Челябинское региональное отделение Союза фотохудожников России и народная фотостудия «Каменный пояс» объявляют конкурс фотографий «ЛЕТО 2020». Конкурс проводится на сайте Челябинского отделения СФХР

Как сообщает сайт СФХР, конкурс проводится на свободную тему по двум номинациям: монохромная и цветная фотография. Чтобы участвовать в конкурсе нужно загрузить фотографию или серию и указать категорию «ЛЕТО 2020». Прием работ продлится до 25 августа 2020 года.

Награждение состоится 9 сентября 2020 года на ежемесячной встрече фотоклуба «Каменный пояс».

Фотографы-победители получат два печатных издания — альбом ограниченного тиража «Каменный пояс. Лучшее 2019» и редкий фотоальбом.