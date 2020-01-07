Музей изобразительных искусств открывает сразу три эпохальные выставки в рамках национального проекта «Культура». Ради этого из фондохранилища (в котором сегодня находится более шестнадцати тысяч предметов искусства!) достанут редкие экспонаты, многие из которых впервые увидят свет.
Искусство сохранять искусство
с 26 декабря – 29 марта
Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92а
«Музей открывает запасники»
Наталья Махновская
старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств, куратор выставки «Загадки старых мастеров»
Выставка представит результат нашей десятилетней работы по изучению Западно-Европейской коллекции фонда. Мы покажем публике прикладное искусство, произведения графики и живописи XVI – начала XX веков. Один из ключевых экспонатов – картина «Собаки перед убитым зайцем» Жана-Батиста Удри. В ходе наших совместных исследований с французским специалистом Гийомом Нику доподлинно стало известно, что это произведение из собрания фаворитки французского короля Людовика XV Маркизы де Помпадур. Она попросила Удри украсить столовую в загородном дворце Бельвю четырьмя десюдепортами. После ее смерти не менее амбициозная Екатерина II, не торгуясь, купила всю ее коллекцию, заткнув за пояс всех европейских монархов. После революции картина потеряла имя автора. Ее передали в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, откуда она в шестидесятые годы поступила к нам, как работа неизвестного немецкого художника XVIII века. Из четырех произведений единственное местонахождение установлено у нас! И мы хотим дополнить выставку мемориальным уголком Мадам Помпадур, чтобы передать характер эпохи. Еще один любопытный экспонат – «Генерал Мороз, бреющий маленького Бони». Печатная графика, раскрашенная вручную, представляет карикатуру на войну с Наполеоном. Удалось установить имя автора – это английский карикатурист Уильям Элмс. Точно такой же оттиск хранится в Британском музее в Лондоне. Интересна судьба произведения. Как известно, наш музей имеет драматическую судьбу. Через год после открытия его закрыли в связи с войной – документы были утрачены, фонды распылены. А этот оттиск 1812 года пережил все пертурбации и выглядит прекрасно.
На выставке будут проходить лекции, кроме того, показан процесс атрибуции некоторых произведений.
Галина Медведева
старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств, куратор выставки «Реальность и волшебство»
Сегодня фарфор есть в каждом доме, и мы на него не обращаем особого внимания. Но в XVIII веке были две тайны, которые все мечтали разгадать – это формула философского камня и секрет китайского фарфора. Саксонский король Август I был так им одержим, что разорял свою страну. Однажды он поехал к Фридриху Великому. Увидел у него двенадцать китайских ваз и занемог, но в казне не было денег. Тогда монарх решил обменять их на драгунский полк из шестисот человек в военном облачении и с оружием. Любопытно, что под эту раздачу попал Михаил Ломоносов, который учился в это время в Германии. Пришлось его от этого освобождать (Смеется.) Так Август I получил вазы, впоследствии их назвали драгунскими. Вот насколько фарфор влюблял в себя.
Наша выставка посвящена русскому фарфору. Мы приурочили ее к выпуску каталога «Русский фарфор и фаянс XVIII – начала ХХ века» с атрибуцией отечественной коллекции, хранящейся в фонде музея. В экспозицию войдут работы главных фарфоровых фабрик страны – Императорского фарфорового завода периодов правления Екатерины Великой и Александра I, и самых известных частных заводов - Ф. Гарднера, А. Попова, братьев Корниловых, В. Сипягина, И. Иконникова, фабрики Ивана Кузнецова на Волхове. Будут продемонстрированы изделия в стиле модерн и неорусском стиле, из редкого зеленого бисквита, фаянса, можно будет полюбоваться декоративными тарелками на сюжеты былин и русских народных сказок. Наряду со «старожилами» коллекции представим приобретения 2019 года, в том числе, уникальные экземпляры – семь бисквитных миниатюр, выпущенных заводом Гарднера во второй половине XIX века. В рамках выставки пройдут лекции об истории фарфора.
Виктор Чичиланов
художник-реставратор Музея изобразительных искусств, куратор выставки «Спасти и сохранить»
«Спасти и сохранить» – это отчетный выставочный проект, который проходит в истории музея четвертый раз. В экспозицию вошли не только возрожденные произведения темперной и масляной живописи, декоративно-прикладное искусство и предметы интерьера, но и фотографии этапов реставрации. Выставку сопровождают видеоролики, позволяющие получить более полное представление о нашей работе, в которой сегодня преобладает научный подход. Ведь суть реставрации – это консервация. Не предать предмету красоты или приукрасить его, наоборот – важна авторская задумка, только тогда мы получаем неподдельный экспонат, который несет в себе историческую ценность.
Какие были сделаны открытия? Недавно мы проходили стажировку в Москве, куда взяли картину 1930-40-х годов неизвестного художника, чтобы научиться уникальной технологии – соединения разрывов холста встык. И в процессе удаления поверхностных загрязнений с оборота при воздействии препаратов, увлажняющих полотно, проявился мужской портрет в очках и бородой, напоминающий Калинина или Троцкого. По второй версии – это автопортрет. (Показывает фотографию. – Прим.ред). При дальнейшем визуальном наблюдении стало понятно, что он находится под слоем пейзажа. К сожалению, подмалевок художник не подписал. Такое нечасто бывает, даже столичные коллеги отметили, что это счастливый случай для любого реставратора. (Улыбается.) Когда холст высох, портрет исчез.
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