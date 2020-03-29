MAER GROUP присоединился к всероссийской акции взаимопомощи

Первый федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP отозвался на призыв ОНФ и подключился к общей работе федеральных и региональных правительственных структур, ведущих борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Прежде всего, проект MAER GROUP направлен на информирование граждан о симптомах заболевания, его профилактику, на координацию волонтерского движения и обращений за помощью.

Антивирусный проект реализуется одновременно в наружной рекламе и в интернете. Видеоконтент о правилах гигиены транслируется на крупных медиафасадах, расположенных на улицах с максимально высоким трафиком. Его видят жители Москвы и московского региона, а также жители крупнейших городов-миллионников страны. Прогнозируемое количество людей, которым поможет транслируемая информация, составит 37 млн в неделю.

К наружной аудитории еженедельно будет прибавляться по 10 млн россиян, которым тот же видеоконтент поступит через социальные сети в интернете. К функции просмотра ролика в мобильных устройствах добавится возможность быстрого перехода на информационные ресурсы МЫВМЕСТЕ2020.РФ и СТОПКОРОНАВИРУС.РФ и звонков на горячую линию ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8 800 200 3411 , а так же на единую горячую линию по коронавирусу 8 800 2000 112.

Так компания присоединилась к/ко всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ.

Способность MAER GROUP запускать рекламу одновременно в онлайне и оффлайне основана на технических разработках компании. Все рекламоносители MAER GROUP оборудованы wi-fi-снифферами, которые фиксируют аудиторию через МАС-адреса мобильных устройств. По этим адресам осуществляется дополнительная демонстрация видеоконтента через социальные сети, а также ведется мониторинг колебания наружной аудитории.

В период вынужденных каникул и карантина MAER GROUP готов делиться своей аналитикой с другими операторами наружной рекламы, которые готовы подключиться к антивирусной акции, но не имеют собственной системы мониторинга для повышения эффективности размещаемой информации.