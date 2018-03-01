Каких котов выбирает Челябинск?

Самой популярной породой кошек у челябинцев оказались шотландцы. Каждая вторая купленная горожанами на Юле кошка была этой породы. Следом за ними по популярности идут британцы. На них приходится 21% всех покупок кошек в городе. Замкнули тройку лидеров крупные кошки породы мейн-кун (10%). Реже всего в Челябинске покупали кошек экзотических пород, таких как - абиссинская, балинез, девон- и корниш-рексы. На каждую из них пришлось менее 1% от всех покупок кошек в городе.

Самой дорогой породой в городе стали кошки с неординарной внешностью - девон-рексы. За одного такого питомца челябинцы платят в среднем 27 000 рублей. Но оказалось, что и это не предел. Так, на Юле в Челябинске за 550 000 рублей продают котят сервала. Это самые дорогие коты, выставленные сейчас на продажу на сервисе объявлений в городе.

По данным сервиса бесплатных объявлений Юла