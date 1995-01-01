Проект для всех, кто устал бесконечно серфить по Сети в поисках, чем занять себя и детей в карантине. Собрали всё самое лучшее со всего мира в области развлечений, образования и досуга. Всё в одном месте доступно, наглядно, на любой вкус и с регулярным обновлением контента. #оставайтесьдома с удовольствием.