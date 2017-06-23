Глава компании «Андроидная техника» занимается разработкой и производством человекоподобных роботов для оборонной промышленности, силовых структур, медицины и образования. Самым медийным роботом прошлого года стал «Федор», созданный при поддержке Фонда перспективных исследований. В 2021 году именно он станет единственным пассажиром нового космического корабля «Федерация» во время его первого полета.
Александр Пермяков
Попасть в окно возможностей
Робототехникой я начал заниматься в 2005 году. До этого работал в области разработки промышленных взрывчатых материалов, технологий утилизации боеприпасов. Для начала мы создали пилотный проект, чтобы опробовать, как разные группы людей воспринимают антропоморфную робототехнику. Ведь на тот момент ни в государственных структурах, ни у частных корпораций не было никакого интереса к этой сфере. Обычной реакцией были слова: «Какие роботы? Нужны рабочие места!». Однако когда мы проанализировали, чем же стратегически интересно заниматься в будущем, именно развитие неиндустриальной робототехники процентов на девяносто ложилось на наши компетенции. Все просто. Мы опирались на модель поиска окон возможностей – что может позволить сравнительно небольшой организации вертикально расти в неконкурентной среде.
Мы не научно-исследовательская площадка. Наша задача уже этого года и последующих – массовое серийное производство
Произвели порядка четырехсот малоразмерных роботов. С помощью них опробовали различные ниши и возрастные группы. Например, организовали чемпионат России по боям человекоподобных роботов, чтобы оценить спортивные аспекты, вовлеченность соревнующихся и внутренние механизмы работы и иметь представление об этой сфере при переходе к большим формам. Также мы первыми на планете провели спектакль с актерами - антропоморфными роботами. Было показано два представления «Бременские музыканты» в нашем театре куклы и актера «Буратино». Дети-дошкольники настолько бурно реагировали, что меня это поначалу даже испугало – юные зрители несколько минут кричали не переставая. Уже потом я понял, что это была наивысшая форма приятия у маленьких детей. А раз это принимают дети, то автоматически принимают и взрослые.
Так мы получили положительные результаты и убедились, что идем в правильном направлении. Тогда и было зарегистрировано предприятие «Андроидная техника». Сформировав научно-технические цели нового предприятия, несколько лет мы потратили на доведение их до рыночной готовности. В этом году начинаем выпуск первых линеек продукции. В первую очередь это будут комплектующие. Сегодня вся неиндустриальная робототехника изготавливается на комплектующих, которые производят страны Европы, США и Япония. В этой связи значительная доля прибыли российских компаний, заложенная в себестоимости продукции, уходит на развитие чужих экономик. Поэтому нашей первой задачей стало внедрение собственной линии их производства. Причем наши комплектующие должны быть в полтора-два раза дешевле западных аналогов - только это позволит отечественной робототехнике быть конкурентоспособной. Параллельно с этим начинаем производить и ряд робототехнических изделий. Это ко-роботы. Коллаборативные роботы по формату схожи с промышленными, однако, существенно упрощены. В отличие от промышленных, работающих в зонах, куда человек не допускается, ко-роботы разрабатываются как раз с целью совместного труда с человеком. Такие машины должны быть в достаточной степени универсальными, чтобы их можно было легко перенастроить с одной операции на другую. Еще одно направление - сервисные роботы, в линейке их будет три: робот телеприсутствия, SR-200 и SR-200М. Они предназначены для обслуживания разного рода мероприятий - для общения с гостями, обеспечения коммуникации и так далее.
Мы не научно-исследовательская площадка. Наша задача уже этого года и последующих – массовое серийное производство. И вся наша научно-исследовательская деятельность ведет только к одному – к созданию продуктов рыночной готовности. Нам в этой работе помогает кооперация с вузами. Заключено более ста десяти соглашений о сотрудничестве с университетами. Среди них - Казанский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Университет Иннополис, Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева и другие. В соответствии с компетенциями университетов выбираются научно-технические цели кооперации, и последующие десять-пятнадцать лет на базе их лабораторий будут вестись исследования, причем не «в стол», а с вполне конкретной практической привязкой к производству. Направлений научных так много, что конкуренции между ними не возникает.
