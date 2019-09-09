История о трансформации убыточного бизнеса в маленьком городе

директор арт-пространства «Палитра»

Продажи начали таять буквально на глазах, несмотря на обилие интересного и качественного товара.

(И не удивительно! Сегодня рынок ритейла, как никогда ранее, нуждается в глотке свежего воздуха, который пробудит в бизнесе новую жизнь.)

Сначала я пробовала что-то изменить с помощью привычных приёмов: заменяла товар, проводила акции, но это не давало ощутимых результатов. И тогда поняла, что нужно кардинально менять подход и искать новые инструменты увеличения прибыли.

Так началось моё знакомство Юлией Зыряновой и её компанией «Делай Магазин».