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Культурная изоляция
Онлайн-портал досуга и развлечений
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Культурная изоляция ЧлбПроект для всех, кто устал бесконечно серфить по Сети в поисках, чем занять себя и детей в карантине. Собрали всё самое лучшее со всего мира в области развлечений, образования и досуга. Всё в одном месте доступно, наглядно, на любой вкус и с регулярным обновлением контента. #оставайтесьдома с удовольствием.Музыка для отличного настроения – противовирусный эксклюзив от DJ Am. Включаем и поехали изучать полезные сервисы. Танцы – приветствуются.м у з е йГМИИ им. А.С. ПушкинаОнлайн-экскурсия «Вакханалия. Встреча двух шедевров»м у з е йЛуврВиртуальный турм у з е йТретьяковская галереяВыставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»м у з е йТретьяковская галереяМоноэкскурсия
«Малевич. Черный квадрат»театрМариинский театрОнлайн-трансляция «Евгений Онегин»Лирические сцены в трех действиях. Либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина3 апреля3 апреляонлайн кинотеатрИскусство онлайнтеатрВенская операБалет PEER GYNTтеатрMetropolitan operaЦикл ночных оперТретья неделя бесплатных ночных опер предлагает широкий спектр музыкальных и театральных представлений.Проект открывает театры, музеи, концертные залы для публики в период карантина.Давайте танцевать!Аэробика 80-х.
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20:00 МСК4 апреля
17:00 МСК3 апреля I 19:00 МСКEminOLIGARKHQUARANTINEБИ2киностудия