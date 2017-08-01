Быть первым – ваш образ жизни. Определите, что такое успех лично для вас? Он складывается из внутреннего удовлетворения от того, что делаешь, и когда это ценят окружающие. Ведь успех – это такая вещь, которая граничит с популярностью. Одно без другого не может быть или, по крайней мере, редко бывает. Я часто задаю вопрос друзьям – если бы вам присудили Нобелевскую премию, но при этом выдвинули условия: забрать ее в денежном эквиваленте, это девять миллионов шведских крон, или получить звание лауреата и всемирную известность, но без чека. Большинство выбирают первый вариант, но я тот человек, который не выбрал бы деньги. Поэтому я, прежде всего, врач, а не бизнесмен. (Улыбается.) Обостренное чувство прекрасного у вас врожденное? Меня с детства привлекала пластическая хирургия, но со временем чувство эстетики воспитывалось соприкосновением с миром искусства. Я люблю кинематограф, и первое, что всегда оцениваю в фильмах – операторскую работу. Мое главное увлечение – фотография. Не могу жить без фотоаппарата, поэтому он всегда со мной – на работе и во всех поездках. В любых мелочах, даже в самых банальных вещах, возможно найти красоту, если умеешь видеть. Я могу, стоя в пробке, смотреть на падающий снег и любоваться снежинками на лобовом стекле – ни одна не похожа на другую!

А что в людях цените превыше всего?

В первую очередь – искренность. Я сам человек искренний, и в жизни часто от этого страдаю. Я не понимал раньше, почему люди не выражают подлинные чувства. Но потом прочел у Ромена Роллана, что «искренность – столь же редкий дар, как ум и красота, и несправедлив тот, кто требует их от всех и каждого». Это мне все объяснило. Кроме того, высоко ценю компетентность.



Расскажите о ваших семейных традициях, связанных с поездками?

Каждый Новый год мы всей семьей встречаем в какой-нибудь столице. Были в Париже, Берлине, Праге, Мадриде, Лондоне, Риме…Нам нравится проводить этот праздник вместе и в новом месте. Другая традиция – каждые пять лет нашего знакомства с женой, а случилось это четырнадцатого февраля, мы едем на карнавал в Венецию. (Улыбается.) В этом году будет круглая дата – двадцать лет.



Поговорим еще о вашей страсти к… ярким носкам.

(Смеется.) Любовь эту привила моя жена. До встречи с ней я носил спокойные и грустные цвета. Сегодня, как раз, в скромных. (В момент интервью Вячеслав был в темно-бордовых. – Прим.ред.) Это, наверное, потому что супруга приболела, и я в расстроенных чувствах. В самом начале наших отношений она подарила мне необычные, разноцветные с рисунками носки. Вначале мне не понравилась эта идея, а потом я подсел. Сейчас у меня их целая коллекция. Порой, они не подходят под классический костюм, но это мне даже нравится. Оказывается это такая вещь, которая замечается другими. Недавно услышал откровение от одной моей пациентки. У нее была сложная ситуация, и она обошла все клиники. После чего пришла ко мне на консультацию, ей понравилось, но решающим аргументом в пользу того, что она останется лечиться у нас, стали …мои яркие носки. Она поделилась этим спустя год после обращения. Рассказала, что, когда увидела их, поняла – перед ней не просто профессионал своего дела, но и неординарная личность.

