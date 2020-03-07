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Открытый Всероссийский Фестиваль гири «Железная битва 2020»

5 Апреля 

Ленина 84, (ЛК имени Е.Елесиной)

Гиря – традиционно русский снаряд, который используют сегодня многие виды спорта для тренировки. С помощью гири развивается не только тело но и дух. Объединяя усилия нескольких видов спорта, мы создали Фестиваль, в программу которого входят топовые силовые направления, работающие с весами. 

Фестиваль приурочен к празднованию 75-летию ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.  Южный Урал давно нуждался в масштабном мероприятии, которое бы так приобщало молодежь к силовому спорту! Через занятия гирями и соревнования в детях и спортсменах  воспитывается любовь к спорту и здоровому образу жизни. Занятия гиревым спортом нелегкое дело и трудолюбивое, преодолевая трудности в спорте детям и спортсменам проще добиться результатов в повседневной жизни. Организаторы обещают представить несколько новые формы уже известных видов спорта, работая с простым и универсальным снарядом. На мероприятии примут участие спортсмены из других стран, что делает турнир открытым.

Программа Фестиваля:

- Гиревой спорт (Классика, Спринт, Марафоны, Эстафеты) - Гиревой кроссфит

- Стритлифтинг и Фристайл

- Силовое жонглирование гирями

- Армспорт

- Силовые забавы с гирями

 

Соревнования по гиревому спорту – первый этап Кубка России среди клубов.
Результаты соревнований войдут в состав мировой серии Гранд При 2020. Участие в гиревом спорте примут:
• ЗМС России, 14 кратный чемпион мира, Иван Денисов,
• ЗМС России, Заслуженный тренер России, 7ми кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Сергей Рачинский,
• МС СССР многократный Победитель Первенств России, Европы и мира среди Ветеранов – Анатолий Казанцев,
• ЧМ среди любителей Иван Попов и многие другие.

Гиревой кроссфит с Дмитрием Кононцом – МСМК по гребле на байдарках и каноэ, МС по пауэрлифтингу;  телеведущий программы "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ" ГТРК "ЮЖНЫЙ УРАЛ" Россия 1 и Россия 24

 

Серия функциональных упражнений для любителей ждет участников турнира.
На площадке Армспорта Максим Попов – Президент ЧООО "ФЕДЕРАЦИЯ АРМРЕСТЛИНГА", МС России по армрестлингу. Проведет Открытый областной турнир «Открытый Кубок Танкограда»

Любителей силовой игры ждет встреча с тяжелыми гирями в различных упражнениях. Жимы гирь, удержания гирь, их переноска и метания на дальность.

Розыгрыш призов местной лотереи для участников и зрителей, конкурсы с призами для зрителей, а также выступление танцевальных коллективов украсят программу соревнований.

 

 

Wow эффект фестиваля

 

Михаил Кокляев

Многократный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу и силовому экстриму

Проведет автограф сессию.

Иван Денисов

Заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион и абсолютный рекордсмен России, Европы и мира, номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Челябинской области»

Попробует установить рекорд в рывке гири 50 кг за 3 минуты, в толчке гири 50 кг за 5 минут. Одной рукой.

Виталий Орехов

 

Разыграет специальный приз самому сильному и отважному гиревику конкурс на удержание гири на время.

Каролина Черных

Чемпионка России в жиме лежа (Екатеринбург

Сделает попытку установить рекорд в Книгу Рекордов России в Хвате.

Уверены, что происходящие на площадке события не оставят Вас равнодушными к данному снаряду.

Контакты: Иван Денисов – Главный организатор  +7(922)-010-00-01 

Координатор мероприятия: Никита Бондаренко +7(982)-279-9508 , адрес эл. почты rosgiri@mail.ru

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