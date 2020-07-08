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«Лето 2020»

Челябинское региональное отделение Союза фотохудожников России и народная фотостудия «Каменный пояс» объявляют конкурс фотографий «ЛЕТО 2020». Конкурс проводится на сайте Челябинского отделения СФХР 

 

Как сообщает сайт СФХР, конкурс проводится на свободную тему по двум номинациям: монохромная и цветная фотография. Чтобы участвовать в конкурсе нужно загрузить фотографию или серию и указать категорию «ЛЕТО 2020». Прием работ продлится до 25 августа 2020 года.

Награждение состоится 9 сентября 2020 года на ежемесячной встрече фотоклуба «Каменный пояс».

Фотографы-победители получат два печатных издания — альбом ограниченного тиража «Каменный пояс. Лучшее 2019» и редкий фотоальбом.

  • автор: Виктор Червяков

     

  • автор: Александр Глебов

     

  • автор: Polina Roslova

     

  • Автор: Виктор Сосунов

V международная фотопремия 35AWARDS подвела результаты. В конкурсе участвовали 117 тысяч фотографов из 173 стран. Трое челябинских авторов вошли в ТОП35 лучших фотографов мира в номинациях: «Пейзаж. День», «Черно-белая фотография», «Репортажная фотография» и «Ню.Серии». 

  • Татьяна Бирюкова, "Пейзаж. День"

  • Рашид Усманов, Репортажная фотография" и "Ню. Серии"

  • Евгений Иванов, "Черно-белая фотография"

Фото: fotosoyuz74.ru    Текст: Гузель Хабирова 

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