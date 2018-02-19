TEMNIKOVA TOUR

Команда лейбла TEMNIKOVA подготовила для своих зрителей грандиозный праздник и шоу/ Уникальные танцы и хореография (команда Елены — это хореограф шоу Танцы на ТНТ Екатерина Решетникова и победитель второго сезона шоу Максим Нестерович), световое и анимационное шоу.

Елена — единственный российский исполнитель, чьи три песни возглавляли хит-парад iTunes Russia в 2016 году. Альбом и песня Елены Темниковой вошли в выбор «Лучшее за 2016» по версии Apple в России. В 2017 году певица штурмует хит-парады со своими горячими хитами «Вдох» и «Давай улетим».

Многократно песни певицы возглавляли список самых прослушиваемых треков во ВКонтакте.