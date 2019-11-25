Минуты памяти

«Фильм не столько о глобальном конфликте – Второй мировой войне, скорее, о человеческой жизни на фронте, которая вот-вот оборвется. Это последнее мгновение солдата, который долго и храбро сражался, выполняя свой долг. Думаю, картина поможет понять, что за каждой цифрой сухой статистике стоит человеческая жизнь. Это кино о том, как красноармейцы сражались, и, как погибали, уходя в вечность», – рассказал перед просмотром Сергей Голубев, руководитель движения «Эхо войны», военный консультант.

По сюжету молодой медсестре в блиндаж приносят тяжело раненного бойца. Она выслушивает его рассказ, но не успевает даже узнать имя, жизнь героя обрывается. Драматическая история не основана на реальных событиях, но так напоминает судьбы многих павших советских солдат, что некоторых гостей картина растрогала до слез. После окончания киносеанса Николай Ларионов, блестяще исполнивший роль красноармейца, поделился с «Члб.Собака.ru» своими впечатлениями от просмотра. «Фильм этот – кусочек войны. Он напоминает хорошие романы, особенно Шолохова. В нем есть душа. Все мои близкие родственники, включая отца и дедов, воевали. Я согласился участвовать в этом проекте, поскольку все, что связано с Великой Отечественной для меня – свято».

Следом за коротким метром, к слову сказать, не так давно работа вошла в шорт-лист Международного фестиваля короткометражного кино «КиноStart». А еще на вечере нам показали бэкстейдж и прозвучала поэзия, выступил солист оперы и балета Дмитрий Караваев. Он исполнил, щемящий душу «Майский вальс», который вы можете прямо сейчас послушать.