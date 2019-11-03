Ольга Сагалова

Ольга Игоревна, вы окончили Московский мединститут, живете и работаете в Челябинске. Откуда вы родом?

Я из Запорожья, мои родители и младшая сестра и сейчас живут там. После окончания школы поступила во 2-й Московский медицинский институт имени Н.И. Пирогова (ныне НРГМУ имени Н.И. Пирогова), окончила его в 1982 году с отличием. Очень хотела остаться в ординатуре по инфекционным болезням (два последних года занималась в кружке при кафедре инфекционных болезней), но без московской прописки в те времена это было невозможно.

Вы стали инфекционистом – это был ваш выбор, или так решила комиссия по распределению после мединститута?

На первых курсах хотела стать аллергологом – тогда эта специальность только зарождалась. Но потом всё перевесили инфекционные болезни.

Почему?

Перед глазами была мамина подруга (заведующая приемным покоем одной из инфекционных больниц), которая была влюблена в свою профессию, да и преподаватели инфекционных болезней были великолепными учителями. Сумели показать то, что отличает нашу профессию от многих других (или, по крайней мере, отличало в то время – до эры засилья хронических инфекционных болезней) - тяжелый труд, романтика, риск. Зачастую - трудности диагностики и радость, которую испытываешь при быстром выздоровлении тяжелого больного. Пациентов с тяжелым течением болезни тогда было много, но практически все они выздоравливали.

Как оказались в Челябинске?

Мне были предложены комиссией по государственному распределению три города - Челябинск, Липецк и Свердловск. Выбрала Челябинск. В принципе, тогда было все равно, единственный резон – несколько лет в Челябинске жили мои дедушка и бабушка, родился мой папа. В 1951 году семья вернулась в Запорожье. Видимо, Челябинск показался мне родней.

Потом вышла замуж и так и осталась…

Насколько высока вероятность, что человечество победит все вирусы, и врачи-инфекционисты станут не нужны?

Маловероятно. Мы с вами свидетели постоянного появления новых и возвращения старых инфекций. Победить природу, наверное, невозможно. Но мир и микробный пейзаж меняются очень быстро.