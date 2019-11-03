Доктор медицинских наук, врач высшей категории, главный внештатный инфекционист Челябинской области заведует инфекционным отделением клиники ЮУГМУ, куда пришла в 1983-м, сразу после окончания интернатуры. В 2018 году, на Всероссийском конкурсе врачей названа лучшим инфекционистом страны.
Ольга Сагалова
Ольга Игоревна, вы окончили Московский мединститут, живете и работаете в Челябинске. Откуда вы родом?
Я из Запорожья, мои родители и младшая сестра и сейчас живут там. После окончания школы поступила во 2-й Московский медицинский институт имени Н.И. Пирогова (ныне НРГМУ имени Н.И. Пирогова), окончила его в 1982 году с отличием. Очень хотела остаться в ординатуре по инфекционным болезням (два последних года занималась в кружке при кафедре инфекционных болезней), но без московской прописки в те времена это было невозможно.
Вы стали инфекционистом – это был ваш выбор, или так решила комиссия по распределению после мединститута?
На первых курсах хотела стать аллергологом – тогда эта специальность только зарождалась. Но потом всё перевесили инфекционные болезни.
Почему?
Перед глазами была мамина подруга (заведующая приемным покоем одной из инфекционных больниц), которая была влюблена в свою профессию, да и преподаватели инфекционных болезней были великолепными учителями. Сумели показать то, что отличает нашу профессию от многих других (или, по крайней мере, отличало в то время – до эры засилья хронических инфекционных болезней) - тяжелый труд, романтика, риск. Зачастую - трудности диагностики и радость, которую испытываешь при быстром выздоровлении тяжелого больного. Пациентов с тяжелым течением болезни тогда было много, но практически все они выздоравливали.
Как оказались в Челябинске?
Мне были предложены комиссией по государственному распределению три города - Челябинск, Липецк и Свердловск. Выбрала Челябинск. В принципе, тогда было все равно, единственный резон – несколько лет в Челябинске жили мои дедушка и бабушка, родился мой папа. В 1951 году семья вернулась в Запорожье. Видимо, Челябинск показался мне родней.
Потом вышла замуж и так и осталась…
Насколько высока вероятность, что человечество победит все вирусы, и врачи-инфекционисты станут не нужны?
Маловероятно. Мы с вами свидетели постоянного появления новых и возвращения старых инфекций. Победить природу, наверное, невозможно. Но мир и микробный пейзаж меняются очень быстро.
У многих врачей есть фобии. Вот вы имеете при себе антибактериальный гель или маску?
У меня точно фобии по отношению к инфекциям нет. Есть обычное профессиональное отношение. В моей сумке нет геля и маски. (Улыбается.) В сезон гриппа, если поеду на консультацию, возьму. На работе все, как предписано санитарными правилами.
Знаете, как шутят: «На фотографиях в семье мерчендайзера самые красивые дети сидят в первом ряду». А в семье инфекциониста по аналогии тогда все должны быть привиты от всех возможных заболеваний, мыть руки перед едой и ошпаривать кипятком ягоды перед употреблением?
У меня в семье все взрослые, решают, как им быть, сами. Могут посоветоваться. Прислушиваются. Привиты, по крайней мере, от клещевого энцефалита, поскольку увлекаются туризмом. Руки перед едой, мне кажется, сейчас моют все или почти все. А насчет ошпаривания кипятком – это уже перебор.
Есть такая теория, что наш организм рассчитан на сто двадцать лет жизни. Просто лет в шестьдесят нам начинает надоедать жить, поэтому умираем лет через двадцать. Согласны?
Не знаю, мне пока и близко не надоело.
Что вы думаете про биохакинг?
Прицельно не занималась. Но все, что имеет отношение к искусству быть здоровым, сохранять активность и жажду жизни на протяжении многих лет, я приветствую. Только мне претит любой фанатизм.
Что нужно делать, чтобы прожить в Челябинске минимум до ста лет?
