Фирменные перчатки и футболка с автографами известного боксера Кости Цзю будут разыграны среди гостей благотворительного вечера «Добрые сердца» 13 марта. Вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, подопечных фонда «Родная».

VI Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» состоится 13 марта в конгресс-отеле «Малахит». По традиции, адресатами мероприятия станут подопечные фонда «Родная» – тяжелобольные малыши из Челябинска и области. В формате вечера – творческие выступления известных представителей политической, общественной и бизнес-элиты региона, которые выйдут на сцену в качестве певцов и танцоров, чтецов и иллюзионистов.

Приобрести билет на благотворительный вечер можно по телефону 231-41-06.

Добавим, Костя Цзю уже долгое время занимается благотворительностью. В 2009 году известный боксер выступил с гражданской инициативой помочь развитию детского спорта в России за счёт организации ряда спортивных школ своего имени по всей стране. Для популяризации этого начинания благотворительный фонд Кости Цзю совместно с международным фондом «Феникс» и другими организациями организовал автопробег «Москва – Новороссийск», охвативший 50 городов России.