День кошек в музее

1 марта

12.00 ч, 14.00 ч

Челябинский музей изобразительных искусств, ул. Труда, 92а 

В этот день пушистые любимцы окажутся в картинной галерее вместе с куратором приюта «Каштанка» - Ольгой Мошкиной.
Вход по билетам на выставку «Азбука искусства»

Ольга Мошкина - художник-график и один из учредителей приюта для бездомных животных. Ольга познакомит посетителей галереи с животными, а также прочтет лекцию «Без кота и жизнь не та», в которой расскажет о гуманных мерах по уменьшению численности бездомных животных.
А для самых маленьких посетителей пройдёт мастер-класс по оригами.

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Автор: Валерия Игоревна
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