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11 идей как весело и с пользой провести время дома
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Blank pageЖизнь начинается с мелочей. А из приятных мелочей складывается счастливая жизнь. Мы решили, раз нельзя изменить парадигму «не выходи из комнаты», можно превратить ее в игру. Даем мастер-класс по позитивному домоводству с участием детей, питомцев, прочих скучающих домочадцев и всего одного помощника – камеры моментальной печати Instax.В эпоху тотального онлайна, мы как-то стали забывать, насколько важны тактильные ощущения и осязаемость носителей информации. А ведь ни одна цифровая фотография не дает столько положительных эмоций и нереальных ощущений, как распечатанная тут же. В этом убеждаешься мгновенно, стоит хоть раз это испытать.В кои-то веки вся семья в сборе и есть масса свободного времени – пора сделать семейный фотоальбом и превратить время карантина в совместное приключение. Ежедневно фотографируйте свои обычные дела – умывание, завтрак, сон-час и бой подушками, пишите комментарии к снимкам и собирайте из них фотодневник. Включите в творческий процесс всю семью – это поможет легко психологически пережить этот период.Видели, как выглядят дневники роста малышей в голливудских фильмах? Теперь и вы так можете – начните создавать альбом с помощью маленьких карточек, их удобно совмещать с графиком прибавки в весе и росте, описывать и иллюстрировать события – первые шаги, первый зубик, первые слова.Сфотографируйте ребенка и тут же готовый снимок предложите ему раскрасить маркерами. Что будет окружать его в фото-стране, во что он будет одет и как будет выглядеть? Какой простор для творчества! Да это же дополненная реальность из подручных аналоговых средств.Поиск клада – вот, что оторвет детей от гаджетов и телевизора. Подготовьте листочки с заданиями-испытаниями (например: 10 прыжков на скакалке, песня про пиратов, а может помыть посуду или собрать игрушки?) и спрячьте их по всему дому. Снимки-подсказками помогут кладоискателям найти, где лежит очередное послание. Да, и не забудьте фиксировать происходящее моментальными снимками – после вы еще не раз будете вспоминать это приключение.Сейчас у всех нас, в силу обстоятельств, изменился привычный образ жизни. Мы много времени проводим дома, в тесном кругу семьи. Нам надо наполнить свою жизнь, свое пространство, свои отношения чем-то спокойным и понятным для взрослых и интересным и радостным для детей. Нам надо заново учиться проводить время вместе. Не на бегу, наскоро и впопыхах как это бывало обычно. А продолжительно, близко и открыто. Дети требуют тепла, внимания и общения, а папам и мамам полезно переключиться на что-то помимо новостной ленты и соцсетей. Прекрасным инструментом для этого является игра. Причем игра совместная, создающая и наполненная общением. Такая, в которой есть увлекательный процесс, а также яркий и запоминающийся результат. Такая, в которой взрослые и дети могут открыться друг для друга с новых сторон, познакомиться поближе.Вячеслав Козлов
Практикующий психолог, Член Российского Психологического ОбществаЧестное мнение профессионального психолога и многодетного отца.И тут я говорю не о компьютерных играх, а об играх настольных, активных, включающих творчество и воображение. Тех играх, в которых мы что-то обсуждаем, о чем-то договариваемся, что-то придумываем и совместно создаем. Игра, связанная с фотографиями, интересна вдвойне. Ведь зачастую они сплетены с какими-то позитивными моментами, вызывают в памяти приятные переживания. Даже простой совместный просмотр фотоальбома для детей уже событие, наполненное рассказами семейных историй. А если ребенок сам будет фотографировать и с гордостью делиться полученным результатом? Прекрасная возможность прожить этот период так, что он останется в семейном архиве одним из приятных воспоминаний.Если у вас есть хобби, тем более если вы зарабатываете на нем, фотографии станут вашей витриной. Небольшие снимки можно прикреплять к своим работам, дополнять их душевными надписями, а с камерой Instax mini LiPlay даже записывать послания!Боль инстаграмеров – дефицит визуального контента. Фотографии Instax – это идеальный контент для социальных сетей. Необычная фотография вызывает дополнительный интерес к аккаунту, а пользователь может расширить целевую аудиторию своего блога, вне зависимости от его размеров.Самое время заняться спортом, благо такого разнообразия онлайн-курсов от ведущих инструкторов мы раньше никогда не встречали. Выбирайте что больше нравится и вперед к идеальному телу. Фиксируйте свои достижения – визуальный ряд отличная мотивация и психологическая поддержка.Instax mini LiPlayУникальная камера моментальной печати Instax mini LiPlay – первый гибридный гаджет серии Instax mini, который умеет воспроизводить звук.Четыре факта о новинке:
Самая миниатюрная и легкая модель линейки Instax (всего 255 г);
Уникальная функция – печатать фотокарточку со звуком (звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона);
Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку);
Можно использовать камеру как принтер и печатать фотографии со смартфона с помощью Bluetooth;Использованию фотографий в интерьере можно поставить целую книгу. Мы собрали несколько самых легким в исполнении способов.
• Обычные часы превратить в арт-объект. А можно и в учебное пособие: фотографии вокруг часов подскажут что и когда следует делать – пожалуй, самый простой способ приучить ребенка к планированию.
• Из карточек можно сделать фото-доску всех членов семьи или каждому в отдельности.
• Сделать подвес с фотографиями или гирлянду на леске, закрепив снимки с помощью цветных скрепок или мини-прищепок.Фотографии на коробах с игрушками расскажут, что хранится внутри. Так и вам, и детям будет удобно.
Снимок обуви, размещенный на лицевой стороне коробки, позволит легко находить нужную пару.
Сфотографируйте свой гардероб (одежда, обувь и аксессуары) и создавайте комплекты как профессиональный стилист с помощью фотографий.Пока вы дома, есть возможность экспериментировать на кухне – готовьте и снимайте свои шедевры пока их не съели! Личная Кулинарная книга соберется сама собой. Потом будете ее еще по наследству передавать (а может и издадите для массового использования).
А еще можно собрать личный Винный каталог (или невинный, решайте сами). Фотографируйте, отмечайте вкус, регион и свои впечатления.Пати или корпоратив на удаленке: нет преград для творческих людей. Устройте тематическую вечеринку – наряжайтесь, включите музыку и снимайте селфи. Собирайте присланные через смартфон фотографии и распечатайте их в общей стилистике (встроенный фоторедактор Instax mini Link предлагает 27 различных дизайнов и коллажей, которые дополнят снимок яркими деталями) или напечатать совмещенную фотокарточку (режим «вечеринка» позволит подключиться к принтеру Instax mini Link вместе с друзьями).Мобильные принтеры Instax быстро стали популярным девайсом среди молодых людей, ведь небольшой гаджет моментально распечатывает фотографии из социальных сетей и может редактировать их благодаря мобильному приложению. Стильный гаджет представлен в трех цветах, имеет датчик движения и удобный интерфейс (чтобы напечатать фотокарточку нужно просто свайпнуть вверх, чтобы воспользоваться функцией «reprint» перевернуть принтер и нажать на кнопку, а чтобы приблизить фотографию достаточно покрутить устройство в разные стороны). Умеет печатать момент из видео!В эпоху инстаграма мы соскучились по аналоговым фотографиям. Они передают эмоции и сохраняют воспоминания надежнее, чем цифровые носители. С принтером Instax mini Link перенесите свои снимки со смартфона в оффлайн, и больше не переживайте, что они случайно исчезнут.Вдохновение. Снимки Энди УорхолаВдохновение. Снимок Флориана Капса