Узнайте бесплатно на конференции «Бизнес24»
Жить без страха перед кризисом
Страхи и сомнения — главный тормоз на пути личностного роста. Хотите непрерывного развития без препятствий? Приходите на бесплатную конференцию «Бизнес24». Расскажем, как быть подготовленным к любому повороту событий. Мероприятие пройдет в офлайн и онлайн форматах. Выбирайте тот, который для вас удобнее.
«Бизнес24» — это ваша возможность получить новый опыт и свежие идеи по развитию продаж от практиков, завязать новые знакомства в деловой среде. Только в рамках таких мероприятий появляются новые знания, инициативы и вдохновение.
Бизнес-конференция будет полезной, если вы:
• владелец бизнеса, который хочет выйти на новый уровень управления;
• руководитель, который мечтает о выполнении плана продаж на 240%;
• маркетолог или менеджер, которому нужны новые инструменты для поиска и удержания клиентов.
Что вас ждет на мероприятии?
• Доклад: Зачем оцифровывать бизнес и сотрудников?
• Мастер-класс: Формула чемпионских продаж. Строим эффективный отдел продаж за 5 шагов.
• Доклад: CRM для руководителя отдела продаж. Полезные практики.
• Лекция по телефонии для бизнеса: как автоматизация увеличивает продажи.
• Мастер-класс по сегментированию клиентской базы в Битрикс24.
Эти знания вы получите бесплатно! Хотите узнать, как автоматизировать свой бизнес и получить концентрат новых идей, не выходя из дома? Просто включите прямую трансляцию. Ссылка на нее будет отправлена вам в день конференции.
Если вы хотите получить персональные рекомендации, пообщаться со специалистами и предпринимателями, приходите по адресу: г. Челябинск, ул. Труда 179, отель Radisson Blu.
Смотрите программу мероприятия, выбирайте формат и регистрируйтесь по ссылке. Конференция состоится 3 апреля в 12:00.
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