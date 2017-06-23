Александр Пермяков

Попасть в окно возможностей

Робототехникой я начал заниматься в 2005 году. До этого работал в области разработки промышленных взрывчатых материалов, технологий утилизации боеприпасов. Для начала мы создали пилотный проект, чтобы опробовать, как разные группы людей воспринимают антропоморфную робототехнику. Ведь на тот момент ни в государственных структурах, ни у частных корпораций не было никакого интереса к этой сфере. Обычной реакцией были слова: «Какие роботы? Нужны рабочие места!». Однако когда мы проанализировали, чем же стратегически интересно заниматься в будущем, именно развитие неиндустриальной робототехники процентов на девяносто ложилось на наши компетенции. Все просто. Мы опирались на модель поиска окон возможностей – что может позволить сравнительно небольшой организации вертикально расти в неконкурентной среде.

Мы не научно-исследовательская площадка. Наша задача уже этого года и последующих – массовое серийное производство

Произвели порядка четырехсот малоразмерных роботов. С помощью них опробовали различные ниши и возрастные группы. Например, организовали чемпионат России по боям человекоподобных роботов, чтобы оценить спортивные аспекты, вовлеченность соревнующихся и внутренние механизмы работы и иметь представление об этой сфере при переходе к большим формам. Также мы первыми на планете провели спектакль с актерами - антропоморфными роботами. Было показано два представления «Бременские музыканты» в нашем театре куклы и актера «Буратино». Дети-дошкольники настолько бурно реагировали, что меня это поначалу даже испугало – юные зрители несколько минут кричали не переставая. Уже потом я понял, что это была наивысшая форма приятия у маленьких детей. А раз это принимают дети, то автоматически принимают и взрослые.

Так мы получили положительные результаты и убедились, что идем в правильном направлении. Тогда и было зарегистрировано предприятие «Андроидная техника». Сформировав научно-технические цели нового предприятия, несколько лет мы потратили на доведение их до рыночной готовности. В этом году начинаем выпуск первых линеек продукции. В первую очередь это будут комплектующие. Сегодня вся неиндустриальная робототехника изготавливается на комплектующих, которые производят страны Европы, США и Япония. В этой связи значительная доля прибыли российских компаний, заложенная в себестоимости продукции, уходит на развитие чужих экономик. Поэтому нашей первой задачей стало внедрение собственной линии их производства. Причем наши комплектующие должны быть в полтора-два раза дешевле западных аналогов - только это позволит отечественной робототехнике быть конкурентоспособной. Параллельно с этим начинаем производить и ряд робототехнических изделий. Это ко-роботы. Коллаборативные роботы по формату схожи с промышленными, однако, существенно упрощены. В отличие от промышленных, работающих в зонах, куда человек не допускается, ко-роботы разрабатываются как раз с целью совместного труда с человеком. Такие машины должны быть в достаточной степени универсальными, чтобы их можно было легко перенастроить с одной операции на другую. Еще одно направление - сервисные роботы, в линейке их будет три: робот телеприсутствия, SR-200 и SR-200М. Они предназначены для обслуживания разного рода мероприятий - для общения с гостями, обеспечения коммуникации и так далее.

Мы не научно-исследовательская площадка. Наша задача уже этого года и последующих – массовое серийное производство. И вся наша научно-исследовательская деятельность ведет только к одному – к созданию продуктов рыночной готовности. Нам в этой работе помогает кооперация с вузами. Заключено более ста десяти соглашений о сотрудничестве с университетами. Среди них - Казанский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Университет Иннополис, Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева и другие. В соответствии с компетенциями университетов выбираются научно-технические цели кооперации, и последующие десять-пятнадцать лет на базе их лабораторий будут вестись исследования, причем не «в стол», а с вполне конкретной практической привязкой к производству. Направлений научных так много, что конкуренции между ними не возникает.