Профориентирование – правильный старт
С моей точки зрения, родительский долг состоит в том, чтобы обучить и воспитать своего ребенка для взрослой самостоятельной жизни. Одним из ключевых моментов здесь является профориентация подростка. Ответственность родителей крайне высока. Возраст накладывает отпечаток на представление подростка о перспективной работе. Подросток питает иллюзии о легкой карьере в рекламе, банковской сфере, юриспруденции. Действительность крайне далека от этих представлений. Профориентация – предметная область, которая имеет свои правила и законы, как любая другая область человеческой деятельности. Что сегодня мы можем предложить нашим детям? Где будут максимально вовлечены начинающие специалисты в профессиональную деятельность? Где наивысший уровень зарплат в ближайшие пятнадцать лет? Кто наиболее уникален и востребован в российской и западной экономике? Это разработки в области неиндустриальной робототехники и искусственного интеллекта. Здесь понадобятся программисты, проектировщики, психологи, лингвисты, дизайнеры и так далее. Первые несколько лет старта рынка будут характеризоваться жутким дефицитом специалистов и, как следствие, непропорционально большими зарплатами. Долг родителей при этом - деликатно подвести детей к этому выбору, который имеет максимальный потенциал для жизненной карьеры.
Будущее, в котором мы живем
Существует теория технологических укладов (технологический уклад (ТУ) – это выявленный ряд технологий, которые в текущий момент составляют основную долю, свыше 70%, экономики рассматриваемого субъекта – государства, планеты – прим. ред.).
Первый ТУ связан с английской экспансией в Индию. Англичане в короткий период привезли к себе богатства в несколько ВВП, и эти ресурсы надо было во что-то вкладывать. Это привело к росту ткацкого производства, металлургии, строительству железных дорог, шахт и прочее. Знаковый для нашей страны - четвертый ТУ – это сталинская эпоха: большое машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, большая химия и энергетика. Это первое в истории человечества плановое создание экономики, и именно такой подход обеспечил мощный промышленный рывок СССР. Задел был так велик, что пятый ТУ с его персональными компьютерами, интернетом и прочим, на котором построили свои экономики страны Запада, мы просто проскочили.
Один из смыслов инноваций в том, что они увеличивают ВВП в разы без инфляционных процессов. Вот почему это так интересно в первую очередь государству. Сейчас нам следует сфокусироваться на шестом и седьмом ТУ. К шестому относятся робототехника, искусственный интеллект, фотоника, биоинжиниринг. Седьмой ТУ - это работа уже с человеком. Если все предыдущие шесть создавали какие-то средства, технологии, гаджеты для того, чтобы обеспечить человека свободой, безопасностью, комфортом и прочим, то седьмой ТУ направлен на когнитивный аппарат человека. Работа эта предполагает изменение когнитивного аппарата не только в существующем биологическом теле, но и новое огромное направление – человеко-машинный интерфейс (ЧМИ). Перенос человеческого интеллекта из биологического объекта в другие физические носители – твердотелые компьютеры, искусственные физические тела и прочее. Это невероятно интересное направление. В принципе, элементами седьмого уклада мы занимаемся уже сейчас, есть ряд гуманитарных технологий, инноваций у нас в разработке, и мы продолжим заниматься ими в ближайшие годы.
Наши перспективы
Мне кажется, с 1960-х годов руководство нашей страны не имело столь адекватного представления о перспективах развития государства, его целях, как сейчас. Я вижу насколько активно продвигаются госуслуги по акселерации инноваций и доведению их до стадии производства. При этом бизнес пока не готов это принять в полной мере. Люди, которые в классическом бизнесе заработали деньги, до сих пор не осознали, что могут вкладывать средства в новые технологии. Нам всерьез внедрили идею с Запада, что в России мы сами ничего толкового разработать не можем. Это как раз технологии седьмого уклада работают. Мы не сами сформировали все эти мемы. Для примера, такой устойчивый мем, как «совок», разрабатывавшийся одной западной структурой, внедрялся через анекдоты, оценочные суждения и так далее, стоил двадцать пять тысяч долларов, а ущерба СССР принес не менее двухсот миллионов долларов в тех деньгах. А таких мемов - тысячи. Зачем воевать, если носителям можно внедрить установки, и они сами развалят свою экономику на оценочных суждениях «нет, у нас не получится, не надо и затевать».
