День кошек в музее

Ольга Мошкина - художник-график и один из учредителей приюта для бездомных животных. Ольга познакомит посетителей галереи с животными, а также прочтет лекцию «Без кота и жизнь не та», в которой расскажет о гуманных мерах по уменьшению численности бездомных животных.

А для самых маленьких посетителей пройдёт мастер-класс по оригами.