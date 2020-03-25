Жить без страха перед кризисом

Бизнес-конференция будет полезной, если вы:

• владелец бизнеса, который хочет выйти на новый уровень управления;

• руководитель, который мечтает о выполнении плана продаж на 240%;

• маркетолог или менеджер, которому нужны новые инструменты для поиска и удержания клиентов.

Что вас ждет на мероприятии?

• Доклад: Зачем оцифровывать бизнес и сотрудников?

• Мастер-класс: Формула чемпионских продаж. Строим эффективный отдел продаж за 5 шагов.

• Доклад: CRM для руководителя отдела продаж. Полезные практики.

• Лекция по телефонии для бизнеса: как автоматизация увеличивает продажи.

• Мастер-класс по сегментированию клиентской базы в Битрикс24.

Эти знания вы получите бесплатно! Хотите узнать, как автоматизировать свой бизнес и получить концентрат новых идей, не выходя из дома? Просто включите прямую трансляцию. Ссылка на нее будет отправлена вам в день конференции.

Если вы хотите получить персональные рекомендации, пообщаться со специалистами и предпринимателями, приходите по адресу: г. Челябинск, ул. Труда 179, отель Radisson Blu.