Сейчас у всех нас, в силу обстоятельств, изменился привычный образ жизни. Мы много времени проводим дома, в тесном кругу семьи. Нам надо наполнить свою жизнь, свое пространство, свои отношения чем-то спокойным и понятным для взрослых и интересным и радостным для детей. Нам надо заново учиться проводить время вместе. Не на бегу, наскоро и впопыхах как это бывало обычно. А продолжительно, близко и открыто. Дети требуют тепла, внимания и общения, а папам и мамам полезно переключиться на что-то помимо новостной ленты и соцсетей. Прекрасным инструментом для этого является игра. Причем игра совместная, создающая и наполненная общением. Такая, в которой есть увлекательный процесс, а также яркий и запоминающийся результат. Такая, в которой взрослые и дети могут открыться друг для друга с новых сторон, познакомиться поближе.

