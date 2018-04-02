В Челябинске самые доступные для зрителя театры в стране

Оказалось, что дороже всего театральные билеты стоят на Юле в Москве. Средняя стоимость перепродажи одного билета составила 2 700 рублей. Это почти на 40% дороже, чем в среднем по стране. И в 3 раза выше средней цены на билеты в театр в Челябинске - городе-миллионнике с самой низкой стоимостью в России.

На втором месте - Петербург, где билет в театр продают в среднем за 2 570 рублей. Замыкает тройку городов с самыми дорогими билетами - Новосибирск. В среднем новосибирцы просили за один билет в театр 1 720 рублей.

Средняя цена билетов в театр в Челябинске оказалась самой низкой в стране - 910 рублей. Это на 46% ниже средней стоимости по России. В число городов с самой низкой ценой также попали Красноярск (940 рублей), Ростов-на-Дону (930 рублей) и Казань (950 рублей).

Москвичи оказались и самыми большими театралами. На них пришлось 40% всех купленных за последний год билетов на Юле. С большим отставанием следуют петербуржцы - 9% и красноярцы (2%).

*- по данным сервиса бесплатных объявлений Юла