История о трансформации убыточного бизнеса в маленьком городе
От магазина канцтоваров до творческой мастерской за 2 месяца
Это история актуальна для каждого бизнеса в сфере розничной торговли, который столкнулся с новыми реалиями рынка — снижением спроса, упадком прибыли и оттоком клиентов.
Героиня рассказа — Фаина Гаева, более 10 лет владела небольшим магазином канцтоваров в городе Сатка с населением около 42.000 человек. Она, как и многие предприниматели Челябинской области, заметила резкое снижение прибыли в последние годы работы.
Фаина Гаева
директор арт-пространства «Палитра»
Продажи начали таять буквально на глазах, несмотря на обилие интересного и качественного товара.
(И не удивительно! Сегодня рынок ритейла, как никогда ранее, нуждается в глотке свежего воздуха, который пробудит в бизнесе новую жизнь.)
Сначала я пробовала что-то изменить с помощью привычных приёмов: заменяла товар, проводила акции, но это не давало ощутимых результатов. И тогда поняла, что нужно кардинально менять подход и искать новые инструменты увеличения прибыли.
Так началось моё знакомство Юлией Зыряновой и её компанией «Делай Магазин».
Юлия Зырянова
креативный директор и владелица компании «Делай Магазин»
После долгих обсуждений с Фаиной мы решили полностью изменить концепцию и решили, что магазина канцтоваров больше не будет. Мы создадим арт-пространство для творческих людей c регулярными мастер-классами, продукцией для профессиональных художников и привычными канцтоварами.
Ключевая цель новой концепции — эмоциональное вовлечение покупателей в жизнь бизнеса, который должен стать для них больше, чем обыкновенный магазин. Он станет пространством, где приятно проводить время, куда хочется приходить каждый день и получать удовольствие.
А что же тогда с продажами? Не поверите, но для вас они отойдут на второй план и неожиданно вырастут!
— «Когда вы фокусируетесь только на продажах, пытаетесь «протолкнуть» товар всеми правдами и неправдами, прибыль стремительно падает. Покупатели чувствуют, что они вам неинтересны. Они не хотят покупать у тех, кто не думает об их комфорте».
Ваш магазин должен быть эмоционально привлекательным для клиента, а это возможно только когда вы по-настоящему заботитесь о нём и стараетесь сделать его счастливым.
Как обычный магазин канцтоваров превратился в популярное арт-пространство «Палитра»?
«Меньше, чем за месяц команда Юлии разработала дизайн-проект, а ещё через месяц магазин уже был готов к открытию. Я не могла поверить, но всё получилось ещё лучше, чем было на бумаге!» — делится впечатлениями Фаина Гаева.
Первым изящным штрихом стало изменение названия магазина — «Палитра». Затем, в рамках концепции, пространство было поделено на три зоны: дом художника, творческая мастерская и выставка школьных товаров.
Вместо привычного дивана в зоне отдыха поставили скамейку как в парке, а на кассе разместили упаковку подарков.
«Мы внедрили две фишки, которых не было ни у одного магазина в городе — качественный зерновой кофе навынос и принтер, печатающий на еде. Покупатели были в восторге, а многие говорили, что давно ждали хороший кофе в городе» — поясняет Юлия Зырянова.
В день открытия, всего за 4 часа, магазин сделал 80 продаж. Средний чек вырос в 3 раза, а от посетителей нет отбоя настолько, что арт-пространство «Палитра» работает до 22:00.
Всё это стало возможным благодаря экспертному подходу Юлии Зыряновой и ответственному отношению к делу Фаины Гаевой.
В результате жители города Сатка получили уникальное арт-пространство, где они могут проводить время с комфортом. И всё это несмотря на кризис, инфляцию и низкие зарплаты.
Это доказывает, что люди по-прежнему хотят покупать, но только в магазинах, где к ним проявляют заботу, думают об их комфорте и искренно стремятся помочь.
А закончить эту историю мы бы хотели словами благодарности от счастливой Фаины Гаевой, чей бизнес наконец-то пошёл в гору:
«Огромное спасибо Юлии Зыряновой и всей команде «Делай Магазин»! Они придумали волшебную концепцию и мастерски её реализовали! Я очень рада, что обратилась к ним за помощью! Теперь любые кризисы мне будут нипочём.
И отдельную благодарность хочется выразить Фонду содействия развитию Саткинского района в лице Евгения Александровича за серьёзную поддержку в реализации нашего проекта».
Помните! Любой бизнес должен начинаться с понимания своего покупателя — это один из главных секретов создания сильной концепции магазина.
А что ещё нужно для увеличения продаж и удержания клиентов в розничном бизнесе?
А что ещё нужно для увеличения продаж и удержания клиентов в розничном бизнесе?
Вы узнаете об этом на семинаре, который состоится 26 сентября в 13:00 в г. Челябинск по адресу ул. Труда, 179 Radisson Blu, зал Sigma.
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