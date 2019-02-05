Петр Павлович, как в начале тридцатых выглядел Челябинск?

В 1932 году я переехал в город из деревни и поступил в училище фабрично-заводского обучения при тракторном заводе. Население тогда составляло порядка двухсот пятидесяти тысяч человек. Деревянные домики, много деревьев, чистый воздух, в речке Миасс купались и ловили рыбу, а рядом со зданием облисполкома (на проспекте Ленина, − прим. ред.) цвел богатейший сад с акациями. Раньше на северо-западе находился аэродром. Я когда начал работать на заводе, параллельно учился в аэроклубе, летчиком хотел стать. Мы на планерах над городом летали, «мертвые петли» делали. Вам не приходилось с парашютом прыгать? Приятная штука! (Улыбается.) Продолжить учебу не вышло: медицинская комиссия не пропустила, и я авиацию бросил. Так что я без пяти минут летчик.

Где вы встретили войну?

На Дальнем Востоке. В сентябре 1938 года я был призван в ряды Советской армии. В дивизию попал прославленную, она участвовала в сражениях у озера Хасан. В 1941-ом должен был демобилизоваться, но началась война. Наша дивизия в полном составе, в эшелонах прибыла вначале под Ленинград, на Волховский фронт, а когда немцы стали усиленно наступать на Москву, нас перебросили под Смоленск. Сходу в бой. Весь Западный фронт отходил на восток, поэтому до декабря 1941 года мы день сражались, ночь отходили. Так дошли до Бородино, где оказались в самом пекле – атаки отбивали беспрерывно. Там я получил свое первое ранение. В полевом госпитале подклепали немножко, и - снова на передовую. Попал на этот раз на Северо-Западный фронт, в армию Рокоссовского, и меня назначили командиром батареи сорокапятимиллиметровой пушки. В этом полку я прослужил до августа 1942 года. Мы дошли до Ржева, где велись ожесточенные бои. Ленинград как раз уже попал в окружение, и наша дивизия прорвала кольцо вражеских войск. Здесь меня тяжело ранили в плечо и чуть выше сердца. С такой вот култышкой я остался (Показывает левую руку). На службе больше не восстановили. После демобилизации предложили работу заведующего отделом пропаганды. Разъезжали по районам, читали лекции о положении на фронте, набирали агитаторов, лекторов, пропагандистов. Это было тогда востребовано, война ведь еще шла.

Быть отважным на войне - значит не бояться? А как не бояться?

Вот эпизод такой, как наяву вижу. Немец поселок занял, надо его оттуда выбить. Идем в атаку, а он пулеметом лупит. Тут некогда рассуждать. Бежишь, насколько хватает сил и воли, кричишь: «Ура! За Родину! За Сталина!». Отступать некуда. Рядом солдат упал, ложишься за него и стреляешь. Потом поднимаешься - деваться некуда. Тут еще «мессеры» летают, они сверху «галушки» бросают. Хочется поглубже зарыться в снег, а он замерзший - не откопаешь, но пытаешься. Страшно, конечно. Пока живой - умирать неохота.