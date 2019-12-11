«Эквус» студии-театра «Манекен» назван лучшим спектаклем

Студия-театр «Манекен» Южно-Уральского государственного университета получила главную награду на студенческом театральном фестивале «Зачётная единица».

На фестивале в Санкт-Петербурге были представлены спектакли лучших студенческих театров России из Москвы, Калининграда, Екатеринбурга и других городов. Жюри фестиваля, составленное из театральных критиков, профессиональных актёров и режиссёров северной столицы, признало спектакль челябинского театра «Эквус» режиссёра Владимира Филонова лучшим спектаклем фестиваля, также вручив спецприз за лучшее визуальное решение спектакля.