Как я уже говорила, лично я планирую работать, пока мне это интересно и по силам, общаться с друзьями и родными, читать, заниматься аквааэробикой, путешествовать, продолжать учить языки… Да мало ли, что еще может мне прийти в голову? Основная проблема – нехватка времени.
Пять лет назад вы давали интервью про гепатит С и признавали, что на Урале очень высокая заболеваемость. Изменилась ли эта ситуация за прошедшее время?
Заболеваемость хроническим гепатитом С за прошедшие годы несколько снизилась в силу ряда причин, но все еще остаётся высокой – выше, чем в целом по стране. Примерно половина людей еще не знает о том, что страдает гепатитом С, никогда не обследовалась на антитела к вирусу. И наша задача в ближайшие годы - их выявить и лечить. Как известно, сегодня гепатит С абсолютно излечимое заболевание. И весь мир стремится к его элиминации.
В последние годы появилась активная группа родителей, выступающая против вакцинации детей. Самые распространенные причины отрицательного отношения к прививкам – возможные риски для иммунной системы ребенка и серьезные осложнения - как следствие, а также недоверие к вводимым препаратам. Ваше отношение к прививкам легко предугадать. Как лучший инфекционист страны, приведите контраргументы, которые перевесят доводы антипрививочников.
Действительно, аргументов масса. В первую очередь, результаты клинических исследований и многолетние наблюдения в реальной практике, которые демонстрируют, как значительно снижается заболеваемость и смертность от тяжелых болезней, некоторые болезни (к примеру, натуральная оспа) полностью исчезли с лица Земли, другие встречаются крайне редко и только там, где не прививают (полиомиелит). За эти годы были спасены сотни миллионов жизней.
Вероятность поствакцинальных осложнений ничтожно мала и продолжает снижаться по мере совершенствования вакцин, немалая часть которых состоит не из цельного возбудителя, но из его отдельных антигенов. Это общеизвестные факты.
Но я отвечу, как врач-инфекционист, который, к сожалению, видел смерти пациентов от вакциноуправляемых инфекций. Если бы кто-то из тех, кто против прививок, хоть один раз увидел, как умирают от ветряночного энцефалита, от печеночной недостаточности при гепатите В, от менингококковой инфекции, гриппа и других инфекций совершенно здоровые до этого дети и взрослые, и осознал, что этого могло бы не случится, если бы… Думаю, мнение многие бы изменили. Никогда нельзя быть уверенным, что болезнь пройдет именно мимо вас и вашей семьи.
Большинство инфекционных заболеваний намного легче предупредить, чем лечить. Мы знаем о вакцинации в детских учреждениях – от энцефалита, от гриппа. А какие программы профилактики для взрослых есть в Челябинской области?
Как вы справедливо отметили, вакцинация от гриппа и клещевого энцефалита очень важна. Взрослые из групп риска прививаются от гриппа бесплатно, от клещевого энцефалита – за счет личных средств или средств работодателя (если работа связана с риском заражения). Также осуществляется бесплатная вакционопрофилактика дифтерии, столбняка, кори, гепатита В у взрослых, пневмококковой инфекции в группах риска. Лица призывного возраста прививаются от менингококковой и пневмококковой инфекции. Также в эндемичных районах население по эпидпоказаниям вакцинируется от туляремии.
Часто ли приходится работать с тяжёлыми случаями вирусных заболеваний, редких заболеваний, и какова особенность работы с ними?
С тяжелыми – да (и вирусными, и бактериальными), редкими – нет (и слава Богу). Особенность – это занимает гораздо больше времени, сил, ресурсов. К тяжелым вирусным инфекциям я отношу и декомпенсированные вирусные циррозы печени, и тяжелый грипп, и ВИЧ-инфекцию...
Впереди сезон простуд и вирусных инфекций. У вас есть свои лайфхаки, как подготовиться к этому периоду, чтобы обезопасить себя от болезней?
Привиться вовремя от гриппа. И соблюдать элементарные рекомендации, которыми ежегодно снабжают население медицинские организации и средства массовой информации. При этом очень важны здоровый образ жизни и состояние иммунной системы.
фото: Марина Михайлова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.