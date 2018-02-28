Галерея «ОкNо» выпустила открытки ко Дню кошек

1 марта в России отмечают день кошки. В честь этого события галерея «ОкNо» издала ограниченный тираж открыток, авторами которых стали дети, занимающиеся в кружке "Веселая кисточка" Центра детского творчества Курчатовского района, и их педагог - художник Антонина Тэрнитэ.

Все средства от продажи открыток будут переданы в приют для бездомных кошек "Альтена" (г. Челябинск)

Галерея современного искусства «ОкNо», ул. Сони Кривой, 79А

Кстати, всего еще только несколько дней в галереи работает выставка выставка Анастасии Богомоловой "Под куполом", посвященная челябинскому метеориту.