Реальность такова, что государство избыточно готово к переходу на новый технологический уклад и планово в этом направлении действует, оно ориентируется не на краткосрочные периоды, для трансформации потребуются годы. Чтобы все в итоге получилось, надо работать с людьми и преодолевать неизбежную инерцию.
Новые горизонты
Что касается рынка неиндустриальной робототехники, то он уже стартовал. Необходимо примерно семь лет с момента старта рынка до заполнения его целиком. То есть, к 2024 году сервисные роботы заполнят индустрию развлечения, общепит, будут общаться с клиентами, служить переводчиками, возможно, продавцами-консультантами. С нефункциональными антропоморфными манипуляторами или вообще без них (они в себестоимости значительно доступнее полноценно антропоморфных) такие машины быстро станут обычными гаджетами.
Рынок антропоморфных роботов, я думаю, стартует года через три-четыре. Это будут домашние помощники, которые избавят нас от рутинного труда по дому. Я общался с корейскими коллегами, они проводили множество исследований и пришли к выводу, что массовое распространение антропоморфных роботов произойдет, когда их стоимость не будет превышать пятнадцати тысяч долларов. При такой цене люди уже сейчас готовы покупать их массово. Мы тоже ведем такие разработки. Кстати, интересное направление для разработчика домашних роботов – взаимодействие с животными. (Улыбается.) Один из трендов – перевод с кошачьего, собачьего языка. Человек интуитивно приспособился к ним, учитывая многотысячелетний опыт общения, а как будет налаживать взаимодействие робот – интересная задача для разработчика.
Насколько сейчас искусственный интеллект думающий? Ни насколько. Пока мы хотя бы в грубой форме не воспроизведем всю нейросеть, все механизмы, влияющие на когнитивные функции, в том числе гормональный аппарат, то говорить о том, что антропоморфный робот думает, как человек - нельзя. Это не больше, чем калькулятор.
к 2024 году сервисные роботы заполнят индустрию развлечения, общепит, будут общаться с клиентами, служить переводчиками, возможно, продавцами-консультантами
После массового старта рынка андроидных роботов полная антропоморфность пойдет с запаздыванием в семь-восемь лет от основной темы, но актуальна она будет не очень долго. Как только будут решены задачи ЧМИ, зачем нам будут нужны искусственные тела с искусственным интеллектом? Есть миллиарды естественных интеллектов, которые необходимо будет куда-то разместить. Естественно, в настоящее время эти вопросы лежат в области высокого уровня шока-новизны для большинства людей на планете. Но достаточно вспомнить примеры из истории - те же луддиты с их протестами против внедрения машин в производство. Где сейчас они? Консервативность взглядов бережет, с одной стороны, цивилизацию от гибели, но с другой - сдерживает прогресс. Это неизбежно.
В 2021 году FEDOR отправится в первый полет на борту новейшего космического корабля «Федерация». В России аналогов проекту нет. Ближайшим аналогом в мире является американский андроид SAFFiR, разработанный для тушения пожаров на морских кораблях, и робот ATLAS, созданный под патронажем агентства DARPA. Однако наш «Федор» – более универсальная и совершенная машина.
Сверхчеловек
ЧМИ – утрата себя или перерождение в сверхчеловека? Скорее, обретение себя, переход к истинным человеческим ценностям, полноценная, гармоничная жизнь во имя яркой цели. То, что было уделом немногих, станет доступно всем. Технология ЧМИ способна существенно изменить не только человеческое общество, но и человека. Будет возможно усиливать каналы восприятия. Все мы помним насколько яркими были в детстве цвета, вкус, запахи. Способность к восприятию может стать еще ярче. Снимется биологическое ограничение на шкалу наших эмоций. Например, мы сможем испытывать благоговение от восприятия картины, музыкального шедевра и так далее.
