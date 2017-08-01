-
Вячеслав Куликов
Стоматологи – новые рок-звезды
-
КуликовЧем в личном и профессиональном плане вам запомнился прошедший год?
Сейчас все самые яркие эмоции связаны с воспитанием младшего сына, которому не так давно исполнилось два. Весь прошлый год я с трепетом наблюдал за формированием маленького человечка. (Улыбается.) В профессиональном же плане 2019-й выдался урожайным. Я посетил десятки отечественных городов и страны ближнего зарубежья, как лектор. Побывал на обучении в Швейцарском институте Zimmer. Обо мне там были и так наслышаны, но выяснилось, что количество губчатых имплантатов компании, которое я установил – одно из самых больших в мире! Я поделился своим опытом с коллегами и показал кейсы. Они настолько впечатлились, что вручили мне сертификат международного тренера-инструктора с правом преподавать по всему миру и пригласили вести курсы. Я буду первым российским врачом, который прочтет лекции в Швейцарском институте Zimmer. (Улыбается.)О чем ваши авторские курсы?
У меня три программы, которые я читаю молодым докторам: Пластическая хирургия в полости рта, Наращивание костной ткани по методике профессора Штайгмана и Немедленная имплантация. Последний курс – наиболее популярный. Немедленная имплантация – это, когда мы за одну операцию делаем все: удаляем зуб, устанавливаем имплантат, и тут же делаем временную коронку. Пациенту не нужно теперь ждать этого несколько месяцев, поэтому данная операция пользуется большим спросом, поскольку самый дорогой ресурс сейчас – время. Мы обслуживаем людей со всего мира, и такая услуга позволяет им лишний раз не приезжать на дополнительные манипуляции. Я занимаюсь имплантацией двадцать лет, а немедленной имплантацией – последние двенадцать. И у меня накопилась большая доказательная база – тысячи случаев, которые демонстрируют коллегам, что мои имплантаты стоят десятки лет, а методика работает.Какие последние разработки предлагаете в своей клинике?
Раз в два года мы всем (!) коллективом докторов ездим на крупнейшую стоматологическую выставку мира (IDS. – Прим.ред.), которая проходит в Кельне. А потом принимаем совместное решение, что из новинок у нас появится. Поэтому в нашей клинике все – передовое. Кроме спирта и ваты нет ничего отечественного. (Смеется.) Все остальное – импортные материалы и уникальные дорогостоящие аппараты. Качественное лечение – это то, что мы даем априори. «Швейцарская стоматология» старается отличаться от других еще и сервисом. Всех, кто к нам приходит, мы называем не пациентами, а гостями. И они чувствуют к себе особое дружелюбное отношение. В зале ожидания играет расслабляющая музыка, стоят мягкие дизайнерские кресла и расстелены ковры, предложены элитные напитки и вкуснейший кофе – все это создает атмосферу уюта. Наши гости говорят, что чувствуют себя здесь как дома или как в пятизвездочном отеле.То, что вы принципиально не работаете с более дешевыми материалами, себя оправдывает?
Конечно! Может быть, зарабатываем мы меньше, чем могли бы. В нашей клинике, например, недешевое протезирование, потому что мы используем оригинальные запчасти швейцарского производителя имплантатов. Они изготавливаются из того же титана и по тем же высоким стандартам, поэтому служат долго. Но цена таких запчастей не маленькая, соответственно, стоимость коронки протезирования повышается. Большинство стоматологических клиник, к сожалению, чтобы снизить прайс, используют запчасти, которые изготавливают на других заводах или в собственной лаборатории. Но это всегда риск – через несколько лет с ними могут возникнуть проблемы, а с оригиналами такого не случится. Это означает, что мы держим гарантийные обязательства перед нашими пациентами, никому ничего не переделываем и спим спокойно.Что сейчас в тренде?
