По классике

Адик Аскарович, что вы сейчас чувствуете? Филармонического оркестра «Классика», который вы создали и бессменно руководили, больше нет, но появился симфонический оркестр.

Само собой есть грусть. Как и музыканты «Классики», я отдал ей двадцать пять лет. Многие на последнем концерте играли и плакали. Ведь ушла часть жизни. Я думаю, что «Классика» изредка будет выступать, есть потребность публики. Но всегда должно быть движение вперед. Перед нами открывается больше возможностей. Для симфонического оркестра писали все великие композиторы, и музыканты мечтают в нем играть, чтобы соприкоснуться с их произведениями. И, потом, Челябинск был единственным городом-миллионником в стране, который не имел симфонического оркестра – это нонсенс. Теперь к нам смогут приезжать ведущие музыканты мира, чтобы челябинская публика смогла услышать, что играют в Вене, Париже, Берлине, Москве и Петербурге. Я считаю через некоторое время мы станем одним из ведущих коллективов симфонической музыки в стране.

Расскажите, как проходило прослушивание?

У нас было традиционное музыкальное прослушивание, какие проходят везде в мире. Конкурсанты играли классические произведения. Там нигде не спрячешься – это, как лакмусовая бумажка. Главным критерием отбора был профессионализм. Выступление оценивали опытнейшие музыканты и профессора. Среди них Андрей Казаков – завкафедрой деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории, двадцать пять лет он проработал в Мариинском театре. Роман Балашов – доцент Московской консерватории и музыкант оркестра Юрия Башмета. Завкафедрой медных духовых и ударных инструментов академии имени Гнесиных – Вячеслав Прокопов с сорокалетним опытом работы в Большом театре. Музыканты приехали со всей России и ближнего зарубежья – Киргизии, Казахстана, Украины. В конкурсе участвовали, как молодые люди – выпускники консерваторий, так и заслуженные артисты России, ваковские профессора. Когда мы их брали, одно из обязательных условий ставили, чтобы они преподавали. Нам нужно поднимать культурный уровень региона и готовить новые кадры. Теперь, кроме работы в оркестре, они обучают студентов тому, что здесь никогда не учили. Музыкальный, интеллектуальный, уровень образованности музыкантов нашего оркестра очень высокий. Мы также набрали группу стажеров – самых способных студентов академии культуры и института музыки, чтобы у нас была подпитка. Сейчас у нас не может быть большого симфонического оркестра, потому что сцена филармонии вмещает только шестьдесят пять человек.

Вы тонко отметили в одном из своих интервью, что музыканты оркестра должны вспомнить, почему решили ими стать, отвечая на вопрос, как быстрее сработаться…

Музыкой должны заниматься только те, кто безумно влюблен в это дело, и хотят свою радость подарить другим. Если слушатель сопереживает или пробует чувствовать тоже самое, что мы играем – вот тогда до него достучались. Оркестровый музыкант – это еще и определенная специальность. Здесь важно чувство ансамбля. Это понимание воспитывается, поэтому нужно время и много труда.