Открытый Всероссийский Фестиваль гири «Железная битва 2020»

Программа Фестиваля:

- Гиревой спорт (Классика, Спринт, Марафоны, Эстафеты) - Гиревой кроссфит

- Стритлифтинг и Фристайл

- Силовое жонглирование гирями

- Армспорт

- Силовые забавы с гирями





Соревнования по гиревому спорту – первый этап Кубка России среди клубов.

Результаты соревнований войдут в состав мировой серии Гранд При 2020. Участие в гиревом спорте примут:

• ЗМС России, 14 кратный чемпион мира, Иван Денисов,

• ЗМС России, Заслуженный тренер России, 7ми кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Сергей Рачинский,

• МС СССР многократный Победитель Первенств России, Европы и мира среди Ветеранов – Анатолий Казанцев,

• ЧМ среди любителей Иван Попов и многие другие.

Гиревой кроссфит с Дмитрием Кононцом – МСМК по гребле на байдарках и каноэ, МС по пауэрлифтингу; телеведущий программы "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ" ГТРК "ЮЖНЫЙ УРАЛ" Россия 1 и Россия 24

Серия функциональных упражнений для любителей ждет участников турнира.

На площадке Армспорта Максим Попов – Президент ЧООО "ФЕДЕРАЦИЯ АРМРЕСТЛИНГА", МС России по армрестлингу. Проведет Открытый областной турнир «Открытый Кубок Танкограда»

Любителей силовой игры ждет встреча с тяжелыми гирями в различных упражнениях. Жимы гирь, удержания гирь, их переноска и метания на дальность.

Розыгрыш призов местной лотереи для участников и зрителей, конкурсы с призами для зрителей, а также выступление танцевальных коллективов украсят программу соревнований.