Раз в два года мы всем (!) коллективом докторов ездим на крупнейшую стоматологическую выставку мира (IDS. – Прим.ред.), которая проходит в Кельне. А потом принимаем совместное решение, что из новинок у нас появится. Поэтому в нашей клинике все – передовое. Кроме спирта и ваты нет ничего отечественного. (Смеется.) Все остальное – импортные материалы и уникальные дорогостоящие аппараты. Качественное лечение – это то, что мы даем априори. «Швейцарская стоматология» старается отличаться от других еще и сервисом. Всех, кто к нам приходит, мы называем не пациентами, а гостями. И они чувствуют к себе особое дружелюбное отношение. В зале ожидания играет расслабляющая музыка, стоят мягкие дизайнерские кресла и расстелены ковры, предложены элитные напитки и вкуснейший кофе – все это создает атмосферу уюта. Наши гости говорят, что чувствуют себя здесь как дома или как в пятизвездочном отеле.География ваших пациентов какая? И почему едут к вам?
Можно сказать, весь мир: Франция, Германия, Норвегия, Дубаи, Австралия, США… Сложно найти страну, откуда не было бы пациентов. Они узнают о «Швейцарской стоматологии» по сарафанному радио. Нас рекомендуют, как клинику с высококлассными специалистами. Кто-то может сказать, что у нас высокие цены, но вопрос лишь в том, с чем сравнивать. Если с поликлиникой и недорогими частными стоматологиями – бесспорно, стоимость услуг выше, но, заметьте, всего на двадцать-тридцать процентов. Если сопоставлять с подобными учреждениями за рубежом, то наш прайс окажется в два-три раза ниже. Поэтому даже с учетом стоимости билета людям выгоднее прилететь к нам в Челябинск, чем лечиться на родине. Тем более, мы не мало работ переделываем за нашими иностранными коллегами. Поэтому выбирать всегда нужно не страну, а команду специалистов – это важный момент.
Что бы вы сказали о своей команде, которую собрали вокруг себя?
Это самое ценное, что есть в этой клинике – люди, которые со мной с первого дня открытия. Я работал с ними в других стоматологиях, и они ни на секунду не сомневались, что пойдут за мной. За это я им благодарен. И, если сейчас говорю, что в будущем, возможно, открою вторую клинику, и потребуется поехать в другой город, они все, как один, готовы поддержать меня во всех начинаниях. Это придает колоссальные силы даже в ежедневных делах, потому что уверен в своей высококлассной команде. Их отличает постоянная тяга к совершенствованию, и каждый доктор регулярно повышает квалификацию в своем направлении. Мы все на одной волне. Как главному врачу и владельцу клиники, мне очень приятно постоянно слышать благодарность и лестные слова о моем коллективе и за пределами стоматологии, на светских мероприятиях, где встречаются наши пациенты – известные люди города. Это подтверждает, что мы не теряем марку и двигаемся в правильном направлении.В этом году ваш старший сын оканчивает школу. Он продолжит семейную династию врачей?
Он не выбирает мое направление, у него свое видение. И я нисколько в нем не разочарован. В советское время в большинстве семей,
и моя была не исключение, родители часто навязывали детям свои нереализованные мечты и представления, кем они должны стать. Благо мое внутреннее стремление быть врачом совпадало с желаниями мамы. Помимо этого, на чад налегают, что они обязаны к семнадцати годам определиться, кем себя видят. Но, чтобы это понять, часто не хватает данного времени. Мне все равно, кем мой сын станет, главное, чтобы он был счастлив, а работа приносила удовольствие, иначе нет смысла вообще этим заниматься.
Как бы вы описали свой стиль в работе?
Требовательный к себе в первую очередь, потом – к окружающим, педантичный и высокоэстетичный. (Улыбается.) Высокая эстетика – это то, ради чего я пошел в хирургию.В Zimmer Institute в Винтертуре (Швейцария) разрабатывают и преподают программы только ведущие новаторы в стоматологии. Компания Zimmer — мировой лидер в имплантологии.Быть первым – ваш образ жизни. Определите, что такое успех лично для вас?