Но самое главное – будет возможно загружать через ЧМИ не только знания, но и телесные навыки. Вместо многолетнего образования можно будет по мере необходимости загружать знания и навыки. Базовую, обязательную часть даст государство. Сверх этого, то, что мы посчитаем нужным, можно будет купить онлайн и загрузить из облачных приложений: навык боксера любого уровня, классические танцы, любые профессиональные навыки будут доступны.
Многие из известных нам отраслей исчезнут, еще больше – появятся. Рынок образования, медицины, развлечений, искусство, литература, кино перейдет в облачные приложения. Посредников между ними и человеком уже не будет. Один из наименее учитываемых аспектов – разница скорости движения анионов и катионов в нейронной сети человека – 20-30 м/с, а в твердотельном компьютере электроны движутся со скоростью до 300 000 км/с. Это означает, что если информационную копию человека загрузить в твердотельный компьютер, то за час времени в реальном мире для него пройдет около тысячи лет. Какие возможности это даст – тема отдельного разговора. Один из дополнительных бонусов ЧМИ – практическое бессмертие. Я считаю, в будущем государство должно гарантировать каждому человеку возможность продлить свою жизнь. Если у тебя нет денег, подписывай с государством контракт, отрабатывай свои, предположим, десять лет на госслужбе и живи вечно. Ну, или, как минимум, сверхдолго.
самое главное – будет возможно загружать через ЧМИ не только знания, но и телесные навыки. например купить онлайн и загрузить из облачных приложений: навык боксера любого уровня, классические танцы
Я понимаю ваши опасения по поводу уязвимости цифровых систем. Однако при развитии технологии нейроинтерфейса одно из самых быстрорастущих и перспективных рыночных направлений как раз защита данных. Будут и хакеры, будут и новые Касперские.
Изменение человека приведет к изменению вокруг него. Среда обитания и все остальное изменится кардинально. Произойдет радикальная деурбанизация, люди начнут жить ближе к природе. Консьюмеризм начнет терять свои позиции – значимость обладания материальными ценностями, домами, автомобилями, яхтами будет снижаться, вернутся традиционные ценности. Коммуникация внешне будет выглядеть как телепатия, исходя из этого существенно вырастет трафик. Бизнес операторов связи будет расти вертикально.
Для меня и моей команды в первую очередь перспективно заниматься «железом». То, что далее поможет десяткам тысяч разработчиков получить доступ к технологии передачи данных из нейросети в твердотельный компьютер и наоборот. Амбициозная задача – сформировать в команде компетенцию по оцифровке знаний и навыков для загрузки в нейронную сеть человека.
Почему так важно развитие ЧМИ? В своем природном биологическом виде мы не можем жить вне Земли. Условия на ближайших планетах непригодны для наших тел, а длительные межпланетные путешествия недоступны при коротком жизненном цикле. Быстрее и с меньшим бюджетом мы перейдем в цифровые модели и тогда в искусственном теле или иной форме сможем путешествовать со скоростью до 300 000 км/с. При этом футурологические прогнозы говорят, что консервативное крыло человечества так и останется жить на Земле в том же формате, как жили сотни тысяч лет до нас.
Почему так важно развитие ЧМИ? В своем биологическом виде мы не можем жить вне Земли. а длительные межпланетные путешествия недоступны при коротком жизненном цикле. Быстрее и с меньшим бюджетом мы перейдем в цифровые модели и тогда в искусственном теле или иной форме сможем путешествовать со скоростью до 300 000 км/с
Мечта
Ближняя мечта, чтобы антропоморфные роботы стали доступны людям. Чтобы люди могли покупать их, как автомобили, и это помогло бы человечеству двигаться дальше. Сняло какие-то ограничения, большую часть рутинного труда, освобождая время и силы на творческое, личностное развитие.
Дальняя – ЧМИ. «Железо» и программное обеспечение. Хочется вместе с командой довести технологию до практического применения, чтобы люди могли жить долго, путешествовать на другие планеты и так далее. Не просто дождаться этого, а самому сделать. Я человек рационально мыслящий и говорю о практических технологиях. Я знаю, как мы этого добьемся, и какие этапы нам придется пройти.
фото: Ольга Вишнякова
текст: Валерия Рукавишникова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.