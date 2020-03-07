Открытый Всероссийский Фестиваль гири «Железная битва 2020»

Фестиваль приурочен к празднованию 75-летию ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Южный Урал давно нуждался в масштабном мероприятии, которое бы так приобщало молодежь к силовому спорту! Через занятия гирями и соревнования в детях и спортсменах воспитывается любовь к спорту и здоровому образу жизни. Занятия гиревым спортом нелегкое дело и трудолюбивое, преодолевая трудности в спорте детям и спортсменам проще добиться результатов в повседневной жизни. Организаторы обещают представить несколько новые формы уже известных видов спорта, работая с простым и универсальным снарядом. На мероприятии примут участие спортсмены из других стран, что делает турнир открытым.
Программа Фестиваля:
- Гиревой спорт (Классика, Спринт, Марафоны, Эстафеты) - Гиревой кроссфит
- Стритлифтинг и Фристайл
- Силовое жонглирование гирями
- Армспорт
- Силовые забавы с гирями
Соревнования по гиревому спорту – первый этап Кубка России среди клубов.
Результаты соревнований войдут в состав мировой серии Гранд При 2020. Участие в гиревом спорте примут:
• ЗМС России, 14 кратный чемпион мира, Иван Денисов,
• ЗМС России, Заслуженный тренер России, 7ми кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Сергей Рачинский,
• МС СССР многократный Победитель Первенств России, Европы и мира среди Ветеранов – Анатолий Казанцев,
• ЧМ среди любителей Иван Попов и многие другие.
Гиревой кроссфит с Дмитрием Кононцом – МСМК по гребле на байдарках и каноэ, МС по пауэрлифтингу; телеведущий программы "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ" ГТРК "ЮЖНЫЙ УРАЛ" Россия 1 и Россия 24
Серия функциональных упражнений для любителей ждет участников турнира.
На площадке Армспорта Максим Попов – Президент ЧООО "ФЕДЕРАЦИЯ АРМРЕСТЛИНГА", МС России по армрестлингу. Проведет Открытый областной турнир «Открытый Кубок Танкограда»
Любителей силовой игры ждет встреча с тяжелыми гирями в различных упражнениях. Жимы гирь, удержания гирь, их переноска и метания на дальность.
Розыгрыш призов местной лотереи для участников и зрителей, конкурсы с призами для зрителей, а также выступление танцевальных коллективов украсят программу соревнований.
Уверены, что происходящие на площадке события не оставят Вас равнодушными к данному снаряду.
Контакты: Иван Денисов – Главный организатор +7(922)-010-00-01
Координатор мероприятия: Никита Бондаренко +7(982)-279-9508 , адрес эл. почты rosgiri@mail.ru
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