Он складывается из внутреннего удовлетворения от того, что делаешь, и когда это ценят окружающие. Ведь успех – это такая вещь, которая граничит с популярностью. Одно без другого не может быть или, по крайней мере, редко бывает. Я часто задаю вопрос друзьям – если бы вам присудили Нобелевскую премию, но при этом выдвинули условия: забрать ее в денежном эквиваленте, это девять миллионов шведских крон, или получить звание лауреата и всемирную известность, но без чека. Большинство выбирают первый вариант, но я тот человек, который не выбрал бы деньги. Поэтому я, прежде всего, врач, а не бизнесмен. (Улыбается.)
Обостренное чувство прекрасного у вас врожденное?
Меня с детства привлекала пластическая хирургия, но со временем чувство эстетики воспитывалось соприкосновением с миром искусства. Я люблю кинематограф, и первое, что всегда оцениваю в фильмах – операторскую работу. Мое главное увлечение – фотография. Не могу жить без фотоаппарата, поэтому он всегда со мной – на работе и во всех поездках. В любых мелочах, даже в самых банальных вещах, возможно найти красоту, если умеешь видеть. Я могу, стоя в пробке, смотреть на падающий снег и любоваться снежинками на лобовом стекле – ни одна не похожа на другую!А что в людях цените превыше всего?
В первую очередь – искренность. Я сам человек искренний, и в жизни часто от этого страдаю. Я не понимал раньше, почему люди не выражают подлинные чувства. Но потом прочел у Ромена Роллана, что «искренность – столь же редкий дар, как ум и красота, и несправедлив тот, кто требует их от всех и каждого». Это мне все объяснило. Кроме того, высоко ценю компетентность.
Расскажите о ваших семейных традициях, связанных с поездками?
Каждый Новый год мы всей семьей встречаем в какой-нибудь столице. Были в Париже, Берлине, Праге, Мадриде, Лондоне, Риме…Нам нравится проводить этот праздник вместе и в новом месте. Другая традиция – каждые пять лет нашего знакомства с женой, а случилось это четырнадцатого февраля, мы едем на карнавал в Венецию. (Улыбается.) В этом году будет круглая дата – двадцать лет.
Поговорим еще о вашей страсти к… ярким носкам.
(Смеется.) Любовь эту привила моя жена. До встречи с ней я носил спокойные и грустные цвета. Сегодня, как раз, в скромных. (В момент интервью Вячеслав был в темно-бордовых. – Прим.ред.) Это, наверное, потому что супруга приболела, и я в расстроенных чувствах. В самом начале наших отношений она подарила мне необычные, разноцветные с рисунками носки. Вначале мне не понравилась эта идея, а потом я подсел. Сейчас у меня их целая коллекция. Порой, они не подходят под классический костюм, но это мне даже нравится. Оказывается это такая вещь, которая замечается другими. Недавно услышал откровение от одной моей пациентки. У нее была сложная ситуация, и она обошла все клиники. После чего пришла ко мне на консультацию, ей понравилось, но решающим аргументом в пользу того, что она останется лечиться у нас, стали …мои яркие носки. Она поделилась этим спустя год после обращения. Рассказала, что, когда увидела их, поняла – перед ней не просто профессионал своего дела, но и неординарная личность.Двадцать три года клинической практики, провел более пятнадцати тысяч имплантаций. Первый в России стал устанавливать знаменитые губчатые имплантаты Zimmer. В 2016 году открыл первую в России Швейцарскую стоматологическую клинику в Челябинске. Спустя два года она удостоена звания «Лучшее предприятие страны» и Ордена «Звезда качества», которые присуждаются за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе. В 2019-м становятся победителями рейтинга стоматологических клиник России в номинации «Клиники-новички» (действующие меньше трех лет), составленного «Коммерсантом» и Starsmile. Побывал в десятках стран мира, в том числе, с фототурами (Мексика, Бангладеш, Боливия). Только за прошлый год совершил восемьдесят четыре взлета и посадки на самолете.Челябинск, ул. Кирова, 159
тел. (351) 225-60-41
swiss-dental.ruЛицензия ЛО-74-01-00-42-10 от 9.08.2017 реклама