прикосновение природы.
-
Уже более 55 лет компания Amway заботится о красоте и здоровье семей по всему миру. Экспертиза компании в сочетании с инновационными технологиями производства помогает создавать эксклюзивные формулы для ухода за кожей. Изучив актуальные потребности людей, компания разработала новую линейку средств для тела G&H (Gentle & Healthy), которая представлена тремя коллекциями: NOURISH+, REFRESH+ и PROTECT+.
G&H — это образец современного ухода за кожей для всех членов семьи независимо от пола, возраста и типа кожи. В составе каждого средства только проверенные природные компоненты, эффективность которых подтверждена исследованиями. Эксперты лаборатории Amway создали уникальные комбинации из натурального сырья, которые обеспечивают особую заботу и уход за кожей. Все продукты протестированы дерматологами и аллергологами.
Каждая из коллекций G&H позволяет сохранять ухоженный внешний вид, поддерживать кожу в тонусе, а также бороться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Так, NOURISH+ — первая коллекция, которая появится в России уже в декабре, –активно питает кожу и помогает избавиться от ощущения стянутости и сухости. Насыщенная формула питает, смягчает и придает коже здоровый вид.
Коллекция NOURISH+ — представлена четырьмя средствами, в состав которых входит эксклюзивное сочетание ингредиентов натурального происхождения:
• Мед из цветков апельсина, который обладает превосходным увлажняющим эффектом, не имеющим аналогов в природе.
• Масло ши, которое получают из семян африканского дерева и которое с древности известно своими защитными свойствами для волос и кожи.
• Масло семян тыквы — ценный продукт, богатый витаминами и жирными кислотами.
Коллекция представлена следующими продуктами: лосьон для тела, гель для душа, ухаживающее мыло и крем для рук. Каждое из средств — это не только активное питание вашей кожи и особый уход, но и приятный легкий аромат: базовые древесные ноты и аромат масла ши гармонично дополняют майский ландыш, жимолость, фруктовые аккорды, а также свежие цветочные и медовые запахи.
1
Лосьон для тела (400мл):
• увлажняет в течение 24 часов;
• в течение 15 минут уровень увлажненности кожи повышается2 до 129 %
• успокаивает и смягчает сухую кожу;
• помогает восстановить естественный барьер кожи;
• защищает от негативного воздействия окружающей среды;
2
Гель для душа (400мл):
• кремовая формула мягко очищает, успокаивает и смягчает сухую кожу;.
• запатентованный смягчающий комплекс, предотвращающий раздражение;
• не содержит сульфаты, триклозан и красители;
• просто использовать: нанесите необходимое количество средства на ладонь или на мочалку (губку). Взбейте в пену, распределите по коже;
• легко и быстро смывается.
3
Ухаживающее мыло:
• бережная формула, увлажняющие компоненты смягчают кожу, делают ее более гладкой и эластичной;
• очищает кожу лица и тела, не пересушивая ее;
• поддерживает естественный баланс кожи;
• мягкая кремовая пена;
• не содержит сульфаты и триклозан;
• идеальное решение для большой семьи: кусочек душистого мыла можно легко разделить на части;
• просто использовать: намочите мыло, вспеньте его, распределите пену по коже.
• насыщенная густая пена легко и быстро смывается, не оставляя следов.
• подходит для очищения кожи лица
4
Крем для рук:
• уникальная липидная композиция: увлажнение на 24 часа;.
• водостойкая формула: кожа, увлажненная даже после мытья рук, защищенная от сухости, вызванной горячей или холодной водой;
• успокаивает и смягчает сухую кожу;
• восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи;
• благодаря кремовой текстуре легко наносится и быстро впитывается;
• в каждой упаковке — три тюбика: где бы вы ни были, крем всегда будет под рукой.
-
-
Вернуться к началу