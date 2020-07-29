Художники команды Graffiti Russia расписали пять фасадов жилых домов в Байконуре, городе, который неразрывно связан с одноименным космодромом. Именно оттуда в 1961 году на корабле «Восток» космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире полёт в космос.
Команда граффитистов из Челябинска украсила фасады «звездного» города
Чуть больше двух недель понадобилось уральским райтерам для создания граффити с самыми известными советскими космическими аппаратами и годами их первых запусков:
- «Восток» (1961) — космический корабль, предназначенный для пилотируемых полётов по околоземной орбите.
- «Протон» (1965) — ракета-носитель тяжёлого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство.
- «Союз» (1967) — многоместный транспортный пилотируемый космический корабль.
- «Луноход» (1970) — дистанционно-управляемый самоходный аппарат для исследования Луны.
- «Буран» (1988) — орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы.
Чтобы жители «звездного» города также смогли принять участие в украшении домов, художники Graffiti Russia запустили флешмоб #байконуррисует. Суть его заключается в том, чтобы сделать фотографию процесса работы или вида фасада и выложить её в своих социальных сетях с хештэгом флешмоба. Самого активного жителя граффитисты пообещали наградить фирменной футболкой и баллончиками с краской.
текст: Мария Емец
фото: Graffiti Russia
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