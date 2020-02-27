«Блокада Милана»

Из веселого шумного Милана, полного показов, вечеринок и презентаций во время Недели Моды в опустевший Милан с закрытыми на карантин школами, музеями, театрами, банками и даже шоурумами и работающими из дома сотрудниками, нас переместило в считанные дни и часы. Что же произошло?

Первая информация об обнаружении коронавируса в регионе Ломбардия, в маленьких городках, граничащих с Миланом, появилась в пятницу. Первая паника началась в субботу вечером после объявления синьором Армани, о том, что показ Giorgio Armani пройдёт при «закрытых дверях» без прессы и без байеров. Самая настоящая паника началась в воскресенье днем после показа Dolce&Gabbana, который, между прочим, начался фактически минута в минуту (!), что не случалось никогда ранее! Обычно показы начинаются с минимальным опозданием на 30 мин, ато и больше. Все вечерние мероприятия, включая официальное закрытие Недели Моды, были аннулированы. Затем поступили сообщения о закрытии на карантин музеев, театров, клубов и баров. Кафе и рестораны перешли на сокращённый режим. Многие крупные компании объявили о переводе сотрудников на работу из дома. Ла Скала приостановила спектакли. Отменили все спортивные мероприятия. Всем настоятельно рекомендовали избегать людных мест и оставаться дома. В аптеках сразу же стало невозможно купить ни маски, ни дезинфицирующие салфетки, ни никакие-либо иммуностимулирующие препараты.

Если честно, в начале я не могла поверить в происходящее. Казалось, что это все какая-то шутка. Но все время приходили сообщения от друзей и ссылки на статьи. В воскресенье днем после показа я просто пришла домой и просидела несколько часов, читая информацию и переписываясь с друзьями. Потом подумала, что нужно постараться хоть как-то повысить иммунитет и решила сходить в продуктовый магазин за имбирем, чесноком и лимоном. Почти все полке в супермаркете оказались пусты! Итальянцы с перепугу смели все, хотя имбирь и чеснок остался (чеснок они не едят принципиально, явно недооценивая его полезные свойства).

После всего этого мне стало совсем не по себе. Оперативно изменила график рабочих встреч, чтобы постараться решить все дела за ближайшие дни, вместо плановых пары недель. Ведь люди стали экстренно бежать из города, отменяя заранее запланированные встречи.

В понедельник с утра Милан опустел. Количество прохожих на улицах можно было сравнить с 26 декабря или 1 января: кафе и магазины пустые. Сообщения о количестве заражённых коронавирусом в окрестностях Милана начало расти почти в геометрической прогрессии, соответственно, еще быстрее нарастала паника. Поползи слухи об ограничении рейсов из Милана и блокировании железнодорожных путей. Итальянцы народ очень эмоциональный. Вспышка эпидемии началась на севере и другие регионы Италии, в прямом смысле стали блокировать поезда, таким образом пытаясь не допустить распространение инфекции по всей стране. Эмоционально ситуация так накалилась, что мы стали ощущать себя участниками апокалиптического фильма. Про Неделю Моды все моментально забыли и обсуждали только распространение коронавируса, симптомы и профилактику. Делали все это в основном по телефону, так как даже друзья и знакомые стали избегать встреч друг с другом.

Меня охватил такой страх, что Милан могут совсем закрыть, и я не смогу вернуться домой. Я поменяла билет на самую ближайшую из возможных дату и 26-го днём вылетела в Россию.

По прилету в аэропорт Пулково к нам на борт поднялась санитарная команда и с помощью теплосканера у каждого пассажира дистанционно измерили температуру (так как повышенная температура - первый признак коронавируса). К счастью, на нашем рейсе не оказалось ни одного человека с аномальными показателями и нас спокойно выпустили на родную землю.

На данный момент, по сообщениям итальянской прессы, ситуация продолжает ухудшаться, зарегистрированы новые вспышки в других европейских странах, а Милан продолжает пустеть.