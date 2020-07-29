Команда граффитистов из Челябинска украсила фасады «звездного» города

Чуть больше двух недель понадобилось уральским райтерам для создания граффити с самыми известными советскими космическими аппаратами и годами их первых запусков:

«Восток» (1961) — космический корабль, предназначенный для пилотируемых полётов по околоземной орбите.

(1961) — космический корабль, предназначенный для пилотируемых полётов по околоземной орбите. «Протон» (1965) — ракета-носитель тяжёлого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство.

(1965) — ракета-носитель тяжёлого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. «Союз» (1967) — многоместный транспортный пилотируемый космический корабль.

(1967) — многоместный транспортный пилотируемый космический корабль. «Луноход» (1970) — дистанционно-управляемый самоходный аппарат для исследования Луны.

(1970) — дистанционно-управляемый самоходный аппарат для исследования Луны. «Буран» (1988) — орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы.

Чтобы жители «звездного» города также смогли принять участие в украшении домов, художники Graffiti Russia запустили флешмоб #байконуррисует. Суть его заключается в том, чтобы сделать фотографию процесса работы или вида фасада и выложить её в своих социальных сетях с хештэгом флешмоба. Самого активного жителя граффитисты пообещали наградить фирменной футболкой и баллончиками с краской.

текст: Мария Емец

фото: Graffiti Russia