Уже более 55 лет компания Amway заботится о красоте и здоровье семей по всему миру. Экспертиза компании в сочетании с инновационными технологиями производства помогает создавать эксклюзивные формулы для ухода за кожей. Изучив актуальные потребности людей, компания разработала новую линейку средств для тела G&H (Gentle & Healthy), которая представлена тремя коллекциями: NOURISH+, REFRESH+ и PROTECT+.

G&H — это образец современного ухода за кожей для всех членов семьи независимо от пола, возраста и типа кожи. В составе каждого средства только проверенные природные компоненты, эффективность которых подтверждена исследованиями. Эксперты лаборатории Amway создали уникальные комбинации из натурального сырья, которые обеспечивают особую заботу и уход за кожей. Все продукты протестированы дерматологами и аллергологами.

Каждая из коллекций G&H позволяет сохранять ухоженный внешний вид, поддерживать кожу в тонусе, а также бороться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Так, NOURISH+ — первая коллекция, которая появится в России уже в декабре, –активно питает кожу и помогает избавиться от ощущения стянутости и сухости. Насыщенная формула питает, смягчает и придает коже здоровый вид.

Коллекция NOURISH+ — представлена четырьмя средствами, в состав которых входит эксклюзивное сочетание ингредиентов натурального происхождения:

• Мед из цветков апельсина, который обладает превосходным увлажняющим эффектом, не имеющим аналогов в природе.

• Масло ши, которое получают из семян африканского дерева и которое с древности известно своими защитными свойствами для волос и кожи.

• Масло семян тыквы — ценный продукт, богатый витаминами и жирными кислотами.

Коллекция представлена следующими продуктами: лосьон для тела, гель для душа, ухаживающее мыло и крем для рук. Каждое из средств — это не только активное питание вашей кожи и особый уход, но и приятный легкий аромат: базовые древесные ноты и аромат масла ши гармонично дополняют майский ландыш, жимолость, фруктовые аккорды, а также свежие цветочные и медовые запахи.

1 Лосьон для тела (400мл):

• увлажняет в течение 24 часов;

• в течение 15 минут уровень увлажненности кожи повышается2 до 129 %

• успокаивает и смягчает сухую кожу;

• помогает восстановить естественный барьер кожи;

• защищает от негативного воздействия окружающей среды;

2 Гель для душа (400мл): • кремовая формула мягко очищает, успокаивает и смягчает сухую кожу;

• запатентованный смягчающий комплекс, предотвращающий раздражение;

• не содержит сульфаты, триклозан и красители;

• просто использовать: нанесите необходимое количество средства на ладонь или на мочалку (губку). Взбейте в пену, распределите по коже;

• легко и быстро смывается. .

3 Ухаживающее мыло: • бережная формула, увлажняющие компоненты смягчают кожу, делают ее более гладкой и эластичной;

• очищает кожу лица и тела, не пересушивая ее;

• поддерживает естественный баланс кожи;

• мягкая кремовая пена;

• не содержит сульфаты и триклозан;

• идеальное решение для большой семьи: кусочек душистого мыла можно легко разделить на части;

• просто использовать: намочите мыло, вспеньте его, распределите пену по коже.

• насыщенная густая пена легко и быстро смывается, не оставляя следов.

• подходит для очищения кожи лица