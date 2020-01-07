Искусство сохранять искусство

Выставка представит результат нашей десятилетней работы по изучению Западно-Европейской коллекции фонда. Мы покажем публике прикладное искусство, произведения графики и живописи XVI – начала XX веков. Один из ключевых экспонатов – картина «Собаки перед убитым зайцем» Жана-Батиста Удри. В ходе наших совместных исследований с французским специалистом Гийомом Нику доподлинно стало известно, что это произведение из собрания фаворитки французского короля Людовика XV Маркизы де Помпадур. Она попросила Удри украсить столовую в загородном дворце Бельвю четырьмя десюдепортами. После ее смерти не менее амбициозная Екатерина II, не торгуясь, купила всю ее коллекцию, заткнув за пояс всех европейских монархов. После революции картина потеряла имя автора. Ее передали в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, откуда она в шестидесятые годы поступила к нам, как работа неизвестного немецкого художника XVIII века. Из четырех произведений единственное местонахождение установлено у нас! И мы хотим дополнить выставку мемориальным уголком Мадам Помпадур, чтобы передать характер эпохи. Еще один любопытный экспонат – «Генерал Мороз, бреющий маленького Бони». Печатная графика, раскрашенная вручную, представляет карикатуру на войну с Наполеоном. Удалось установить имя автора – это английский карикатурист Уильям Элмс. Точно такой же оттиск хранится в Британском музее в Лондоне. Интересна судьба произведения. Как известно, наш музей имеет драматическую судьбу. Через год после открытия его закрыли в связи с войной – документы были утрачены, фонды распылены. А этот оттиск 1812 года пережил все пертурбации и выглядит прекрасно.

На выставке будут проходить лекции, кроме того, показан процесс атрибуции некоторых произведений.